Energetyka24: нефтепровод «Дружба» уже 55 лет ставит Запад в зависимость от России

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Le Figaro: заключив сделку с турецким «дьяволом», Запад сам загнал себя в ловушку Le Figaro
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«Мы не как Россия»: украинский нападающий прокомментировал выход своей сборной на Евро-2020 Телеканал новин 24
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В результате ДТП с грузовиком в Свердловской области погибли три человека
В результате ДТП на 195-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень погибли три человека, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
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МИД направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Министерство иностранных дел России направит Вашингтону ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске. Об этом сообщил статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов.
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Спарринг-партнёр Фергюсона считает, что у Нурмагомедова будут проблемы в бою с американцем
Американский боец смешанных единоборств Джереми Стивенс, являющийся спарринг-партнёром Тони Фергюсона, рассказал, почему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову будет непросто в поединке с его напарником.
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В Подмосковье рассказали об эко-марафоне «Сдай макулатуру — спаси дерево!»
В Московской области рассказали об экологическом марафоне «Сдай макулатуру — спаси дерево!», сообщает Nation News со ссылкой на пресс-релиз организаторов.
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Около 100 человек пострадали в результате протестов в Каталонии
По меньшей мере 96 человек обратились за медицинской помощью в результате протестов в испанской Каталонии, говорится в сообщении службы медицинской помощи автономии.
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В школу в Новосибирске направили спецкомиссию из-за смерти девочки
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил направить специальную комиссию в школу в Советском районе, где было обнаружено тело десятиклассницы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя городской администрации.
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Тедеско — о критике экс-игроков «Спартака»: это подчёркивает, в каком большом клубе я оказался
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём отношении к критике со стороны ряда бывших футболистов команды, которые скептически отнеслись к назначению 34-летнего специалиста.
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СМИ: России предложили вернуть пограничный паспортный контроль в VIP-залы аэропортов
России предложили вернуть пограничный паспортный контроль в VIP-залы аэропортов, сообщает газета «Известия». Об этом говорится в письме исполнительного директора Международной ассоциации аэропортов (МАА) Сергея Никитина на имя главы Минтранса Евгения Дитриха.
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Открылся интернет-магазин уличного художника Бэнкси
Британский уличный художник Бэнкси открыл интернет-магазин, в котором покупатели могут приобрести авторские произведения искусства и товары для дома.
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В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи
В Роспотребнадзоре заявили, что в число самых полезных видов орехов входят кешью, лесной орех, грецкий орех, арахис, кедровые орешки и миндаль. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Тедеско поделился мнением о Черчесове
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём отношении к наставнику сборной России и экс-футболисту команды Станиславу Черчесову.
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Фигуранты дела об убийстве девушки из-за машины заявили о раскаянии
Трое фигурантов уголовного дела об убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили журналистам в суде, что раскаиваются в связи с произошедшим. Об этом информирует РИА Новости.
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Эксперт оценил новые устройства для контроля скорости автомобилей
Главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал RT возможное появление новых устройств для контроля скорости автомобилей вместо фиксирующих нарушения правил дорожного движения камер-треног.
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Тедеско рассказал о важности Джикии для «Спартака»
Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что капитан команды Георгий Джикия является для него одним из членов тренерского штаба.
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Сон Хын Мин рассказал о жёсткости, с которой футболисты КНДР играли против сборной Южной Кореи
Форвард сборной Южной Кореи и лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин рассказал о матче своей команды против Северной Кореи (0:0).
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Рубль растёт к евро
На открытии торгов в среду, 16 октября, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Володин: Россия готова помочь Венесуэле в защите суверенитета
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия готова «подставить плечо» Каракасу в вопросах защиты суверенитета Венесуэлы. Об этом он сказал на встрече с главой венесуэльской Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо.
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ГИБДД поддержала идею лимита скорости на платных трассах в 130 км/ч
Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников заявил, что руководство ГИБДД согласно с предложением об увеличении скоростного лимита на платных трассах до 130 км/ч.
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Промоутер — о погибшем боксёре: Дэю не надо было заниматься боксом
Промоутер Лу Дибелла прокомментировал смерть своего клиента, американского боксёра Патрика Дэя.
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Завершено благоустройство территории у пяти станций МЦД
Завершено благоустройство территорий у пяти станций Московских центральных диаметров — Тимирязевской, Фили, Новодачной, Щербинки и Остафьева.
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Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах превысило 30
Число пострадавших в ДТП в Чебоксарах, где троллейбус с пассажирами врезался в столб, увеличилось до 31, сообщает Минздрав Чувашии.
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Касильяс приступил к тренировкам в тренажёрном зале
Вратарь «Порту» Икер Касильяс, перенёсший инфаркт в мае, приступил к работе в тренажёрном зале.
