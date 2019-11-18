Euronews: протестующие в Гонконге атакуют полицию стрелами, катапультами и бутылками с зажигательной смесью

03:00
В Кремле подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию, что саммит в нормандском формате планируется провести 9 декабря в Париже.
03:00
Порошенко снова не пришёл на допрос в ГБР
Бывший украинский президент Пётр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.
03:00
Мужская сборная России по кёрлингу уступила Швейцарии на ЧЕ
Мужская сборная России по кёрлингу потерпела поражение от Швейцарии в четвёртом туре группового этапа чемпионата Европы в шведском Хельсинборге.
03:00
В МВД Грузии заявили о противозаконном характере митинга в Тбилиси
В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что мирный митинг в Тбилиси принял противозаконный характер.
03:00
Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов с восхищением оценил игру Овечкина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением об игре своего одноклубника и соотечественника Александра Овечкина.
03:00
В аэропорту в Техасе столкнулись два самолёта
В аэропорту техасского Сан-Антонио произошло столкновение двух самолётов. Об этом сообщает Sky News.
03:00
Известный скаут назвал футболиста сборной России, соответствовавшего уровню Бельгии
Известный скаут Павел Кучеров поделился мнением, кто из игроков сборной России по футболу соответствовал уровню команды Бельгии в матче девятого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
03:00
В МИД заявили о возможности визита Путина в Египет в 2020 году
Президент России Владимир Путин может в 2020 году совершить визит в Египет. Представители двух стран в настоящее время занимаются подготовкой визита.
03:00
В Сочи увеличили группировку сил для борьбы с лесным пожаром
Администрация Сочи сообщила об увеличении группировки сил для борьбы с лесным пожаром.
03:00
ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности
Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
03:00
Отец Нурмагомедова заявил, что сын не собирается завершать карьеру в ближайшее время
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его сын не будет завершать карьеру ещё минимум два года.
03:00
В МИД России допустили причастность внешних сил к беспорядкам в Иране
Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что к беспорядкам в Иране могут быть причастны внешние силы.
03:00
Президента Сербии выписали из больницы
Сербский президент Александр Вучич выписался из Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде. Об этом информирует RTS Planeta.
03:00
В Toro Rosso довольны 10-м местом Квята на Гран-при Бразилии
Руководитель команды «Формулы-1» Toro Rosso Франц Тост оценил результат российского пилота коллектива Даниила Квята на Гран-при Бразилии.
03:00
В Эквадоре не объяснили причину отключения RT от вещания
Национальная телекоммуникационная корпорация Эквадора не прояснила ситуацию после запроса RT в связи с отключением телеканала от государственной кабельной сети.
03:00
В Ставропольском крае наградили защитившую детей от мужчины с ножом учительницу
Власти Ставропольского края вручили медаль учительнице начальных классов Марии Аксакаловой, защитившей детей от мужчины с ножом.
03:00
В МИД России оценили шансы на улучшение отношений с Британией
Директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев в интервью РИА Новости заявил, что о перспективах улучшения отношений Москвы и Лондона говорить сложно, «всё в руках британцев».
03:00
Синоптики предупредили об аномальных холодах
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала, что холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России и принесут с собой аномальные морозы.
03:00
Эквадорский футболист «Сочи» поделился мнением о Путине
Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о президенте России Владимире Путине.
03:00
Обвиняемый в убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии заочно арестован
Басманный суд Москвы постановил арестовать заочно Курейша Картоева, обвиняемого в убийстве начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
03:00
Пожарные ликвидировали возгорание на складе на северо-западе Москвы
В МЧС Москвы сообщили, что крупный пожар в здании склада на северо-западе потушен.
03:00
Болельщики «Лейкерс» стоя устроили овации легенде клуба Брайанту
Во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Атланта Хоукс» болельщики домашней команды овациями поприветствовали легенду клуба Коби Брайанта.
03:00
Премьер Молдавии заявил о намерении посетить Москву
Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил о намерении совершить рабочий визит в Москву на этой неделе.
03:00
Рахимов: ниже определённого уровня Алексей Миранчук уже не опускается
Рашид Рахимов поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука в текущем сезоне.
03:00
Рахимов прокомментировал слова Черчесова о желании выиграть Евро-2020
Известный тренер Рашид Рахимов рассказал, как относится к высказываниям наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова о желании выиграть чемпионат Европы — 2020.
