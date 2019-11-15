MSNBC: «помощь» от Трампа — из-за ограничений украинская армия ставит фейковые «Джавелины»

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LNT: в России демографический кризис, и власти не знают, как его решить La Nouvelle Tribune
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Bloomberg: Россия снизит долю доллара в международных резервах в пользу евро и юаня Bloomberg
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Хачатурянц рассказал о своих задачах на посту председателя судейского комитета РФС
Новый председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что считает необходимым сделать работу судей прозрачной.
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Трамп раскритиковал работу бывшего посла США на Украине
Американский лидер Дональд Трамп выступил с критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та выступала с показаниями в конгрессе в рамках импичмента.
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В «Спартаке» поддержали реформы в судейской системе российского футбола
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн поделился своим отношением к назначению председателем судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) гендиректора «Сбербанк Капитал» Ашота Хачатурянца.
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Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой
Министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
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Орсер: родные стены и болельщики вдохновили Медведеву
Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой канадский специалист Брайан Орсер заявил, что победа его подопечной в короткой программе на этапе Гран-при в Москве станет для неё поворотным моментом.
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Помпео ответил на вопрос о непризнании США Крыма и признании Голан
Госсекретарь США Майк Помпео, отвечая на вопрос о непризнании Крыма российским со стороны США и признании Голанских высот территорией Израиля, заявил о «фактических обстоятельствах».
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Гол Месси помог Аргентине обыграть Бразилию в товарищеском матче
Товарищеский поединок между национальными командами Аргентины и Бразилии завершился минимальной победой бело-голубых.
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ЦСКА крупно обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА одержали крупную победу над турецким «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
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Российские пары занимают три первых места после короткой программы на этапе Гран-при
Российские пары занимают три первых места после короткой программы на этапе Гран-при в Москве.
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Бойкова и Козловский оценили свой прокат на этапе Гран-при в Москве
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в соревновании спортивных пар, оценили прокат своей короткой программы на этапе Гран-при Rostelecom Cup.
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«Нафтогаз» заявил об усилении позиции на переговорах с «Газпромом»
Позиции Украины на переговорах с «Газпромом» по транзиту газа усиливаются после подписания украинским лидером Владимиром Зеленским закона, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы с помощью его выделения из «Нафтогаза».
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Авербух: очень рад за Медведеву и её выступление
Серебряный призёр Олимпиады-2002, фигурист и хореограф Илья Авербух поделился впечатлениями от выступления Евгении Медведевой в короткой программе на этапе Гран-при Rostelecom Cup.
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Зеленский подписал закон о создании оператора ГТС
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о создании независимого оператора газотранспортной системы на Украине.
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Журанков: у Медведевой прекрасная программа и скольжение
Комментатор Андрей Журанков заявил, что российская фигуристка Евгения Медведева оставила приятное впечатление от проката своей короткой программы на Кубке «Ростелеком».
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В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о КПП на границе с Крымом
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о важности открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
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Лукаку не исключил возможности перехода в клуб РПЛ
Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) и допустил возможность перехода в один из клубов чемпионата в будущем.
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Медведев поручил разработать программу модернизации областных театров
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил на встрече с деятелями культуры, что дал поручение сформулировать предложения по подготовке трёхлетней программы по реконструкции зданий региональных театров.
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Леонова считает, что Медведевой будет трудно бороться с соперницами в произвольной программе
Серебряная призёрка чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова прокомментировала выступление российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на этапе Гран-при в России.
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Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
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Надаль обыграл Циципаса и лишил Медведева шансов на выход в полуфинал Итогового турнира АТP
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл грека Стефаноса Циципаса в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
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В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открыли выставку «Шагал: между небом и землёй»
В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открыли выставку «Шагал: между небом и землёй», сообщает телеканал «360».
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На Украине исключили продолжение взрывов на арсенале в Балаклее
Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер заявил, что ситуация на военном складе боеприпасов в Балаклее локализована и дальнейшие взрывы исключаются, передаёт Интерфакс-Украина.
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Медведева: я бы не хотела кататься с мужчинами
Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала идею смешанных соревнований.
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Эксперт оценил возможность создания единой платёжной системы расчётов для стран — участниц БРИКС
Главный научный сотрудник Финансового университета при президенте России Валерий Абрамов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о перспективе создания единой платёжной системы для взаимных расчётов стран — участниц БРИКС.
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Юлия Высоцкая рассказала о своей работе в фильме Кончаловского «Грех»
Актриса Юлия Высоцкая в беседе с «Известиями» рассказала о своей роли в новом фильме Андрея Кончаловского «Грех».
