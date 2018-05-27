Focus: Путин превращает Крым в неприступную крепость

11:44 ЦСКА поблагодарил Игнашевича, который завершил карьеру Московский ЦСКА опубликовал видео с благодарностью Сергею Игнашевичу, который этим летом завершил профессиональную карьеру футболиста.

11:43 В консульстве России в Греции опровергли информацию об обращении со стороны российских журналистов В консульстве России в Греции опровергли информацию о том, что от российских журналистов поступало обращение в связи с нападением на них греческих фанатов.

11:41 Посольство России в Таиланде выясняет обстоятельства гибели россиянина Консульский отдел посольства России в Таиланде выясняет обстоятельства гибели россиянина, чьё тело было обнаружено 6 августа в одном из лесов провинции Удонтхани.

11:32 В России предложили обязать молодожёнов заключать брачный контракт перед свадьбой В России предлагают сделать обязательным заключение брачного контракта перед свадьбой. Как стало известно RT, с таким предложением выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

11:29 «Локомотив» примет итальянскую «Рому» и японскую «Иокогаму» в молодёжном турнире Московский «Локомотив» примет молодёжный футбольный турнир UTLC Cup, который пройдёт с 15 по 19 августа.

11:18 В Совфеде рассказали о возможном ответе на новые санкции США против России Россия может принять решение об ответных мерах на новые санкции американской стороны, Москве «есть чем ответить». Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.

11:13 Прокуратура Мордовии проводит проверку сообщений об инциденте с пациенткой в больнице В Мордовии прокуратура организовала проверку сообщения СМИ о нарушении прав 70-летней пациентки медицинского учреждения. Об этом заявили RT в пресс-службе ведомства.

11:07 В СК сообщили о задержании замглавы Оренбурга при получении взятки Замглавы Оренбурга Геннадия Борисова задержали при получении взятки в размере 2 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе СК России.

11:00 В Совфеде назвали инцидент в Солсбери предлогом для введения антироссийских санкций Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил RT, что инцидент в Солсбери, из-за которого США приняли решение ввести новые антироссийские санкции, является предлогом.

10:57 Болельщики «Спартака» раскритиковали Промеса в соцсетях после игры в квалификации Лиги Чемпионов Фанаты московского «Спартака» раскритиковали голландского полузащитника команды Квинси Промеса после матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов с греческим ПАОК, который завершился поражением красно-белых со счётом 2:3.

10:52 Рухани предупредил главу МИД КНДР, что США нельзя доверять Президент Ирана Хасан Рухани заявил на встрече с главой МИД КНДР Ли Ён Хо, что Соединённые Штаты не тот партнёр, которому следует доверять.

10:42 Порошенко поручил подготовить новую резолюцию по Крыму для сессии ГА ООН Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что дал поручения дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму к следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

10:27 КНДР и Южная Корея проведут переговоры на высоком уровне 13 августа Южная Корея и КНДР проведут переговоры на высоком уровне 13 августа с целью обсуждения возможности подготовки нового саммита между лидерами двух стран.

10:16 Шатов признан лучшим футболистом второго тура РПЛ Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Олег Шатов признан лучшим игроком второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

10:15 Додон отказал в передаче посольству США территории бывшего стадиона Президент Молдавии Игорь Додон отказался передать территорию бывшего Республиканского стадиона в Кишинёве под строительство нового здания американского посольства.

10:04 Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года Курс доллара на открытии торгов поднялся выше 66 рублей впервые с ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

10:00 СК завершил следствие по делу о побеге членов «банды ГТА» из Мособлсуда в 2017 году Завершены следственные действия по уголовному делу о побеге пятерых участников «банды ГТА» из-под стражи в Мособлсуде в 2017 году, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

09:59 Экс-президент «Спартака» Червиченко прокомментировал нападение фанатов ПАОК на российских журналистов Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал нападение на российских журналистов со стороны фанатов ПАОК перед матчем местной команды и «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

09:47 В Госдуме объяснили решение США ввести санкции против России из-за дела Скрипалей Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT объяснил решение Соединённых Штатов ввести в отношении России санкции в связи с инцидентом в британском Солсбери.

09:37 На Украине в ДТП с участием автобуса пострадали 15 человек Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Днепропетровской области Украины, в результате пострадали по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

09:31 Медведев одержал победу во втором круге теннисного турнира в Торонто Россиянин Даниил Медведев обыграл канадца Феликса Аляссима в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Торонто.

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09:13 Юниорская сборная России по хоккею разгромила США на Кубке Глинки Юниорская сборная России (U18) по хоккею разгромила сверстников из США в третьем матче на Кубке Глинки/Гретцки в канадском Ред-Дире.

09:13 Власти Австралии лишили гражданства пять человек за участие в деятельности ИГ Власти Австралии лишили гражданства пять человек в связи с их участием в деятельности террористической организации «Исламское государство»* за рубежом. Об этом сообщил министр по делам миграции Питер Даттон.

