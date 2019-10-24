24 Horas: продемократическое движение Гонконга решило устроить акцию в поддержку протестов в Каталонии

Протестующие Гонконга решили провести демонстрацию в знак солидарности с каталонцами, выступающими против приговора лидерам движения за независимость региона, передаёт Canal 24 Horas. Таким образом гонконгские активисты хотят показать, что не признают решение испанского Верховного суда.
Сегодня продемократическое движение Гонконга проводит демонстрацию в поддержку протестов в Каталонии, а также в поддержку права на самоопределение. Протестующие хотят таким образом выразить свою солидарность и продемонстрировать, что они не признают вынесенный Верховным судом (Испании. — ИноТВ) приговор в отношении лидеров движения за независимость.
В прошлое воскресенье многие из протестующих развернули каталонские флаги в поддержку массовых акций протеста в Каталонии.
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