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В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже
В Керчи прошла общегородская минута молчания в связи с годовщиной стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замглавы городской администрации Дилявера Мельгазиева.
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В Магнитогорске опрокинулся микроавтобус с пассажирами
В Магнитогорске произошло ДТП с участием маршрутного такси, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.
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В России могут вырасти тарифы ЖКХ из-за нового налога
В Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что законопроект об углеродном налоге, который разработало Министерство экономического развития, может поспособствовать росту тарифов на услуги ЖКХ. Об этом пишет газета «Известия».
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Турция сообщила о нейтрализации «673 террористов» в Сирии
Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации «673 террористов» в ходе военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
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Арутюнян считает, что техника Туктамышевой позволит ей выучить четверные прыжки
Рафаэль Арутюнян, который является тренером двукратного чемпиона мира Нэйтана Чена, выразил мнение, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева способна освоить четверные прыжки.
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Ковалёв: думаю, смогу драться ещё два года
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился планами на ближайшее будущее.
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Четырёх фигурантов дела «Зимней вишни» просят перевести под домашний арест
Гособвинение в ходе заседания суда выступило с ходатайством об изменении на домашний арест меры пресечения четырём из восьми обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом информирует ТАСС.
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В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела девочки на территории одной из школ, расположенных в Советском районе Новосибирска. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК по региону.
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Американский боксёр Дэй скончался после нокаута
Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.
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Макгрегор намекнул на бой с экс-чемпионом UFC
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор может провести встречи с бывшим обладателем титула в лёгком весе американцем Фрэнки Эдгаром.
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Сербия планирует передать России картины Рериха до конца года
Сербская сторона рассчитывает передать России семь картин Николая Рериха в обмен на 166-й лист Мирославова Евангелия до конца года. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр культуры и СМИ Сербии Владан Вукославлевич.
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Две передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения «Коламбусу» в матче НХЛ
В поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» на выезде уступил «Коламбус Блю Джекетс».
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Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Торонто» в матче НХЛ
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс».
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Материалы дела об убийстве девушки из-за машины на Урале поступили в суд
В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступили материалы уголовного дела против троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной, которая пропала после того, как поехала продавать автомобиль.
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 17 октября.
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Маттарелла усомнился в эффективности санкций против Турции из-за Сирии
Итальянский президент Серджо Маттарелла в ходе своего визита в Вашингтон выразил сомнение, что санкции против Турции помогут решить ситуацию в Сирии.
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В Приамурье назвали ущерб транспортной инфраструктуре от паводка
Общий ущерб транспортной инфраструктуре Амурской области в результате паводков, по уточнённым данным, составил 1,7 млрд рублей, заявил губернатор Приамурья Василий Орлов.
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В посольстве России оценили сопровождение ДПС кортежа Путина в ОАЭ
Сопровождение кортежа лидера России Владимира Путина автомобилями, стилизованными под российские экипажи ДПС, во время его визита в Объединённые Арабские Эмираты служит дополнительным знаком внимания. Об этом сообщили в посольстве в Абу-Даби.
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В Японии могут перенести парад к интронизации императора из-за тайфуна
Правительство Японии рассмотрит возможность переноса парада по случаю вступления на престол императора Нарухито, запланированного на 22 октября, из-за тайфуна «Хагибис».
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В Москве 17 октября ожидается до +16 °С
В Москве в четверг, 17 октября, ожидается до +16 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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В России упростили процесс взыскания долгов с дачников
В России вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с владельцев дачных участков, сообщает «Российская газета».
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С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению
В 2020 году шесть российских банков в Московской, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге будут оказывать населению государственные услуги. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Савву Шипова.
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Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
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Трамп прокомментировал инцидент с Пелоси на встрече в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп оценил инцидент с участием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Белом доме с представителями демократов и республиканцев в конгрессе.
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После визита в Анкару Помпео посетит Иерусалим и Брюссель
Госсекретарь США Майк Помпео после визита в Турцию направится в Израиль, а затем в Брюссель для встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.
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В Японии число погибших от тайфуна «Хагибис» увеличилось до 77
В Японии не менее 77 человек стали жертвами тайфуна «Хагибис». Ещё более 340 человек получили травмы.
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Парубий заявил о «навязывании» Западом Украине условий по Донбассу
Бывший глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что некоторые западные политики оказывают давление на лидера Украины Владимира Зеленского и навязывают условия по Донбассу.
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Пенс и Помпео вылетели в Анкару
Вице-президент США Майк Пенс и американский госсекретарь Майк Помпео вылетели в Анкару для обсуждения военной операции Турции в Сирии. Об этом сообщает France 24.