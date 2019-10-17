Energetyka24: нефтепровод «Дружба» уже 55 лет ставит Запад в зависимость от России

Более полувека нефтепровод «Дружба» выполняет роль кровеносной системы всего нефтяного организма Центрально-Восточной Европы, пишет польский журналист Матчей Заневич. При этом на портале Energetyka24 он отмечает, что СССР возвёл его не для того, чтобы строить «дружбу» между Россией и её западными соседями, а чтобы поставить их в экономическую зависимость от российской нефти. И Кремль уже неоднократно использовал «Дружбу» как инструмент политического давления.

«Ровно 55 лет назад началась эксплуатация нефтепровода «Дружба». Однако инвестиция, которая должна была экономически сближать государства Восточного блока, всё чаще выступает в качестве причины конфликтов, а также используется в политическом плане», — пишет на портале Energetyka24 польский журналист Матчей Заневич.

Решение о строительстве «Дружбы» было принято 18 декабря 1959 года. Благодаря этому нефтепроводу социалистические страны должны были быть обеспечены поставками сырья из одного источника — это в свою очередь предотвращало риск импорта из несоциалистических стран. «Дружба», несомненно, стала колоссальным экономическо-политическим проектом — СССР обеспечил себе сбыт нефти на целые десятилетия, подчёркивает автор статьи.

На настоящий момент «Дружба» поставляет нефть в нефтеперерабатывающие заводы следующих стран: Белоруссии, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, перечисляет журналист. К ним 15 лет назад следовало бы ещё добавить нефтеперерабатывающий завод в Литве — в городе Мажейкяй. Завод, построенный на рубеже 70-х и 80-х годов, был приспособлен к переработке российской нефти, поступающей северным отрезком нефтепровода «Дружба».

Однако определённые условия привели к тому, что это очевидное направление поставок с существующей инфраструктурой было отрезано. До 2006 года владельцем контрольного пакета акций литовского нефтеперерабатывающего завода был российский ЮКОС. После конфликта, который разгорелся между Кремлём и властями компании Михаила Ходорковского, компания была доведена государством до банкротства, которое произошло в августе 2006 года, напоминает автор.

Тогда в тендере на российские активы участвовали компании из России, Казахстана и Польши. Победителем стала польская компания PKN Orlen. Однако 29 июля 2009 года на отрезке «Дружбы», поставляющей нефть в Мажейкяй, произошла авария. Цель инцидента заключалась в том, чтобы довести польскую PKN Orlen до отказа от инвестиций и передать активы российской компании. Но так как PKN Orlen не отказалась, приспособив вместо этого ближайший порт для импорта нефти, авария «Дружбы» на отрезке до Мажейкяй до сих пор не была устранена, рассказывает Матчей Заневич. «Это событие лишь открыло раздел политического использования «Дружбы» Кремлём», — подчёркивает он.

В 2007 году россияне остановили поставку нефти по трубопроводу «Дружба» из-за спора с Белоруссией. Предметом конфликта стала белорусская попытка введения транспортной таможенной пошлины на нефть, проходящую через её территорию. Остановка поставок коснулась не только Белоруссии, но и Польши, Германии, Чехии и Словакии, и она продолжалась три дня. Эти обстоятельства вынудили Минск пойти на уступки и продать россиянам большинство акций в транзитной системе, объясняет польский журналист.

Однако самую большую трещину в «Дружбе» дал хлорный кризис. 19 апреля этого года белорусская компания «Белнефтехим» сообщила, что по трубопроводу «Дружба» из России течёт нефть, содержащая органические соединения хлора в количестве, в несколько раз превышающем норму. Нефть поступила в нефтеперерабатывающий завод в город Мозырь, где привела к моментальной коррозии одного из трубопроводов. Причины появления загрязнения в российской системе до сегодняшнего дня неизвестны. Возможно, что хлорорганические соединения, используемые для очистки инфраструктуры, были введены случайно в систему, но также нельзя полностью исключить преднамеренную диверсию, отмечает Заневич.

Однако на данный момент сделать выводы из этой ситуации гораздо важнее, нежели установить причины загрязнения. Хлорный кризис привёл к серьёзным проблемам в функционировании нефтехимической промышленности во всём регионе. Польша благодаря имеющимся резервам, быстрой реакции, а также проводимой политике диверсификации относительно безболезненно пережила период от появления загрязнённого сырья до возобновления поставок чистой нефти. Больше всего кризис почувствовала полностью зависимая от российских поставок Белоруссия, объяснил автор статьи.

Возникновение нефтепровода «Дружба», несомненно, послужило основанием для развития большой нефтехимической промышленности в Центрально-Восточной Европе. Более полувека она выполняла роль кровеносной системы всего нефтяного организма на этой территории. «Нельзя, однако, забывать о том, что нефтепровод возник не для того, чтобы строить «дружбу» между Россией и её западными соседями. Целью «Дружбы» была, прежде всего, экономическая зависимость региона от СССР, и такую роль она играет до сих пор. Поэтому диверсификация поставок является ключевой для гарантирования стабильности работ польской, и не только, нефтехимической промышленности, а также всей экономики, которая является её важной составляющей», — резюмирует на портале Energetyka24 польский журналист Матчей Заневич.