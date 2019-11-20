Forbes: отметившись у американских берегов, российский «шпионский» корабль исчез с радаров

Российский исследовательский корабль «Янтарь», недавно замеченный в Карибском море, 10 ноября перестал отслеживаться с помощью доступных навигационных систем, сообщает Forbes. Автор статьи Эйч Ай Саттон считает, что судно покинуло регион, и напоминает, что «Янтарь» подозревают в шпионской деятельности вблизи подводных коммуникационных кабелей.
Российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь», якобы занимающееся «подозрительной деятельностью вблизи подводных коммуникационных кабелей» и замеченное у берегов Америки 8 ноября, скорее всего покинуло регион, сообщает Forbes.
Как напоминает издание, 8 ноября российский корабль сделал короткую остановку в Тринидаде и Тобаго, а затем отправился в Карибское море. Начиная с раннего утра 10 ноября, судно не могут найти с помощью доступных программ по отслеживанию корабельной навигации. И хотя текущее положение «Янтаря» неизвестно, судя по его прошлым периодам активности, можно сделать вывод, что он покинул американские воды.
По словам автора статьи Эйч Ай Саттона, немногие другие невоенные корабли могут похвастаться такой же репутацией, как «Янтарь». Некоторые полагают, что судно, задачей которого является поиск различных объектов на морском дне, на самом деле занимается шпионажем вблизи подводных коммуникаций, в том числе военных.
Как утверждает журналист, он изучил прошлые миссии «Янтаря» — и многие из них так или иначе осуществлялись в местах, где проходят коммуникационные кабели. Так, в октябре 2016 года корабль проводил какие-то исследования в восточной части Средиземного моря, недалеко от сирийского побережья. В тот же период сирийский провайдер Telecom объявил о перебоях в интернет-соединении на 10 дней из-за «подводных ремонтных работ». В итоге перебои продлились ровно столько же, сколько «Янтарь» находился в Средиземном море. «Нетрудно предположить, что Россия в чём-то помогала своему союзнику», — считает Саттон.
В следующем месяце российский корабль отправился в Персидский залив. В тот период также наблюдались перебои с работой подводных коммуникационных кабелей, и хотя это явление трудно непосредственно связать с работой «Янтаря», он проводил исследования как раз неподалёку, а затем зашёл в иранский порт.
В сленге ВМС, отмечает журналист, манипуляции с подводными коммуникациями носят название «война на дне» — такие операции отнюдь не новы. В период холодной войны американские ВМС вместе с некоторыми западными союзниками вели секретную операцию Ivy Bells («Цветы плюща»), в рамках которой шпионили за СССР, прослушивая подводные линии связи советского флота.
Сегодня существуют опасения, что Россия может повредить важную подводную инфраструктуру в ходе потенциального открытого конфликта или гибридной войны. Помимо «Янтаря», у Москвы есть ещё две большие атомные подлодки, которые могут перевозить подводные аппараты, способные опускаться на большую глубину. «Тот факт, что эти подводные силы особого назначения больше, чем весь подводный флот некоторых западных ВМС, о многом говорит», — приходит к заключению Саттон.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс признал космос новой оперативной сферой.
Президент России Владимир Путин планирует посетить Израиль в январе 2020 года по случаю Дня памяти жертв Холокоста и открытия монумента в память о жертвах Второй мировой войны и блокады Ленинграда в частности.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала ситуацию с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава врачом-трансплантологом Михаилом Каабаком.
Режим повышенной готовности будет введён в Ростове-на-Дону с 21 по 25 ноября из-за ухудшения погоды, сообщает Nation News со ссылкой на Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Гендиректор Федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения при ГИБДД Андрей Погребняк прокомментировал совместную инициативу Минздрава и МВД отправлять водителей на внеплановые медицинские осмотры.
В Совфеде рассказали об инициативе отдавать преимущество товарам, произведённым в России, при планировании и проведении госзакупок в муниципалитетах, госучреждениях и ведомствах, сообщает «Парламентская газета».
Городские власти Салехарда сообщили о планах выдать новые участки многодетным семьям, ранее получившим землю под строительство домов в болотистой местности, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт мэрии города.
Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал инициативу включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.
Руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина в беседе с телеканалом «360» рассказала, как воспользоваться всеми привилегиями МЦД и сэкономить средства на поездках.
Политолог Евгений Булах в беседе с URA.RU прокомментировал заявление председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса с требованием к Москве «вернуть аннексированные эстонские территории», согласно Тартускому мирному договору.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что оскорбительные выкрики болельщиков в адрес капитана сборной России Артёма Дзюбы на матче с Сан-Марино (5:0) не останутся без внимания.
Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и освобождённая из тюрьмы в США россиянка Мария Бутина в пятницу, 22 ноября, примут участие в круглом столе комитета Госдумы по международным делам, посвящённом защите россиян за рубежом.
В поездах Московского метрополитена появились новые схемы с первыми двумя маршрутами МЦД, передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса с требованием к Москве «вернуть аннексированные эстонские территории» согласно Тартускому мирному договору.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян, выступая на совещании перед премьер-министром России Дмитрием Медведевым и членами партии «Единая Россия», рассказала о проектах телеканала «Дальше действовать будем мы» и «Не один на один», призванных помочь людям, попавшим в трудные жизненные ситуации.