24 Horas: Каталония встретила протестами приговор лидерам движения за независимость

На настоящий момент одна из главных новостей — приговор в отношении участников процесса за отделение Каталонии. Вскоре после того, как были оглашены приговоры руководителям движения за независимость, в Каталонии в ответ на это начались протесты.

Терминал 1 аэропорта Эль-Прат превратился в эпицентр протеста. Сотни людей отреагировали на призыв организации «Демократическое цунами» и направились туда с целью парализовать его работу. Полицейские силы помешали им сделать это, однако протестующим всё же удалось перекрыть доступ к аэропорту. Полиция несколько раз была вынуждена применить силу. Более сотни рейсов были задержаны.

МОИСЕС РОДРИГЕС, ведущий Canal 24 Horas: На протяжении дня волнения нарастали. Тысячи протестующих собрались на улице Лаетана в Барселоне перед Главным полицейским управлением. Там полиция несколько раз применяла силу после того, как демонстранты начали бросать предметы.

Здравствуйте. Вас приветствует испанский телеканал Canal 24 Horas. Таковой была реакция на приговор, оглашённый в этот понедельник. Фигуранты получили от 9 до 13 лет тюрьмы за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств. Кристина.

Да, Верховный суд посчитал доказанным то, что случаи насилия действительно имели место, однако они не носили структурный характер и не представляли реальной угрозы для Конституции. По этой причине суд не рассматривал случившееся как мятеж.

Самый большой срок — 13 лет тюрьмы и поражение в правах — получил Ориол Жункерас. Этот приговор не лишает его доступа к пенитенциарному режиму третьего уровня. Если данный режим ему будет назначен, то его, возможно, переведут в исправительное учреждение с особым исполнением приговора: там он будет ночевать с понедельника по пятницу.

После оглашения приговора судья Льярена выдал новый европейский ордер на арест бежавшего в Бельгию экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Теперь последнего разыскивают по обвинениям в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств. Это уже третий европейский ордер, выданный в попытке добиться того, чтобы экс-глава каталонского правительства предстал перед судом. В ходе выступления в Брюсселе Пучдемон призвал к массовым протестам.

МОИСЕС РОДРИГЕС: Как заверил исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес, правительство с уважением относится к приговору, что предполагает, как он сказал, полное его исполнение. А Ким Торра* заявил, что приговор — это акт мести, а не правосудия.

ПЕДРО САНЧЕС, исполняющий обязанности премьер-министра Испании: Уважение (к приговору. — ИноТВ) означает его исполнение. Повторяю: это означает его полное исполнение.

КИМ ТОРРА, глава правительства Каталонии: Мы требуем положить конец репрессиям и обеспечить свободу политзаключённых, находящихся в изгнании. И в качестве финальной точки мы требуем амнистии для всех репрессированных.

Дата выхода в эфир 15 октября 2019 года.

* Глава правительства Каталонии (прим. ИноТВ).