DWN: американские «Джавелины» помогут Украине в переговорах с Россией

Украинские военные приступили к тренировкам по использованию американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом завил министр обороны страны Степан Полторак. По мнению экспертов, поставки современного оружия на Украину, а также ужесточение антироссийских санкций послужат мощным рычагом для достижения решения на переговорах.
Украинский министр обороны Степан Полторак заявил, что намерен как можно скорее приступить к обучению украинских войск обращению с «Джавелинами», которые поставили в страну американцы. Он сделал это заявление, несмотря на то что российские власти предостерегали Киев от обострения ситуации на востоке Украины, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Полторак поблагодарил главу Белого дома Дональда Трампа за решение о поставке ракетных систем. По его словам, современное оружие усилит обороноспособность страны. Также он объявил, что тренировки начнутся уже в среду.
Ранее отмечалось, что Вашингтон направит Киеву 210 ракет и 37 пусковых установок, продолжает издание. При этом с начала украинского кризиса США предоставили Украине нелетального оружия на сумму $1 млрд. Это очки ночного видения, защитное снаряжение и военные внедорожники. Но правительство бывшего американского президента Барака Обамы не допускало продаж летального оружия. Прежние власти опасались, что Россия отомстит за такой шаг, но администрацию Трампа это не остановило.
Поставка «Джавелинов», а также ужесточение антироссийских санкций послужит мощным рычагом для достижения решения на переговорах, считают эксперты. К тому же Канада также собирается предоставить Украине противотанковое оружие. А до этого Литва и Болгария привозили в страну пулемёты, миномёты и ракетные комплексы. На Украине также работали литовские, польские и американские военные консультанты, напоминает издание.
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