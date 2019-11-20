Forbes: отметившись у американских берегов, российский «шпионский» корабль исчез с радаров

Российский исследовательский корабль «Янтарь», недавно замеченный в Карибском море, 10 ноября перестал отслеживаться с помощью доступных навигационных систем, сообщает Forbes. Автор статьи Эйч Ай Саттон считает, что судно покинуло регион, и напоминает, что «Янтарь» подозревают в шпионской деятельности вблизи подводных коммуникационных кабелей.

Российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь», якобы занимающееся «подозрительной деятельностью вблизи подводных коммуникационных кабелей» и замеченное у берегов Америки 8 ноября, скорее всего покинуло регион, сообщает Forbes.



Как напоминает издание, 8 ноября российский корабль сделал короткую остановку в Тринидаде и Тобаго, а затем отправился в Карибское море. Начиная с раннего утра 10 ноября, судно не могут найти с помощью доступных программ по отслеживанию корабельной навигации. И хотя текущее положение «Янтаря» неизвестно, судя по его прошлым периодам активности, можно сделать вывод, что он покинул американские воды.



По словам автора статьи Эйч Ай Саттона, немногие другие невоенные корабли могут похвастаться такой же репутацией, как «Янтарь». Некоторые полагают, что судно, задачей которого является поиск различных объектов на морском дне, на самом деле занимается шпионажем вблизи подводных коммуникаций, в том числе военных.



Как утверждает журналист, он изучил прошлые миссии «Янтаря» — и многие из них так или иначе осуществлялись в местах, где проходят коммуникационные кабели. Так, в октябре 2016 года корабль проводил какие-то исследования в восточной части Средиземного моря, недалеко от сирийского побережья. В тот же период сирийский провайдер Telecom объявил о перебоях в интернет-соединении на 10 дней из-за «подводных ремонтных работ». В итоге перебои продлились ровно столько же, сколько «Янтарь» находился в Средиземном море. «Нетрудно предположить, что Россия в чём-то помогала своему союзнику», — считает Саттон.



В следующем месяце российский корабль отправился в Персидский залив. В тот период также наблюдались перебои с работой подводных коммуникационных кабелей, и хотя это явление трудно непосредственно связать с работой «Янтаря», он проводил исследования как раз неподалёку, а затем зашёл в иранский порт.

В сленге ВМС, отмечает журналист, манипуляции с подводными коммуникациями носят название «война на дне» — такие операции отнюдь не новы. В период холодной войны американские ВМС вместе с некоторыми западными союзниками вели секретную операцию Ivy Bells («Цветы плюща»), в рамках которой шпионили за СССР, прослушивая подводные линии связи советского флота.

Сегодня существуют опасения, что Россия может повредить важную подводную инфраструктуру в ходе потенциального открытого конфликта или гибридной войны. Помимо «Янтаря», у Москвы есть ещё две большие атомные подлодки, которые могут перевозить подводные аппараты, способные опускаться на большую глубину. «Тот факт, что эти подводные силы особого назначения больше, чем весь подводный флот некоторых западных ВМС, о многом говорит», — приходит к заключению Саттон.