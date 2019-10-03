Politico: американская военная помощь Украине стала «страховкой от российской агрессии»

Военная помощь, которую США оказывают Украине с 2014 года, стала настоящим спасательным кругом для украинской армии, которая сегодня повышает боеспособность при содействии Америки. Как пишет Politico, эксперты считают, что ПТРК «Джавелин», которые хоть и не попали в зону конфликта в Донбассе, стали «страховкой от российской агрессии» и «удержали сепаратистов от отправки танков в другие регионы страны».

Скандал с военной помощью, вызвавший требования об импичменте президента Дональда Трампа, имеет совсем другое значение для Украины. Как пишет Politico, согласно обновлённым аналитическим данным исследовательской службы конгресса, США в период с 2014-го по июнь текущего года предоставили Киеву военную помощь на сумму $1,5 млрд, а решение Трампа временно прекратить предоставление этой помощи стало серьёзной проблемой для этой страны.



«Украина ни за что не оказалась бы там, где она есть, если бы не поддержка Соединённых Штатов. Всё, что мы там делали в рамках обучения вооружённых сил, национальной гвардии, повышения профессионализма и борьбы с коррупцией в Министерстве обороны, всё это имело критическое значение», — говорит Эштон Картер, который с 2015-го по 2017 год был министром обороны при президенте Бараке Обаме.



По словам преподавателя стратегии национальной безопасности из Национального университета обороны Марии Омеличевой, до поступления помощи украинская армия была в плачевном состоянии. По её словам, эта помощь также произвела «неизмеримый психологический эффект, показав, что Украина может положиться на США».



Если раньше главными направлениями американской помощи Украине после обретения ею независимости от Советского Союза в 1991 г. были экономическое развитие, гарантии кредитов и борьба с коррупцией, то в последние годы всё более важное место занимает программа военной помощи, нацеленная на обеспечение её безопасности. Большая часть средств, утверждённых обеими партиями в конгрессе, идёт на поставку снайперских винтовок, гранатомётов, противоартиллерийских РЛС, систем связи и управления, прицелов ночного видения, медицинской техники, а также на обучение и тыловое обеспечение.



Украинский президент Владимир Зеленский особенно заинтересован в приобретении дополнительных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Он поднял эту тему 25 июля во время телефонного разговора с Трампом, из-за которого разгорелся скандал с импичментом.



Но ещё до сегодняшнего скандала Вашингтон несколько лет бурлил, обсуждая вопрос о том, в каких объёмах оказывать Украине военную помощь.



Самой заметной темой в этом споре стала поступившая с Украины ещё в 2014 году просьба о поставке современных ПТРК «Джавелин». «Джавелины» также стали поводом для скандала из-за предвыборной платформы Республиканской партии в 2016 году, потому что штаб Трампа ослабил антироссийские формулировки в тексте, сделав так, чтобы там не было призывов о поставке на Украину «летального оборонительного вооружения». Но когда Трамп стал президентом, украинское правительство и его союзники в конгрессе продолжали настаивать на своей просьбе. Наконец, в 2018 году Госдепартамент утвердил сделку на поставку 210 «Джавелинов», включая пусковые установки, ракеты и обучение.



Военной пользы от этих ракет было немного: они в итоге оказались в противоположном от конфликта конце страны, однако они обладают значительной ценностью в другом плане. Генерал-майор в отставке Джон Гронски рассказал, что эти ПТРК помогли «стабилизировать военный кризис, удержав сепаратистов от отправки в другие регионы страны танков». Старший научный сотрудник государственного аналитического Центра военно-морского анализа Майкл Кофман также назвал «Джавелины» «страховкой от эскалации российской агрессии».



Как заключает издание, военная помощь на сумму $390 млн, которая должна была пойти на Украину в этом году по линии Пентагона и Госдепартамента и не вызвала особых противоречий, стала спасательным кругом для украинской армии, добившейся в последние месяцы значительных успехов. Пентагон, выступивший этим летом против прекращения помощи, заявил в мае конгрессу, что усилия, направленные на реформирование украинской армии и оборонной промышленности, которая издавна известна своей коррупцией, приносят большие дивиденды.



«Благодаря такому сотрудничеству Соединённые Штаты оказали Украине эффективную помощь в продвижении основополагающих реформ, проведя существенную работу по приведению украинских оборонных предприятий в соответствие со стандартами и принципами НАТО», — заявил членам конгресса заместитель министра обороны по политическим вопросам Джон Руд.



Он подтвердил, что армия Украины «осуществляет важные действия» в рамках борьбы с коррупцией, совершенствования подотчётности и контроля, а также «повышает боеспособность при содействии США».