03:00
СМИ: При стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека
В Калифорнии в результате стрельбы, по последним данным, погибли четыре человека, ещё шесть пострадали. Об этом информирует телеканал KSEE24.
03:00
Футболист Нобоа считает Сочи лучшим городом России
Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что Сочи является лучшим городом России, в котором он жил.
03:00
Эксперт назвал выгоды строительства моста через Лену под Якутском
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе c ФБА «Экономика сегодня» назвал автомобильный мост через Лену в районе Якутска не только долгожданным, но и прорывным для Дальнего Востока инфраструктурным проектом.
03:00
В ДНР заявили о превращении Украины в «дикое поле»
Депутат Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Медведев заявил, что политика киевских властей превращает Украину в «дикое поле».
03:00
Двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал Овечкина машиной
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков оценил физическую форму российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
03:00
На Украине решили «сломать» унаследованную от СССР систему психиатрии
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая заявила о планах ведомства заняться разработкой законопроекта, которым будет «полностью сломана» унаследованная от СССР система охраны психического здоровья.
03:00
«Яндекс» планирует поменять структуру управления
Совет директоров российской компании «Яндекс» рекомендовал принять поправки, направленные на изменение структуры корпоративного управления.
03:00
Американская фигуристка осталась под впечатлением от проката Медведевой
Американская фигуристка Мэрайя Белл призналась, что ей было непросто выходить на лёд после выступления Евгении Медведевой на этапе Гран-при в Москве.
03:00
Скончался пострадавший при пожаре на нефтебазе в Новороссийске
В больнице скончался мужчина, получивший травмы в результате возгорания на нефтебазе в Новороссийске, которое произошло 7 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК по региону.
03:00
В МИД России заявили о возможности усиления санкций Британии после брексита
Директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил, что российским компаниям надо быть готовыми к ужесточению санкций Великобритании после реализации брексита.
03:00
Теннисист Медведев назвал прошедший сезон лучшим в карьере
Российский теннисист Даниил Медведев подвёл итоги прошедшего сезона, отметив, что он стал лучшим в его карьере.
03:00
На северо-западе Москвы произошёл крупный пожар на складе
На северо-западе Москвы на улице Маршала Прошлякова произошло возгорание на территории склада. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.
03:00
Стало известно название коллекции косметики Загитовой
Стало известно, как будет называться лимитированная коллекция косметики олимпийкой чемпионки 2018 года по фигурному катанию россиянки Алины Загитовой.
03:00
В Гонконге решили закрыть все школы 19 ноября из-за беспорядков
Власти Гонконга приняли решение закрыть 19 ноября все школы и детские сады города по соображениями безопасности из-за продолжающихся беспорядков.
03:00
В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»
Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование». Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.
03:00
Гребенщиков резко высказался о российском футболе
Музыкальный продюсер и композитор Михаил Гребенщиков считает, что футбол в России перестал быть спортом.
03:00
Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
Россиянка Дьяченко вошла в топ-100 рейтинга WTA
Опубликован обновлённый рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).
03:00
Рахимов назвал причины поражения сборной России от Бельгии
Известный тренер Рашид Рахимов объяснил, почему сборная России крупно уступила Бельгии в матче отборочного этапа Евро-2020.
03:00
Рахимов не видит ничего страшного в поражении России от Бельгии
Известный тренер Рашид Рахимов призвал спокойнее отнестись к разгромному поражению России от Бельгии в рамках отборочного этапа Евро-2020.
03:00
Первый замглавы МИД КНДР отправилась с визитом в Россию
Первый заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи утром 18 ноября отправилась с визитом в Россию. Об этом сообщает посольство России в КНДР.
03:00
Кёрлингисты Москалёва и Ерёмин завоевали серебро турнира в миксте в Канаде
Россияне Александр Ерёмин и Анастасия Москалёва заняли второе место на международном турнире по кёрлингу среди смешанных пар в канадском Портидж-ла-Прери.
03:00
Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP после Итогового турнира
Россиянин Даниил Медведев опустился на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) после Итогового турнира в Лондоне.
03:00
Глава «Ростеха» заявил о получении от Индии аванса за поставку С-400
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что российская сторона получила от Индии авансовый платёж по контракту на поставку С-400.
03:00
Недолив топлива на российских автозаправках превысил норму
В Министерстве промышленности и торговли России сообщили, что фактический недолив топлива на российских АЗС оказался выше показателя нормы в два-три раза.