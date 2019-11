Times: «Гонконг наш» — Пекин отреагировал на скандальные выборы в бывшей британской колонии

Хотя от лица администрации Гонконга Кэрри Лам пообещала «поразмыслить» над результатами выборов в окружные советы, на которых уверенно победили сторонники демократии, Пекин, похоже, даёт знать, что не намерен менять курс, пишет The Times. Правда, как полагают наблюдатели, возможно, одно требование протестующих всё же будет выполнено и Лам в итоге покинет свой пост.

Пекин «отмахнулся» от «безоговорочной победы продемократических партий» на выборах в окружные советы в Гонконге и предупредил, что не собирается вечно терпеть протесты, сообщает The Times.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам пообещала «поразмыслить» над результатами прошедшего в воскресенье голосования, однако политики из Поднебесной утверждают, что курс менять не намерены. Так, представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил: «Самая главная задача, которая стоит перед Гонконгом, — положить конец насилию и хаосу и восстановить порядок. Гонконг — китайский. То, что происходит в Гонконге, — исключительно внутриполитические дела Китая». А глава дипломатии Поднебесной Ван И добавил, что «любые попытки устроить беспорядок в Гонконге или воспрепятствовать его процветанию не увенчаются успехом».

Как подчёркивает издание, пока Пекин ещё не объявил официальные результаты выборов, на которых, по подсчётам, сторонники демократии, многие из которых отличились во время протестов, получили 385 из 452 мест. Проигравшие кандидаты, потерявшие контроль над 17 округами Гонконга из 18, поспешили обвинить в своём поражении Кэрри Лам.

«Надеюсь, правительство хорошо обдумает свою работу, в особенности в плане восстановления закона и порядка на протяжении последних нескольких месяцев», — прокомментировала лидер крупнейшей пропекинской партии «Демократический союз за улучшение и прогресс Гонконга» (Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong) Старри Ли.

По мнению местных наблюдателей, на этом фоне Китай может отказаться от поддержки действующей главы административного района. Как считает гонконгский информационный сайт hk01.com, Пекин надеялся, что жители города будут недовольны протестами и беспорядками, но он недооценил гонконгцев. После «шокирующих результатов» голосования КНР придётся переосмыслить ситуацию в специальном административном районе (САР), и уход Лам будет одной из возможных опций, полагает ресурс.

The Times напоминает, что прецеденты отставок непопулярных лидеров в Гонконге уже были. Так, Дун Цзяньхуа, первый глава администрации Гонконга после передачи города от британцев КНР, оставил свой пост в 2005 году, после того как двумя годами ранее 500 тыс. человек потребовали его отставки из-за предложенного законопроекта по национальной безопасности. После «революции зонтиков» в 2014 году, ещё один глава САР Люн Чун Ин тоже оставил свою должность.

Впрочем, другие требования протестующих Пекин вряд ли будет выполнять, подчёркивает издание. Как показывают документы с последнего пленума Коммунистической партии Китая, власти планируют усилить контроль над Гонконгом, а это неизбежно сулит обострение напряжённости. Проправительственная газета Global Times вообще предполагает, что на исход выборов повлияли «внешние силы».

Пока сама Лам придерживается примирительного тона и заявляет, что власти принимают результаты голосования и рассчитывают, что «мирная и безопасная ситуация и порядок будут сохраняться». «Многие придерживаются мнения, что результаты выборов отражают недовольство народа текущей ситуацией и глубинными проблемами в обществе… Власти прислушаются к мнению представителей общественности и серьёзно над ним поразмыслят», — пообещала действующая глава САР.