24 Horas: продемократическое движение Гонконга решило устроить акцию в поддержку протестов в Каталонии

Сегодня продемократическое движение Гонконга проводит демонстрацию в поддержку протестов в Каталонии, а также в поддержку права на самоопределение. Протестующие хотят таким образом выразить свою солидарность и продемонстрировать, что они не признают вынесенный Верховным судом (Испании. — ИноТВ) приговор в отношении лидеров движения за независимость.

В прошлое воскресенье многие из протестующих развернули каталонские флаги в поддержку массовых акций протеста в Каталонии.

На автономной территории (Гонконг. — ИноТВ) уже 20 недель продолжаются социальные волнения, и пока никаких перспектив достичь решения путём диалога нет.

Гонконг переживает сейчас самый серьёзный политический кризис со времён своего возвращения в состав Китая в 1997 году.

Дата выхода в эфир 24 октября 2019 года.