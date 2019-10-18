Global Times: гонконгские «двойные стандарты» аукнулись Западу протестами в Каталонии

Западная политическая элита и мейнстримные СМИ в массе своей выражали поддержку гонконгским протестам, но когда то же самое начало происходить в Каталонии, стали появляться сообщения о хаосе, который сеют «сепаратисты», пишет Global Times. Как считают китайские аналитики, двойными стандартами Запад сам усугубил своё положение.
Участники протестов в Барселоне, выступающие за независимость Каталонии, используют тактику, схожую с гонконгскими активистами: поджигают различные объекты на городских улицах, пытаются парализовать работу аэропорта, носят маски, чтобы полиция не смогла установить их личности. По мнению китайских экспертов, отчасти в этом виноваты представители западной политической элиты, массово выступавшие в поддержку гонконгских протестующих, пишет обозреватель Global Times Ян Шэн.
Так, в Каталонии тактика гонконгских активистов, которую некоторые западные СМИ описали как «будьте как вода», то есть «текучими» и стремительными, приняла новую форму — цунами. К такому выводу пришёл американский новостной портал Quartz в статье под заголовком «Гонконг экспортирует протестные техники за рубеж».
Однако, как утверждает научный сотрудник Института Китая при Фуданьском университете Сун Лучжэн, на самом деле гонконгские протестующие не экспортируют свои умения. Просто многие на Западе видят, как мейнстримные западные СМИ поддерживают стремление Гонконга к независимости, и потом некоторые радикально настроенные активисты используют это в качестве оправдания собственных действий и мобилизуются.
Как напоминает автор статьи, после того как в понедельник 14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры лидерам каталонских протестов 2017 г. на внушительные сроки, десятки тысяч людей вышли на улицы с протестами. Следуя распространившемуся в соцсетях призыву «Превратим Каталонию в новый Гонконг», порядка 10 тыс. человек на несколько часов перекрыли доступ к аэропорту Барселоны. Два месяца назад в Гонконге протестующие тоже парализовали работу одного из крупнейших транспортных узлов в мире. В Барселоне можно было увидеть «поразительно похожие кадры», и в результате порядка 100 вылетов были отменены.
По словам Суна, западные правительства по большей части выступают за территориальную целостность Испании, что делает в их глазах каталонских протестующих «сепаратистами». Но теперь критиковать протесты в Барселоне будет непросто, ведь те же движения в Гонконге на Западе называли «приятным глазу зрелищем» — «вот так им аукаются двойные стандарты».
Между тем, в Великобритании экоактивисты из группы Extinction Rebellion тоже попытались воспользоваться гонконгскими методами и захватить аэропорт.
Научный сотрудник Китайского института современных международных отношений Сунь Кэцинь считает: «Западным обществам тоже приходится иметь дело с немалым числом проблем и вопросов, и если их политическая элита и мейнстримные СМИ игнорируют главенство закона и безответственно выражают поддержку сепаратизму и протестам во имя человеческих прав и свобод в других государствах, то у них дома начнут с удвоенной силой копировать тот же хаос».
В заключение Ян Шэн приводит цитату из статьи бывшего британского парламентария Джорджа Гэллоуэя, опубликованной на сайте RT: «Когда сторонники каталонских лидеров, осуждённых за организацию демократического голосования, наступают на аэропорт Барселоны, СМИ трубят о сеющих хаос «сепаратистах». Когда то же самое происходит в Гонконге, это «продемократические протесты».
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