ERR: экс-главнокомандующий Эстонии назвал латвийских военных «слабым звеном»

03:00 В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о КПП на границе с Крымом Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о важности открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.

03:00 Лукаку не исключил возможности перехода в клуб РПЛ Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) и допустил возможность перехода в один из клубов чемпионата в будущем.

03:00 Медведев поручил разработать программу модернизации областных театров Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил на встрече с деятелями культуры, что дал поручение сформулировать предложения по подготовке трёхлетней программы по реконструкции зданий региональных театров.

03:00 Леонова считает, что Медведевой будет трудно бороться с соперницами в произвольной программе Серебряная призёрка чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова прокомментировала выступление российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на этапе Гран-при в России.

03:00 Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.

03:00 Надаль обыграл Циципаса и лишил Медведева шансов на выход в полуфинал Итогового турнира АТP Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл грека Стефаноса Циципаса в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

03:00 В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открыли выставку «Шагал: между небом и землёй» В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открыли выставку «Шагал: между небом и землёй», сообщает телеканал «360».

03:00 На Украине исключили продолжение взрывов на арсенале в Балаклее Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер заявил, что ситуация на военном складе боеприпасов в Балаклее локализована и дальнейшие взрывы исключаются, передаёт Интерфакс-Украина.

03:00 Медведева: я бы не хотела кататься с мужчинами Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала идею смешанных соревнований.

03:00 Эксперт оценил возможность создания единой платёжной системы расчётов для стран — участниц БРИКС Главный научный сотрудник Финансового университета при президенте России Валерий Абрамов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о перспективе создания единой платёжной системы для взаимных расчётов стран — участниц БРИКС.

03:00 Юлия Высоцкая рассказала о своей работе в фильме Кончаловского «Грех» Актриса Юлия Высоцкая в беседе с «Известиями» рассказала о своей роли в новом фильме Андрея Кончаловского «Грех».

03:00 В Оренбургской области заявили о планах по созданию единой системы экологического контроля Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал об идее создания единой системы экологического контроля в регионе. Об этом сообщает RIA56.

03:00 Медведева рассказала, как долго планирует выступать Российская фигуристка Евгения Медведева пофантазировала насчёт продолжительности своей профессиональной карьеры.

03:00 В ФАР оценили идею запретить осуждённым за тяжкие преступления управлять общественным транспортом и такси Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с Nation News прокомментировал инициативу Минтранса о запрете управления автобусами, троллейбусами, трамваями и такси водителями, осуждёнными за тяжкие и особо тяжкие преступления.

03:00 Опубликовано видео следственного эксперимента с Соколовым в Петербурге Опубликовано видео следственного эксперимента по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко с участием историка Олега Соколова.

03:00 В ЦБ оценили идею выпуска монеты номиналом в 50 рублей Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Центрального банка России Владимир Демиденко в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал возможность выпуска монеты номиналом 50 рублей.

03:00 В Минтрансе Подмосковья рассказали о планах установить около 1,5 тысячи «лежачих полицейских» В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили о намерении установить около 1,5 тыс. искусственных неровностей на дорогах региона, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

03:00 Оскар Конюхов оценил актуальность кругосветных путешествий Сын Фёдора Конюхова Оскар в беседе с Nation News рассказал об актуальности кругосветных путешествий.

03:00 Трусова: завтра постараюсь исправить ошибки Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при Кубка «Ростелеком» и поделилась ожиданиями от проката произвольной программы.

03:00 В ЦБ заявили о продолжении выпуска металлических рублей и копеек Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко пообещал, что Центробанк в ближайшие годы не откажется от выпуска металлических рублей и копеек.

03:00 Оскар Конюхов оценил возможные способы совершить кругосветное путешествие Сын Фёдора Конюхова в беседе с Nation News прокомментировал разные способы совершить кругосветное путешествие.

03:00 В Роспотребнадзоре рассказали о мерах профилактики курения В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике курения, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу ведомства.

03:00 Портал «Госуслуги» сообщил о планах выпустить обновлённое мобильное приложение Портал «Госуслуги» планирует обновить формат своего мобильного приложения в 2020 году, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

03:00 В ЦБ рассказали, что делать с повреждёнными купюрами Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко в интервью «Газете.Ru» рассказал, что необходимо делать с повреждёнными купюрами.

03:00 Медведева: я сейчас в лучшей форме, в какой меня когда-либо видел Орсер Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что для неё является большим удовольствием выступать на родине, а также прокомментировала свою нынешнюю форму.

