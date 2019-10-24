Canal 24 Horas TV

24 Horas: продемократическое движение Гонконга решило устроить акцию в поддержку протестов в Каталонии

Материал представлен в переводе ИноТВ
Протестующие Гонконга решили провести демонстрацию в знак солидарности с каталонцами, выступающими против приговора лидерам движения за независимость региона, передаёт Canal 24 Horas. Таким образом гонконгские активисты хотят показать, что не признают решение испанского Верховного суда.
Сегодня продемократическое движение Гонконга проводит демонстрацию в поддержку протестов в Каталонии, а также в поддержку права на самоопределение. Протестующие хотят таким образом выразить свою солидарность и продемонстрировать, что они не признают вынесенный Верховным судом (Испании. — ИноТВ) приговор в отношении лидеров движения за независимость.
 
В прошлое воскресенье многие из протестующих развернули каталонские флаги в поддержку массовых акций протеста в Каталонии.
 
На автономной территории (Гонконг. — ИноТВ) уже 20 недель продолжаются социальные волнения, и пока никаких перспектив достичь решения путём диалога нет.
 
Гонконг переживает сейчас самый серьёзный политический кризис со времён своего возвращения в состав Китая в 1997 году.
 
Дата выхода в эфир 24 октября 2019 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Canal 24 Horas TV Испания Европа
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