Корреспондент Welt с полигона под Дамаском: послание России миру — сирийская армия вновь обрела боевую мощь

Тренировки под палящим солнцем — инструкторы из России обучают военному делу подразделения Башара Асада, передаёт Welt. Как отмечает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер, российские военные даже пригласили представителей зарубежных СМИ на учебный полигон под Дамаском, чтобы отправить миру послание: истощённая в свое время сирийская армия вновь обрела боевую мощь.
Вот уже на протяжении восьми лет в Сирии идёт гражданская война. За это время, предположительно, как минимум 400 тысяч человек лишились жизни. Точного числа никто назвать не может. Благодаря поддержке России диктатор Асад вновь крепко сидит в седле и собирается взять под контроль последний оплот повстанцев — провинцию Идлиб. И чтобы ему это удалось, российские военные тренируют в настоящий момент сирийские подразделения. Репортаж Кристофа Ваннера из Сирии.
Тренировки под палящим солнцем: российские инструкторы обучают военному делу подразделения Асада. Они пригласили представителей зарубежных СМИ на этот военно-учебный полигон в районе Дамаска. Послание: истощённая в своё время сирийская армия вновь обрела боевую мощь.
При поддержке своих союзников — России и Ирана — войска Асада отвоевали большинство стратегически важных регионов. Недавно Асаду удалось взять под контроль и значительные территории в северной провинции Идлиб.
КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt:Идлиб — это последний оплот повстанцев в Сирии. Там находятся около 30 тысяч вооружённых боевиков, большинство из них — члены радикальной исламистской группировки «Аль-Каида»*.
Искоренить радикальных исламистов в Идлибе хочет вот этот сирийский генерал.
ХАСАН ХАСАН, сирийский генерал:Мы не пощадим ни одного террориста. Мы будем охотиться на них до тех пор, пока в Сирии не останется ни одного террориста.
Помимо тысяч террористов в Идлибе проживают сторонники умеренной оппозиции и более двух миллионов гражданских. Известные российские эксперты опасаются, что разразится гуманитарная катастрофа, если бои ужесточатся.
ДМИТРИЙ ОРЕШКИН, независимый эксперт:Вполне возможно, что сначала в Турцию хлынет волна беженцев, а так как турки их принимать не хотят — то дальше на Запад. Это дестабилизирует ситуацию в Европе.
О волне беженцев и гуманитарной катастрофе сирийский генерал не хочет ничего слышать. По его словам, в Идлибе Асад стремится найти политическое решение, только с террористами разговор будет коротким. Политическое решение — эти слова из уст асадовского генерала звучат как пустое обещание.
Дата выхода в эфир 25 сентября 2019 года.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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