Euronews: американские танки у белорусской границы станут фактором сдерживания России

В Литву начали доставлять американскую тяжёлую бронетехнику для размещаемого здесь на полгода механизированного батальона вооружённых сил США. Как сообщает Euronews, полигон , где размещается американский батальон, находится в восточной части Литвы у белорусской границы. В Вильнюсе отмечают, что это «послание для России, о том, что США вовлечены и дополнительный фактор сдерживания».

Американская тяжёлая бронетехника доставлена в Литву для размещаемого здесь на полгода механизированного батальона вооружённых сил США. Первые танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley прибыли в эту страну в понедельник. Остальная техника, как сообщается, будет доставлена в ближайшие недели. Около 500 военнослужащих сухопутных сил США останутся в Литве до весны, впервые на столь продолжительное время.

В Вильнюсе отмечают, что это «послание для России, о том, что США вовлечены и дополнительный фактор сдерживания».

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, а заявления НАТО о российской угрозе используются для того, чтобы стягивать военные контингенты к границам РФ.

Полигон в Пабраде, где размещается американский батальон, находится в восточной части Литвы у белорусской границы.

Тем временем в Бресте проходят российско-белорусские тактические учения. В маневрах участвуют более 900 военных и свыше 200 единиц техники. Военные двух стран отработают совместное ведение разведывательно-боевых действий, десантирование личного состава и техники в ночных условиях, проведение этапов боевой стрельбы в наступлении и обороне.

Дата выхода в эфир 22 октября 2019 года.