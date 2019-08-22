NYTimes: пока «Талибан» ведёт мирные переговоры, ИГ надеется пополнить свои ряды в Афганистане

Пока «Талибан» ведёт переговоры о мире, ИГ даёт понять, что намерено обернуть дело в свою пользу, пишет The New York Times. В частности, как отмечает издание, «Исламское государство» надеется переманить в свои ряды радикально настроенных боевиков, которые желают продолжения войны.

В то время как Соединённые Штаты и группировка «Талибан»*, похоже, приблизились к заключению сделки по выводу американских войск из Афганистана, «Исламское государство»** ясно даёт понять, что планирует испортить игру талибам в том случае, если будет заключено мирное соглашение, пишет The New York Times.

Акцент на этом послании был сделан в субботу, когда террорист-смертник убил 63 человека, присутствовавших на свадьбе в Кабуле. Большинство жертв принадлежали к шиитскому меньшинству. «Исламское государство» сообщило, что теракт совершил один из её сторонников из Пакистана.

Этот теракт оказался одной из самых смертоносных атак ИГ в Афганистане за последние пять лет, то есть с того момента, как группировка впервые обосновалась в восточной части страны.

Теракт стал болезненным напоминанием о существовании непосредственной угрозы со стороны боевиков и о том, что они могут обойти жёсткие меры безопасности, действующие в столице, и устроить бойню, оказывая тем самым давление на правительство, которое и без того уже находится на взводе.

Однако ИГ представляет собой долгосрочную угрозу, которая вызывает беспокойство как у США, так и у официальных лиц Афганистана, говорится в статье. «Исламское государство», как поясняет издание, поставило себя в такое положение, что в случае, если с «Талибаном» будет заключено мирное соглашение, то ИГ окажется в выигрыше.

В частности, «Исламское государство» может начать расти благодаря тому, что радикально настроенная прослойка боевиков выйдет из «Талибана», чтобы продолжить борьбу. Если американцы уйдут из Афганистана, оставив за собой хаос, то всё это приведёт к расцвету ИГ, пишет The New York Times.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.