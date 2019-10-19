Sky News: протесты в Барселоне продолжаются — и конца им не видно

В столице Каталонии Барселоне больше пяти дней продолжаются акции протеста, которые раз за разом перерастают в беспорядки, сообщает британский Sky News. Как отмечает корреспондент канала, после волнений в пятницу город понёс серьёзные разрушения, и были задержаны почти 100 человек, однако останавливаться сторонники каталонской независимости, похоже, не собираются.

Правительство Испании заявило, что направит в Барселону Гражданскую гвардию: проходившая в городе массовая акция протеста в поддержку независимости Каталонии вновь вылилась в беспорядки.



Волнения, начавшиеся из-за заключения под стражу лидеров движения за отделение, продолжаются в Барселоне вот уже пять дней. С репортажем — Хелен-Энн Смит.



В пятницу вечером Барселона была на себя не слишком похожа: социальный центр превратился в поле брани. Столкновения полиции и митингующих продолжались до поздней ночи — на броски камней и петард отвечали слезоточивым газом и резиновыми пулями. Таким стало обострение и без того неспокойной ситуации в городе.



Продолжающиеся уже пятый день протесты начались после того, как лидеры движения за отделение Каталонии в понедельник были заключены под стражу в связи с тем, что в 2017 развернули свою кампанию за независимость. Народ Каталонии — в основном, молодёжь — были разгневаны.



МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Вдруг откуда ни возьмись появилась полиция, и начался «обмен» — одни поджигают и бросаются разными предметами, вторые стреляют… В общем, было очень страшно. А теперь город похож на зону военных действий.



Начиналось всё в целом мирно — полмиллиона людей прошли через город, основные улицы были перекрыты, и Барселона полностью замерла. В результате общей забастовки большая часть города перестала работать. Закрылся и Храм Святого Семейства — входы в него заблокировали активисты. Даже знаменитое «Эль Классико», футбольное дерби между «Барселоной» и мадридским «Реалом», до которого оставалась ещё неделя, уже было на всякий случаай перенесено.



ЖИТЕЛЬ КАТАЛОНИИ: Нас много, и мы хотим голосовать и сами определять своё будущее. И сколько бы нас ни били и не задерживали, мы всё равно останемся здесь и будем продолжать борьбу.



ЖИТЕЛЬНИЦА КАТАЛОНИИ: Мы должны выходить на улицы и проводить мирные акции протеста — нужно заявлять о том, что нынешняя ситуация несправедлива.



Когда наступила ночь, демонстранты разошлись, оставив после себя разрушения. В итоге были задержаны почти 100 человек, а ранения получили более 200, но гнев народа, по всей видимости, в ближайшее время не стихнет. Протест, который эти люди считают борьбой за свою политическую свободу, далеко не закончен.



Дата выхода в эфир 19 октября 2019 года.