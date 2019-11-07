Business Insider: новейшая ракета Израиля в руках Москвы — серьёзный повод для беспокойства

Российские военные, по имеющейся информации, завладели одной из самых передовых противовоздушных ракет Израиля — «Праща Давида», пишет Business Insider со ссылкой на китайское информагентство SINA.

Благодаря этому Россия теперь, скорее всего, сможет в короткий срок выяснить, как противостоять этой новейшей системе, предназначенной для уничтожения летящих баллистических ракет.

Кроме того, Москва может поделиться этой информацией, как указывает издание, не только с США, но и с врагами Израиля, такими как Иран.

Как сообщается, в руки российских военных ракета попала в июле 2018 года, когда Израиль выпустил её, пытаясь сбить выпущенные по израильской территории сирийские ракеты российского производства. Из двух ракет, выпущенных по Сирии, одна самоуничтожилась, другая упала на сирийской территории, не взорвавшись. Затем правительственные войска Башара Асада подобрали её и передали своим союзникам — России.

«Праща Давида» — система, созданная израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems и американской Raytheon в качестве замены ЗРК Patriot.

Тель-Авив принял эту систему на вооружение в 2017 году, а первый операционный пуск, как полагают, был произведён в июле 2018 года.

«Это определённо проблема. Если бы я был из Rafael, я бы сейчас нервничал», — комментирует ситуацию Ян Уильямс из Центра стратегических международных исследований.

По его словам, беспокойство вызывает отнюдь не то, что Москва может изготовить копию этой ракеты для своего собственного использования.

«Если бы Иран захватил эту вещь, то уже через два года мы увидели бы идентичную систему», — подчёркивает Уильямс.

Между тем он отмечает, что если Россия действительно заполучила эту ракету, то она может изучить эту технологию и выяснить, как бороться с «Пращой Давида», а это станет серьёзной проблемой не только для Израиля, но и для других стран, таких как Польша, которой Тель-Авив пытается продать свою систему.

«Если бы я был на месте Израиля, то я бы сильно беспокоился о том, не передаст ли Россия Ирану разведданные о том, как бороться с этим перехватчиком», — добавил Уильямс в интервью Business Insider.

Как сообщает информагентство SINA, CША и Израиль попросили Россию вернуть ракету, однако это усилие не увенчалось успехом.