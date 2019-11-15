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ERR: экс-главнокомандующий Эстонии назвал латвийских военных «слабым звеном»

Армия Латвии не в состоянии защитить территорию своей страны и является слабым звеном в системе обороны стран Балтии, предупредил экс-командующий Силами обороны Эстонии Антс Лаанеотс. Он подчеркнул, что в случае конфликта с Россией, которая перевооружается и наверняка готовит «какую-то агрессию», Латвия практически ничего не сможет предпринять даже для собственной обороны, сообщает ERR.
ERR: экс-главнокомандующий Эстонии назвал латвийских военных «слабым звеном»
Reuters

Профессиональная армия Латвии не способна защитить свою территорию и является «слабым звеном» обороны стран Балтии, заявил депутат рийгикогу от Партии реформ, бывший командующий Силами обороны Эстонии Антс Лаанеотс. В прямом эфире передачи «Точки над i» на латвийском телеканале LTV7 Лаанеотс заявил, что из-за своей позиции он даже поссорился с властями Латвии.

«Шесть тысяч солдат в вопросах обороны Латвии ничего не решат. Если даже добавить к ним восемь или одиннадцать тысяч добровольцев, то это всё равно ничего не решает», — подчеркнул Антс Лаанеотс.

«Профессиональная армия, которая сейчас есть в Латвии, очень дорогая, а резервов нет. В масштабах маленького государства эта вооружённая сила ничего не сможет предпринять против восточного соседа», — добавил Лаанеотс.

Антс Лаанеотс отметил, что Россия начала перевооружение. «Очевидно, идёт подготовка какой-то агрессии», — предположил он.

«Все молятся на США, чтобы они пришли на помощь, но в Западной Европе хватает народа. Другое дело, что после окончания холодной войны и развала Советского Союза все себя деформировали. Тут проблемы большие», — заявил Лаанеотс.

«Скажу честно, Эстония и Литва считают Латвию самым слабым звеном в обороне стран Балтии», — заключил бывший командующий Силами обороны Эстонии.

Дата публикации 15 ноября 2019 года.

 

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источник
ERR Эстония Европа
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