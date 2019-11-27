CNN: США отступают на дипломатическом фронте, освобождая место Китаю

Китай обогнал США по количеству дипломатических постов во всём мире, что говорит о росте международных амбиций Пекина, пишет CNN со ссылкой на новый доклад сиднейского Института Лоуи. Вместе с тем, как отмечает канал, в то время как Пекин усиливает своё международное влияние, президент США Дональд Трамп пытается урезать бюджет Госдепартамента, что привело к тому, что многие из ключевых дипломатических постов в ведомстве до сих пор пустуют.

Китай опередил США по количеству дипломатических постов по всему миру, что говорит о росте международных амбиций Пекина, пишет CNN со ссылкой на новый доклад сиднейского Института Лоуи.

В этом документе институт проанализировал количество посольств и консульств, представляющих интересы разных стран по всему миру. Если верить докладу, Китай располагает 276 дипломатическими постами по всему миру — что на три больше, чем у США. Хотя Вашингтон и Пекин имеют одинаковое количество посольств, Пекин опережает Вашингтон по количеству консульств.

«Если не вдаваться в детали, то консульства упрощают экономическое сотрудничество между странами, в то время как посольства занимаются формированием политических отношений, — отметила ведущий исследователь Института Лоуи Бонни Блей. — Результаты говорят о том, что на практическом уровне зарубежная сеть китайских консульств способствует продвижению экономических амбиций Пекина».

Начиная со своего прихода к власти в ноябре 2012 года, китайский лидер Си Цзиньпин наращивает своё мировое влияние, пытаясь вывести Пекин на место центральной державы на международной арене. Один из фирменных проектов Си — это инициатива «Один пояс — один путь», в рамках которой партнёрам Китая предложили огромные субсидии на строительство инфраструктуры, напоминает CNN.

Вместе с тем, в то время как Китай наращивает своё мировое влияние, США отступают. С момента своего избрания в 2017 году президент США Дональд Трамп пытается серьёзно сократить бюджет Госдепартамента. Кроме того, ряд ключевых дипломатических постов по-прежнему пустует.

«Создание надёжной дипломатической инфраструктуры — это первый шаг по усилению дипломатического влияния страны. В случае с Китаем можно определённо сказать, что он вложился в свою дипломатическую инфраструктуру, что многое говорит об их амбициях на международной арене», — добавила Блей.

В плане дипломатической мощи после Китая и США идёт Франция, которая располагает по всему миру 267 посольствами и консульствами. Четвёртое место занимает Япония, а пятое — Россия.

По словам Блей, хотя Пекин и пытается наладить связь с внешним миром, сама страна отстаёт в плане количества посольств, развёрнутых на территории Китая. В то время как на территории США находятся 342 посольства и консульства, представляющие интересы 61 страны, в Китае открыто лишь 256 дипломатических миссий.

«Количество — это один показатель, однако качество дипломатической деятельности Китая определит лишь реальное улучшение его международной репутации», — подытожила исследовательница.