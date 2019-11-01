Times: что не запрещено, то можно — в Гонконге протесты решили замаскировать под празднование Хеллоуина

Участники протеста в Гонконге воспользовались Хэллоуином, чтобы бросить вызов властям, запретившим ношение масок на демонстрациях, сообщает The Times. Впрочем, правоохранительные органы всё равно признали шествие незаконным и разогнали протестующих с помощью слезоточивого газа, отмечает издание.

Протестующие в Гонконге использовали празднование Хэллоуина, чтобы бросить вызов закону, который запрещает ношение масок на демонстрациях. Их акция состоялась на фоне сообщений, что из-за протестов экономика специального административного района «скатилась в рецессию», пишет The Times.

Празднование Хэллоуина не было запрещено местным законодательством, поэтому демонстрантам не понадобилось разрешение полиции для собрания. Они планировали пройти в масках от парка Виктории до улицы Лан Квай Фонг.

Однако стражи правопорядка объявили сборище незаконным и приказали протестующим разойтись. Полиция использовала слезоточивый газ, и в результате её напряжённых столкновений с демонстрантами загорелись дорожные заграждения.

Всё это происходило после того, как было объявлено, что экономика Гонконга продолжает подать второй квартал подряд. Месяцы уличных протестов отпугивают от города туристов, препятствуют открытию магазинов и сдерживают инвестиционные потоки, отмечают аналитики.

Глава местной администрации Кэрри Лам заявила, что протесты, которые с июня «становятся всё более ожесточёнными», вредят экономике города. По её словам, основное бремя вынуждены нести розничная торговля, общественное питание и другие сферы, связанные с туризмом.

Пекин призывает власти Гонконга как можно скорее «обуздать хаос». Но жёсткие меры со стороны полиции и запрет масок лишь сильнее разозлили протестующих, которые пообещали не прекращать демонстраций до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Участники протеста требуют предоставить им право свободно выбирать высшее должностное лицо территории. Они также хотят провести независимое расследование жестокости полиции по отношению к демонстрантам и амнистировать тех, кто уже был арестован.

Массовые демонстрации начались после предложения законопроекта об экстрадиции, в случае принятии которого жители Гонконга могли бы быть выданы материковому Китаю. Эта инициатива была отменена, но движение расширилось и начало требовать сохранения автономии от Пекина. Демонстрации приняли насильственный характер, когда группы протестующих стали использовать бутылки с зажигательной смесью, камни, кирпичи и лазеры в противостоянии с полицией, напоминает издание.

Накануне представители Пекина сообщили, что они намерены сохранить и довести до совершенства существующий курс. Чиновники пообещали «создать надёжную правовую систему и механизм принуждения для защиты национальной безопасности в особых административных районах», но не раскрыли конкретных подробностей, заключает The Times.