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MSNBC: «помощь» от Трампа — из-за ограничений украинская армия ставит фейковые «Джавелины»

Материал представлен в переводе ИноТВ
Американские журналисты получили доказательства, чего стоит столь разрекламированная Трампом военная помощь Украине. Как рассказал в интервью MSNBC корреспондент The New York Times Питер Бейкер, поставленные туда противотанковые комплексы «Джавелин» размещены за пределами линии конфликта. Использование их в военных операциях запрещено американцами. Поэтому украинские солдаты сооружают муляжи «Джавелинов» из подручных средств.
На Украине, в стране, прилагающей усилия в военной сфере для противостояния России, был уже четверг, когда два опытных дипломата (на публичных слушаниях по импичменту Трампа. —  ИноТВ) со страстью и с сопереживанием говорили об Украине и украинском народе, о том, что наши усилия должны быть сфокусированы на продолжающемся конфликте и проблемах, с ним связанных. Вы вчера выложили в Twitter фотографию. Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали её и подпись к ней.
 
ПИТЕР БЕЙКЕР, главный корреспондент газеты The New York Times при Белом доме: Да, конечно. Что точно может заявить президент Трамп и что вчера отметил его защитник: Трамп сделал для Украины то, чего не делал Барак Обама. Он предоставил Украине оружие летального действия, а не другое военное снаряжение: приборы ночного видения, одеяла, продукты, продовольствие и всё в таком роде, — а именно орудия. И самый яркий пример этого — противотанковые комплексы «Джавелин». Он очень гордился этой поставкой.
 
Но когда обсуждается эта тема, часто остаётся незамеченным один факт, который отметил мой коллега, Эндрю Крамер, находящийся сейчас на Украине. А именно то, что, согласно условиям США, использование ПТРК «Джавелин» в военных операциях запрещено. Ракетные комплексы расположены не на передовых линиях, а в безопасном и надёжном месте. Вместо этого украинские солдаты размещают так называемые фейковые «Джавелины», с пустыми отсеками для боеприпасов и соломой. Таким образом они создают муляж ПТРК «Джавелин», чтобы отпугивать потенциальные российские танки.
 
Поэтому, когда мы говорим о поставке Трампом оружия летального действия, важно не забывать об ограничениях, лазейках и условиях договора, которые оказываются для Украины не такими выгодными, как им бы хотелось.
 
Дата выхода в эфир 14 ноября 2019 года.
 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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MSNBC США Северная Америка
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