08:59 На острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2 Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на индонезийском острове Ломбок. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на геологическое агентство Индонезии.

08:55 Суд оставил под арестом экс-главу ГУ МЧС Кузбасса по делу о пожаре в «Зимней вишне» Кемеровский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу экс-главы ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова в рамках дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

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08:33 В ЦБ прогнозируют сохранение действующих процентных ставок по кредитам В ближайшей перспективе процентные ставки по ипотеке и другим кредитным продуктам «при сохранении текущих экономических условий» будут находиться примерно на действующем уровне.

08:19 Трюдо заявил о намерении Канады продолжать диалог с Саудовской Аравией Канада намерена продолжать диалог с Саудовской Аравией, несмотря на развивающийся кризис в отношениях двух стран. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

08:08 Цены на нефть растут Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

08:00 Росмолодёжь предлагает регионам организовать нетворкинг-встречи молодёжи с бизнесменами В России пройдут нетворкинг-фестивали, которые помогут студентам и начинающим специалистам завязать знакомства с успешными людьми для самореализации и продвижения собственных проектов.

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07:33 Школьникам и студентам России намерены привить нетерпимость к коррупции До мая 2019 года в образовательные стандарты (ФГОС) планируется внести изменения, которые помогут обучающимся выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. Об этом RT сообщили в пресс-службе правительства России.

07:24 Асма Асад обратилась к сирийцам Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, у которой ранее было диагностировано онкологическое заболевание, обратилась к жителям страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

07:05 В американском Шарлотсвилле объявили режим ЧП накануне годовщины массовых беспорядков Власти американского штата Вирджиния объявили в городе Шарлотсвилл режим чрезвычайного положения 10—12 августа, накануне годовщины беспорядков, связанных с акциями националистов, которые проходили в 2017 году.

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06:31 В некоторых регионах Эквадора объявили режим ЧП из-за притока беженцев из Венесуэлы В Министерстве иностранных дел Эквадора заявили, что в провинциях Карчи, Пичинча и Эль-Оро действует режим чрезвычайного положения из-за притока беженцев из Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

06:15 Гутерреш в ходе речи в Нагасаки назвал один из способов установить мир на планете Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с речью в ходе траурных мероприятий по случаю очередной годовщины бомбардировки японского города Нагасаки американскими ВВС в августе 1945 года.

06:01 В Москве 9 августа ожидается до +25 °С В Москве в четверг, 9 августа, ожидается до +25 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

05:50 ВВС Израиля атаковали более 100 военных объектов на территории сектора Газа Военно-воздушные силы Израиля атаковали более 100 палестинских военных объектов, расположенных на территории сектора Газа. Об этом сообщается в Twitter Армии обороны страны.

05:39 В Японии начались траурные мероприятия в память о жертвах бомбардировки Нагасаки В Японии в Парке Мира в центральной части города Нагасаки начались траурные мероприятия в память о жертвах американской бомбардировки в августе 1945 года. Об этом сообщает NHK.

05:17 Источник: Россия и США не смогли договориться о сотрудничестве в киберпространстве В ходе встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки сторонам не удалось согласовать проект совместного заявления о сотрудничестве в киберпространстве.

04:54 Посольство России: Москва настаивает на транспарентном расследовании инцидента в Солсбери В посольстве России в США в очередной раз заявили, что Москва продолжает настаивать на проведении транспарентного расследования инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

04:35 СМИ: Новый указ позволит Трампу вводить санкции в отношении иностранцев за вмешательство в выборы В Белом доме разрабатывают документ, согласно которому президент США Дональд Трамп будет обладать полномочиями вводить санкции против граждан иностранных государств за вмешательство в американские выборы.

04:16 В посольстве России назвали новые санкции Вашингтона против Москвы «драконовскими» В посольстве России в США прокомментировали новые санкции, введённые Вашингтоном в отношении Москвы из-за инцидента с отравлением в британском Солсбери. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

03:58 Новые власти Колумбии рассмотрят ситуацию с решением о признании Палестины Власти Колумбии проанализируют ситуацию с решением о признании Палестины, которое, как уточняется, было принято при администрации экс-президента страны Хуана Мануэля Сантоса.

03:41 СМИ: В период активности ОРВИ врачи будут осматривать детей в учебных заведениях В период, когда шанс заразиться гриппом и ОРВИ наиболее высок, врачи и учителя будут осматривать школьников и детсадовцев с целью выявления возможного заболевания.

03:24 В генконсульстве России сообщили о задержании ещё нескольких человек в США В генеральном консульстве России в Нью-Йорке сообщили, что Федеральное бюро расследований (ФБР) уведомило представителей дипмиссии о задержании ещё нескольких человек, которые заявили, что они россияне.