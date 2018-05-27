Focus: Путин превращает Крым в неприступную крепость

Сухопутные войска, истребители, береговая артиллерия, два дивизиона ЗРК С-400, фрегаты и подводные лодки — с 2014 года Россия наращивает свой военный потенциал в Крыму, передаёт Focus. На днях российский Черноморский флот получил подкрепление — новейший малый ракетный корабль, оснащённый крылатыми ракетами «Калибр», которые уже успели насторожить западных военных экспертов, отмечается в сюжете на сайте немецкого издания.
Российский Черноморский флот получил подкрепление. На военно-морскую базу в Севастополе в Крыму прибыл новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочёк».
После возвращения Крыма в 2014 году в состав Российской Федерации, которое на Западе называют аннексией, Россия продолжает наращивать свой военный потенциал на территории полуострова. Помимо сухопутных войск, истребителей и береговой артиллерии, там также были размещены два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400.
Ранее Черноморский флот в Севастополе уже усилили несколькими новыми фрегатами и подводными лодками.
Длина нового корабля составляет 75 метров, и он относится к классу малых ракетных кораблей «Буян-М». Несмотря на сравнительно небольшой размер, «Вышний Волочёк» оснащён крылатыми ракетами дальнего действия «Калибр». Свою эффективность они доказали в Сирии и встревожили западных военных аналитиков.
Таким образом Крым всё больше превращается в практически неприступную крепость.
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