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Euronews: протестующие в Гонконге атакуют полицию стрелами, катапультами и бутылками с зажигательной смесью
Участники протестов в Гонконге начали использовать против полицейских катапульты, луки со стрелами и бутылки с зажигательной смесью на фоне обострения противостояния вокруг кампуса Политехнического университета, где студенты построили баррикады. По сообщениям СМИ, вблизи университета также заняли позиции подразделения китайской армии, которые пока не вмешиваются, передаёт Euronews.

В Гонконге обострилось противостояние между полицией и участниками антикитайских протестов. Основные события развернулись вокруг кампуса Политехнического университета, где студенты возвели оборонительные укрепления. Как отмечает Reuters, это последний вуз, который остаётся оплотом демонстрантов и позволяет им блокировать один из важнейших тоннелей Гонконга.

Столкновения начались, когда студенты пытались восстановить баррикады, разрушенные сторонниками администрации автономии. Полиция применяла светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в ответ летели бутылки с зажигательной смесью и камни.

Студенты использовали катапульту и обстреливали силовиков из луков. Сообщается об одном сотруднике, который был ранен стрелой в ногу.

Как передают информагентства, рядом заняли позиции военные китайской армии, которые пока со стороны наблюдали за противостоянием.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2019 года.

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Euronews Франция Европа
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