Белсат: Лукашенко опасается российских военных не меньше, чем учений НАТО

В странах Балтии НАТО проводит военные учения прямо у белорусских границ, и это не может не беспокоить Александра Лукашенко. Однако опасается он также и того, что из-за милитаризации региона у России появится повод разместить на белорусской территории своих военных, передаёт «Белсат», поэтому он старается играть на опережение.

500 американских солдат на этой неделе разместились возле белорусской границы — и пробудут здесь следующие полгода. 30 единиц боевой техники уже прибыли в литовский Пабраде, ещё несколько десятков приедут вскоре. Как рассказали белорусские силовики, Александр Лукашенко приказал им продумать, как реагировать на этот десант.

СТАНИСЛАВ ЗАСЬ, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии: Это один из самых крупных военных полигонов на территории Литвы. До сих пор американских подразделений в этой стране не было. Теперь они там появляются. Прежде всего прибыли танковые подразделения.

Есть две причины, почему американцы появились именно рядом с белорусской границей. И обе связаны с Россией.

ЮЛИУШ СОБАК, эксперт по вопросам безопасности Defence24, Варшава: Полигоны в разных странах не изменили своего места со времён, когда Польша, Литва, Белоруссия и Россия были друзьями-членами Варшавского договора. Все страны нашего региона пользуются полигонами, которые возникли 50, 70 или 100 лет назад.

Второй причине пять лет. После событий на Украине в 2014-м все соседи Белоруссии на западе пригласили к себе международные батальоны НАТО и регулярно устраивают совместные учения как в рамках альянса, так и отдельно с США. На Западе уверены, что вероятный военный конфликт случится не в Австрии или Греции.

ЛАУРИНАС КАСЧЮНАС, комитет безопасности и обороны в Сейме Литвы: Это наша политика — укреплять нашу независимость и дать понять некоторым соседям (я не говорю о Белоруссии — другим соседям), что это НАТО, это Запад, и это другие правила игры.

В рамках подготовки к манёврам Defender Europe, которые пройдут весной, американцы проверяют, насколько быстро они могут перебросить в Европу людей и технику. Загрузить корабль десятками танков, переплыть океан и выгрузиться – сложная операция не только с логистической, но и с культурной стороны.

ЮЛИУШ СОБАК: Для американской армии важнейшим является то, что солдаты, которых сюда могут перебросить, тренируются в тех же условиях, в которых им придётся действовать. Они знакомятся с новой культурой, с новым языком, с тем, как, например, литовцы, чехи или поляки разговаривают по-английски, чтобы потом не иметь проблем с пониманием их.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Это непонятные учения, я уже в который раз об этом говорю.

Он копирует риторику российского Генштаба, хотя сам хорошо знает, чем на самом деле является НАТО.

МАРЮС ЛАУРИНАВИЧЮС, старший аналитик Вильнюсского института политического анализа: Баланс сил в регионе, он, конечно, на стороне России, и говорить о какой-то угрозе просто не имеет смысла.

ЛАУРИНАС КАСЧЮНАС: НАТО не из-за Белоруссии. НАТО ни на кого нападать не будет: ни на Белоруссию, ни на Россию. Мы только думаем, как защищаться.

ЛИНАС ЛИНКЯВИЧУС, министр иностранных дел Литвы: Это даже не сравнивается с теми учениями, которые проводятся в рамках учений «Запад». Мы всегда ориентированы только на оборону.

Белоруссия регулярно устраивает учения с Россией — даже на этой неделе российские десантники тренируются с белорусскими в Бресте.

Однако, в отличие от Литвы и Польши, наша страна не размещает у себя российские батальоны. По мнению экспертов, Лукашенко боится их не менее наших западных соседей. И больше всего Лукашенко не хотел бы, чтобы у Белоруссии была причина их здесь разместить.

ИГОРЬ ТЫШКЕВИЧ, аналитик Украинского института будущего в Киеве: Лукашенко панически боится такой вещи, как милитаризация региона, которая может стать причиной в том числе принуждения или педалирования Российской Федерацией вопросов углубления военно-технического сотрудничества или вообще размещения определённых российских военных объектов на территории Белоруссии.

Поэтому глава Белоруссии играет на опережение.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: Наверное, нам с президентом России придётся подумать о том, как обезопасить себя в этот период.

Этот период для Лукашенко — не столько учения оборонного союза, сколько подготовка к собственному переизбранию в следующем году и разговоры с Москвой о глубокой интеграции в декабре. Ему нужно, чтобы Москва сейчас меньше шантажировала его экономически и политически. А он отблагодарит и проследит, чтобы враг не прошёл.

ИГОРЬ ТЫШКЕВИЧ: Александр Лукашенко, демонстрируя якобы нервную реакцию, как и много раз до этого, будет использовать ситуацию как политический фактор, как определённый политический аргумент в диалоге с Москвой о том, что ему нужна определённая компенсация за функцию Белоруссии как буфера или определённого защитника интересов Российской Федерации в регионе.

Литовцы признаются «Белсату», что американцы на шесть месяцев — это совсем недолго.

ЛАУРИНАС КАСЧЮНАС: Мы бы хотели, чтобы они были всегда.

РОМАН ЯКОВЛЕВСКИЙ, политический обозреватель, Минск: Присутствие Штатов в регионе будет усиливаться. Как это будет, я снова подчёркиваю, — это будет зависеть от Москвы.

При таком раскладе белорусским налогоплательщикам вслед за 12 российскими военными самолётами придётся приобрести ещё несколько десятков российских танков. Те 1317, которые мы имеем, может быть маловато в переговорах с Путиным.

Путин до сегодняшнего дня не прокомментировал заявления Лукашенко. А что ответит — станет известно 8 декабря, в двадцатую годовщину подписания договора о Союзном государстве.

Дата выхода в эфир 25 октября 2019 года.