Independent: британская оппозиция заинтересовалась работой главного советника Джонсона в России

Британская Лейбористская партия заинтересовалась работой главного советника премьер-министра страны Доминика Каммингса в России, сообщает The Independent. Теневой министр иностранных дел Эмили Торнберри обратилась за разъяснением связей Каммингса с российскими политиками к британским кабинету министра и спецслужбам.

Лейбористская партия Великобритании потребовала от главного советника премьер-министра страны Доминика Каммингса объяснить обстоятельства его работы в России, пишет The Independent.

По словам теневого министра Эмили Торнберри, неназванный информатор из числа высокопоставленных должностных лиц выразил «серьёзное беспокойство» из-за того, что вскоре после окончания университета Каммингс отправился на несколько лет на работу в Россию.

В связи с этим Торнберии в письме, адресованном министру иностранных дел Великобритании Доминику Раабу, поинтересовалась, получил ли Каммингс после прихода к должности допуск к секретным правительственным документам.

Теневой министр иностранных дел также попросила разъяснить, спрашивали ли при приёме на должность советника у Каммингса «о его связях с профессорами Оксфордского университета, и обсуждал ли с ним кто-то из них возможность работы в поддержку посткоммунистического правительства России».

«Спросили ли у Каммингса о его цели и деятельности на протяжении трёхлетнего периода работы в посткоммунистической России с 1994 по 1997 год, включая все взаимоотношения, которые он установил с россиянами, которые связаны с политикой, спецслужбами и безопасностью», — добавила политик.

Копия письма также была направлена советнику премьер-министра по национальной безопасности Марку Седвиллу и главам британской службы контрразведки и внешней разведки.

При этом Торнберии уточнила, что лейбористам неизвестно, соответствует ли полученная ими информация действительности, тем не менее, подчеркнув, что оппозиция не могла не донести её до их сведения.

При этом, как сообщает The Independent, в секретариате кабинета министров в ответ на обращение Торнберии заявили, что «не комментируют чей-либо уровень доступа» к документам.