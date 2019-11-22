Foreign Policy рассказал о слабом месте «неуязвимой» армии США в будущих войнах — и России и Китаю о нём известно

Американская армия, уверенная в своей неуязвимости, очень сильно полагается на собственные и союзнические военные базы и масштабную инфраструктуру, которые при этом далеко не всегда достаточно защищены, пишет политолог Майкл Бекли в Foreign Policy. С развитием новых технологий соперники США, вроде России и Китая, могут воспользоваться этим недостатком и одержать верх в потенциальном конфликте.

На протяжении большей части своей истории США преимущественно вели войны не на своей территории, а в безопасном от неё отдалении. За последние пару веков, а то и больше, на материковой части Соединённых Штатов не было крупных международных сражений, а на другие американские территории никто не нападал со времён Перл-Харбора, пишет политолог, доцент Университета Тафтса Майкл Бекли в своей статье для Foreign Policy.



В таком, можно сказать, почти неуязвимом положении Америка привыкла вести боевые действия определённым способом: из надёжных укрытий, используя масштабные логистические системы, своих союзников, выбирая наиболее удобные стратегические позиции и один за другим нанося удары с воздуха по противникам — будь то в Афганистане, Ираке, Ливии или Сербии. Результат подобных операций, а порой и всей зарубежной кампании нередко можно с уверенностью предсказать с самого начала.



Тем не менее, как подчёркивает аналитик, в будущих войнах, благодаря новым технологиям, соперники США, к пример Китай и Россия, могут получить возможность наносить удары по базам Пентагона, расположенным не только за пределами США, но и в самой Америке. По мнению Бекли, достижения в таких областях, как космические технологии, нанотехнологии, искусственный интеллект, робототехника и 3D-печать, поспособствуют появлению ракет и беспилотников нового типа, не столь дорогостоящих, но при этом убойных, малозаметных и способных преодолевать большие расстояния. Алгоритмы смогут координировать движение более 1000 дронов, а 3D-принтеры смогут с лёгкостью печатать по 1000 таких дронов в день менее чем по $10 за штуку, только с боеголовками, спасибо нанотехнологиям, вдвое мощнее, чем в традиционных вооружениях.



Распространение всех этих новшеств в сфере вооружений делает существующую американскую стратегию ведения боевых действий неэффективной. Если раньше, чтобы нанести потенциальный удар по американской базе, нужно было использовать ядерное оружие, что грозило столь же опасными ответными мерами, то в будущем Россия и Китай смогут задействовать бесконечное множество ракет и беспилотников, чтобы те сеяли хаос на территории США и уничтожали инфраструктуру, склады, амуницию и пусковые установки на американских военных базах.



На сегодня США не готовы к подобным нападениям: на большинстве баз нет систем противоракетной обороны и укрытий, защищающих от ядерных ударов, военные корабли и самолёты стоят без всякой защиты, все коммуникации между командованием и солдатами осуществляются через спутники или подводные кабели — в обоих случаях очень уязвимые средства связи.



Таким образом, как утверждает Майкл Бекли, формируется своего рода парадокс: США располагают самой мощной армией в мире, но на регулярной основе проигрывают России и Китаю в военных симуляторах, когда дело доходит до ракет и беспилотников.



Автор статьи считает, что существующая проблема США может лишь усугубиться, потому что Вашингтон упорно продолжает выстраивать свою стратегию по старому типу, с сильной опорой на базы и инфраструктуру. Среди прочего США сейчас разрабатывают вооружения, способные обойти китайские и российские «защитные зоны» A2AD, в радиусе действия которых американские войска не смогут находиться без риска нанесения им ущерба. К примеру, в течение следующих 30 лет американские ВМС планируют сконструировать сотни новых кораблей, которые будут передвигаться небольшими группами. Это, конечно, поможет рассредоточить внимание противников, но создаст огромную нагрузку на систему логистики, которой придётся обеспечивать снабжение для каждой группы и которую неприятелю будет очень легко вывести из строя.



Какой у США есть выход? Размещать свои ракеты и беспилотники у союзников, неподалёку от российских и китайских границ. В конце концов, при потенциальном конфликте цель Москвы и Пекина будет состоять в захвате территорий, Прибалтики или Тайваня, а Вашингтон лишь должен будет не дать им это сделать, и с этим современные ракеты и дроны справиться в состоянии.



Как уверяет Бекли, у США есть средства сделать существующую стратегию, которую уже поздно менять, более эффективной. Однако многие заинтересованные игроки внутри страны не горят желанием так делать. ВМС хотят больших кораблей, а не ракет, ВВС предпочитают пилотируемые аппараты беспилотникам. Оборонные предприятия, естественно, хотят заниматься крупными и дорогостоящими проектами, а не клепать бюджетные вооружения. Конгрессменам существующая система нравится, потому что раздутый ВПК предоставляет рабочие места электорату. Потребуется немало усилий со стороны Пентагона и аналитиков, чтобы прорваться сквозь закостеневшую систему.



Если вспомнить историю, то США бросились укреплять свою военную мощь лишь после того, как перенесли серьёзную встряску в виде Войны за независимость.



«Было бы печально, если бы следующей такой встряской стало поражение в войне с более слабым, но и более умно распоряжающимся своими технологиями противником», — подытоживает политолог.