03:00 Оскар Конюхов рассказал о планах отца на следующее путешествие Сын Фёдора Конюхова Оскар в беседе с Nation News рассказал о планах отца побить действующий рекорд перелёта на воздушном шаре.

03:00 На острове Врангеля прошли учения с применением РЛС На острове Врангеля прошли учения с применением РЛС «Сопка-2», сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

03:00 Захарова прокомментировала стенограмму разговора Трампа и Зеленского Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала меморандум с пересказом разговора, который состоялся между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в апреле.

03:00 В Удмуртии подвели итоги диспансеризации за 10 месяцев 2019 года В Удмуртии подвели итоги диспансеризации с января по октябрь 2019 года, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

03:00 Тарасова назвала Медведеву примером для желающих заниматься фигурным катанием Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала лидерство Евгении Медведевой после короткой программы на этапе Гран-при в Москве Rostelecom Cup.

03:00 Эксперт оценил возможность прекращения транзита газа через Украину Политолог Владислав Ганжара в беседе с радио Sputnik прокомментировал возможность прекращения транзита газа через Украину.

03:00 Оскар Конюхов рассказал, как подготовиться к кругосветному путешествию Сын Фёдора Конюхова и глава его экспедиции Оскар Конюхов в беседе с Nation News рассказал, как нужно готовиться к кругосветному путешествию.

03:00 Молодёжная сборная России обыграла команду Латвии в отборе на Евро-2021 Футболисты молодёжной сборной России по футболу обыграли сверстников из Латвии в матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года.

03:00 В Липецкой области пройдёт чемпионат «Молодые профессионалы» В Липецкой области с 18 по 29 ноября пройдёт IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщает kp.ru.

03:00 В Роскачестве подвели итоги сравнительного исследования отечественных и импортных продуктов Специалисты Роскачества опубликовали результаты исследования, в рамках которого россияне сравнили качество отечественных продуктов и импортных, сообщают «Известия» со ссылкой на официальный сайт организации.

03:00 В «Автодоре» сообщили о планах по запуску движения на восьмом участке трассы М11 в ноябре Директор департамента строительства и реконструкции ГК «Автодор» Василий Швайка в беседе с Пятым каналом рассказал о планах запустить движение по восьмому участку скоростной автомагистрали М11 Москва — Санкт-Петербург в конце ноября.

03:00 В Москве прошла встреча экспертов конкурса «Моя страна — моя Россия» В столице состоялась встреча экспертов всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», который проходит в этом году уже в 16-й раз, сообщает Пятый канал.

03:00 Государственная кабельная сеть Эквадора отключила RT от вещания Национальная кабельная сеть Эквадора в пятницу, 15 ноября, отключила телеканал RT от вещания.

03:00 Эксперт оценил сообщения о возможности введения в России запрета на водку с ароматизаторами Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что в России с 2021 года могут запретить производство водки с синтетическими ароматизаторами и с элементами декора нерастительного происхождения.

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03:00 В «Интуристе» прокомментировали сообщения о покупке компании основателем турецкого холдинга Гендиректор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев в беседе с «Известиями» прокомментировал сообщения о покупке компании основателем турецкого холдинга Anex Tourism Нешетом Кочкаром.

03:00 Трусова заявила, что падение перед прокатом короткой программы помогло ей снять напряжение Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Москве Rostelecom Cup.

03:00 Мартинес заявил, что матч с Россией станет испытанием для Бельгии Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес заявил, что будет играть на победу в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с командой России.

03:00 В Анкаре заявили о готовящемся визите Путина в Турцию Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что президент России Владимир Путин приедет в Турцию на первой неделе января 2020 года.

03:00 Лобов рассказал о своём заработке после ухода из UFC Российско-ирландский боец смешанных единоборств Артём Лобов заявил, что после перехода в организацию по кулачным боям Bare Knuckle FC стал зарабатывать больше, чем подавляющее количество спортсменов в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

03:00 Историка Соколова отправили в «Кресты» Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, переведён из изолятора временного содержания в СИЗО. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

03:00 Албон показал лучшее время на первой практике Гран-при «Формулы-1» в Бразилии Пилот команды «Формулы-1» Red Bull Александер Албон показал наилучший результат в первом тренировочном заезде на Гран-при Бразилии.

03:00 Генштаб ВСУ начал расследование после взрывов на арсенале в Балаклее Генштаб вооружённых сил Украины начал служебное расследование по факту взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

03:00 «Локомотив-Кубань» уволил тренера Итальянский специалист Лука Банки отныне не является главным тренером клуба Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань».