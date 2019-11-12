Forbes: переполошивший Запад российский корабль «Янтарь» замечен у берегов Америки

Российский корабль «Янтарь», который на Западе подозревают в шпионаже, заметили в Карибском море, передаёт Forbes. Отмечается, что у берегов Тринидад и Тобаго судно пробыло несколько дней и в воскресенье утром ушло в море.
Подозреваемый в шпионаже корабль Северного флота ВМФ России «Янтарь» прибыл в Карибское море, сообщает Forbes со ссылкой на разведывательные данные из открытых источников. Он покинул базу около месяца назад, а затем пропал из открытых средств наблюдения вплоть до появления у берегов Америки.
«Янтарь» прибыл в Тринидад и Тобаго в пятницу и утром в воскресенье ушёл в море. Тем не менее, как пишет Forbes, его следующий пункт назначения остаётся неизвестен.
Отмечается, что корабль представляет особый интерес для специалистов НАТО, так как ранее его нередко замечали вблизи подводных коммуникационных кабелей. Так, на Западе подозревают «Янтарь» в причастности к размещению подслушивающих устройств на подводных коммуникациях.
Как сообщает издание, «Янтарь» специально оборудован для выполнения подобных заданий. В частности, он может выполнять функции носителя глубоководных подлодок и имеет две различные системы дистанционного управления транспортными средствами. Это позволяет морякам добраться до подводных кабелей даже на очень больших глубинах.
Тем не менее, истинная задача судна остаётся неизвестна. Так, в Военно-морском флоте России определяют «Янтарь» исключительно как океанографическое исследовательское судно.
Forbes напоминает, что ранее корабль побывал на месте крушения атомной подводной ложки «Комсомолец» у берегов Норвегии и на месте крушения российских истребителей у берегов Сирии, а в 2017 и 2018 годах участвовал в поисках пропавшей аргентинской подлодки.
Кроме того, «Янтарь» был замечен вблизи интернет-кабелей в Средиземном море и Персидском заливе.
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