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В Оренбургской области заявили о планах по созданию единой системы экологического контроля
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал об идее создания единой системы экологического контроля в регионе. Об этом сообщает RIA56.
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Медведева рассказала, как долго планирует выступать
Российская фигуристка Евгения Медведева пофантазировала насчёт продолжительности своей профессиональной карьеры.
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В ФАР оценили идею запретить осуждённым за тяжкие преступления управлять общественным транспортом и такси
Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с Nation News прокомментировал инициативу Минтранса о запрете управления автобусами, троллейбусами, трамваями и такси водителями, осуждёнными за тяжкие и особо тяжкие преступления.
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Опубликовано видео следственного эксперимента с Соколовым в Петербурге
Опубликовано видео следственного эксперимента по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко с участием историка Олега Соколова.
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В ЦБ оценили идею выпуска монеты номиналом в 50 рублей
Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Центрального банка России Владимир Демиденко в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал возможность выпуска монеты номиналом 50 рублей.
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В Минтрансе Подмосковья рассказали о планах установить около 1,5 тысячи «лежачих полицейских»
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили о намерении установить около 1,5 тыс. искусственных неровностей на дорогах региона, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Оскар Конюхов оценил актуальность кругосветных путешествий
Сын Фёдора Конюхова Оскар в беседе с Nation News рассказал об актуальности кругосветных путешествий.
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Трусова: завтра постараюсь исправить ошибки
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при Кубка «Ростелеком» и поделилась ожиданиями от проката произвольной программы.
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В ЦБ заявили о продолжении выпуска металлических рублей и копеек
Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко пообещал, что Центробанк в ближайшие годы не откажется от выпуска металлических рублей и копеек.
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Оскар Конюхов оценил возможные способы совершить кругосветное путешествие
Сын Фёдора Конюхова в беседе с Nation News прокомментировал разные способы совершить кругосветное путешествие.
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В Роспотребнадзоре рассказали о мерах профилактики курения
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике курения, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Портал «Госуслуги» сообщил о планах выпустить обновлённое мобильное приложение
Портал «Госуслуги» планирует обновить формат своего мобильного приложения в 2020 году, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
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В ЦБ рассказали, что делать с повреждёнными купюрами
Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко в интервью «Газете.Ru» рассказал, что необходимо делать с повреждёнными купюрами.
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Медведева: я сейчас в лучшей форме, в какой меня когда-либо видел Орсер
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что для неё является большим удовольствием выступать на родине, а также прокомментировала свою нынешнюю форму.
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Оскар Конюхов рассказал о планах отца на следующее путешествие
Сын Фёдора Конюхова Оскар в беседе с Nation News рассказал о планах отца побить действующий рекорд перелёта на воздушном шаре.
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На острове Врангеля прошли учения с применением РЛС
На острове Врангеля прошли учения с применением РЛС «Сопка-2», сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
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Захарова прокомментировала стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала меморандум с пересказом разговора, который состоялся между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в апреле.
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В Удмуртии подвели итоги диспансеризации за 10 месяцев 2019 года
В Удмуртии подвели итоги диспансеризации с января по октябрь 2019 года, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.
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Тарасова назвала Медведеву примером для желающих заниматься фигурным катанием
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала лидерство Евгении Медведевой после короткой программы на этапе Гран-при в Москве Rostelecom Cup.
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Эксперт оценил возможность прекращения транзита газа через Украину
Политолог Владислав Ганжара в беседе с радио Sputnik прокомментировал возможность прекращения транзита газа через Украину.
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Оскар Конюхов рассказал, как подготовиться к кругосветному путешествию
Сын Фёдора Конюхова и глава его экспедиции Оскар Конюхов в беседе с Nation News рассказал, как нужно готовиться к кругосветному путешествию.
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Молодёжная сборная России обыграла команду Латвии в отборе на Евро-2021
Футболисты молодёжной сборной России по футболу обыграли сверстников из Латвии в матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года.
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В Липецкой области пройдёт чемпионат «Молодые профессионалы»
В Липецкой области с 18 по 29 ноября пройдёт IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщает kp.ru.
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В Роскачестве подвели итоги сравнительного исследования отечественных и импортных продуктов
Специалисты Роскачества опубликовали результаты исследования, в рамках которого россияне сравнили качество отечественных продуктов и импортных, сообщают «Известия» со ссылкой на официальный сайт организации.
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В «Автодоре» сообщили о планах по запуску движения на восьмом участке трассы М11 в ноябре
Директор департамента строительства и реконструкции ГК «Автодор» Василий Швайка в беседе с Пятым каналом рассказал о планах запустить движение по восьмому участку скоростной автомагистрали М11 Москва — Санкт-Петербург в конце ноября.