Euronews: американские танки у белорусской границы станут фактором сдерживания России

В Литву начали доставлять американскую тяжёлую бронетехнику для размещаемого здесь на полгода механизированного батальона вооружённых сил США. Как сообщает Euronews, полигон , где размещается американский батальон, находится в восточной части Литвы у белорусской границы. В Вильнюсе отмечают, что это «послание для России, о том, что США вовлечены и дополнительный фактор сдерживания».
Американская тяжёлая бронетехника доставлена в Литву для размещаемого здесь на полгода механизированного батальона вооружённых сил США. Первые танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley прибыли в эту страну в понедельник. Остальная техника, как сообщается, будет доставлена в ближайшие недели. Около 500 военнослужащих сухопутных сил США останутся в Литве до весны, впервые на столь продолжительное время.
В Вильнюсе отмечают, что это «послание для России, о том, что США вовлечены и дополнительный фактор сдерживания».
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, а заявления НАТО о российской угрозе используются для того, чтобы стягивать военные контингенты к границам РФ.
Полигон в Пабраде, где размещается американский батальон, находится в восточной части Литвы у белорусской границы.
Тем временем в Бресте проходят российско-белорусские тактические учения. В маневрах участвуют более 900 военных и свыше 200 единиц техники. Военные двух стран отработают совместное ведение разведывательно-боевых действий, десантирование личного состава и техники в ночных условиях, проведение этапов боевой стрельбы в наступлении и обороне.
Наставник мексиканского боксёра Сауля Альвареса Эдди Рейносо заявил, что важной частью поединка его подопечного с чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации, россиянином Сергеем Ковалёвым.
Научный руководитель проекта «Спектр-РГ» академик РАН Рашид Сюняев назвал возможные сроки публикации карты Вселенной, которую должен построить российско-германский телескоп «Спектр-РГ», передаёт РИА Новости.
Российский лидер Владимир Путин наградил Рустама Габдулина, старшего следователя по особо важным делам при председателе СК России, который руководил следственной группой по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) планирует представить в рамках саммита Россия — Африка самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и многофункциональный авиационный комплекс МиГ-35. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОАК.
Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и делам молодёжи Госдумы России Валерий Газзаев поддержал заявление главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова о том, что целью команды на чемпионате Европы 2020 года является победа на турнире.
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Российские суды в течение первой половины 2019 года вынесли приговоры за терроризм 121 человеку, оправдательных приговоров по этой категории не было. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные судебного департамента Верховного суда России.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что осуждённая в США россиянка Мария Бутина должна будет вернуться в Россию в течение трёх дней после освобождения из тюрьмы Флориды 25 октября.
Три человека, по предварительным данным, погибли в результате аварии на таймырском руднике «Норникеля», ещё несколько пострадали. Как сообщает пресс-служба компании, ЧП произошло во вторник, 22 октября.
Ракетно-космический центр «Прогресс» (предприятие «Роскосмоса») сообщил, что научно-технический совет одобрил эскизный проект ракеты-носителя сверхтяжёлого класса, которую планируется использовать для полётов к Луне, передаёт РИА Новости.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы Украины по согласованию новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).
Корреспондент RT и член Общественной наблюдательной комиссии Московской области Даниил Ломакин побывал в СИЗО, где находится израильтянка Наама Иссахар, которую приговорили к 7,5 года в колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша.
Обратной стороной обеспечения тотальной безопасности в цифровом мире является угроза утраты приватности, необходимо соблюдать баланс между кибербезопасностью и правом на частную жизнь, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Токио предложил перезапустить совместный космический проект по использованию бразильского космодрома Алкантара.
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил в ходе выступления на сессии московского международного форума «Открытые инновации», что российская экономика пока не готова к применению технологии искусственного интеллекта (ИИ).
Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в беседе с радио Sputnik прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности Вашингтона в случае необходимости применить силу в отношении Турции.
Главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, главный специалист по детской неврологии департамента здравоохранения Москвы, заслуженный врач России Татьяна Батышева в беседе с сайтом «Аргументы и факты» оценила необходимость раннего развития детей.
Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.