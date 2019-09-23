Guardian: в Париже судят пять джихадисток за неудавшийся теракт у стен Нотр-Дама

Во Франции начался суд над пятью женщинами, которые собирались взорвать машину с газовыми баллонами на людной улице недалеко от собора Парижской Богоматери, сообщает The Guardian. Хотя теракт не удался, суд обвиняет участниц в пособничестве ИГИЛ* и вербовке новых джихадисток, что поднимает вопрос о важной роли женщин во внутреннем терроризме.

В Париже начался суд над пятью женщинами, которые пытались взорвать машину перед собором Парижской Богоматери, пишет The Guardian. Как рассказывает газета, ночью 3 сентября 2016 г. Инес Мадани и Орнела Гилигман припарковали серый автомобиль марки Peugot 607 без номерного знака на узкой улочке перед заполненным рестораном рядом с Нотр-Дам де Пари. В машине находилось шесть газовых баллонов. Женщины облили машину топливом и бросили туда зажжённую сигарету.



Однако автомобиль не загорелся: преступницы выбрали солярку, которая по сравнению с бензином хуже воспламеняется. «Только неудачный выбор топлива позволил избежать теракта», — пришли к выводу следователи. По их словам, в противном случае произошла бы настоящая «мясорубка».



По информации британского издания, Мадани, которой было тогда 19 лет, использовала для планируемого взрыва машину отца. В суде адвокаты описывали её как «юную девушку в поисках признания и любви». На прошлом слушании по её террористической деятельности выяснилось, что она поддерживала связь с ключевыми представителями «Исламского государства»* в Сирии и была кем-то вроде куратора для вербовки женщин на территории Франции. В соцсетях она использовала имена боевиков ИГИЛ и представлялась мужчиной перед другими женщинами, чтобы убедить их вступить в террористическую группу. В разговорах по телефону она меняла свой голос, чтобы сойти за мужчину и флиртовать со своими собеседницами, убеждая их присоединиться к движению.



Заведённое дело ставит целью показать, как молодые женщины сыграли ключевую роль во внутреннем терроризме, который до этого считался прерогативой мужчин. Бывший государственный прокурор Франции Франсуа Молен ранее указал на существование отряда, «состоящего из молодых женщин, полностью восприимчивых к смертельной идеологии ИГ», а также отметил намерение джихадистов сделать из женщин боевиков.



После того как попытка взрыва провалилась, женщины сбежали: Гилигман, безработную мать трёх детей, арестовали на юге Франции, а Мадани, последовав совету своего вербовщика из ИГИЛ, уехала в Буси-Сент-Антуан, маленький городок на юго-востоке от Парижа. Там она присоединилась к другим женщинам, которые, опасаясь полицейской слежки, вооружились кухонными ножами и покинули квартиру. Одна из них попыталась ударить ножом полицейского в штатском, а Мадани была ранена в ноги при попытке скрыться. Шестая женщина находится под следствием за то, что не сообщила о готовившейся атаке.



Также по этому делу заочно проходит Рашид Касим, боевик ИГ, который координировал неудавшийся теракт около Нотр-Дама и другие атаки во Франции из Сирии, сообщает The Guardian со ссылкой на судебные материалы. Предполагают, что Касим был убит в Ираке, однако за неимением доказательств он тоже предстанет на скамье обвиняемых.



Рассмотрением дела займётся специальный суд без присяжных заседателей, который завершит свою работу 11 октября.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.