Welt: новый запрет властей только разозлил протестующих в Гонконге

Сегодня в Гонконге вступил в силу запрет на ношение масок во время демонстраций, сообщает Welt. Именно это решение властей привело к росту напряжённости и новым беспорядкам в азиатской портовой метрополии, отмечает немецкий телеканал.

Сегодня в Гонконге вступил в силу запрет на ношение масок во время демонстраций. И так получилось, что именно это решение властей привело к росту напряжённости и новым беспорядкам в азиатской портовой метрополии. Протестующие устраивали поджоги и громили станции метро. В результате в городе было приостановлено движение всех поездов. Кроме того, было закрыто большое количество торговых центров. Полиция же, в свою очередь, охраняет преимущественно магазины и банки, которые ведут дела с Китаем. Предполагается, что именно на них могут напасть погромщики. По предварительной информации, ещё по одному мужчине сотрудники правоохранительных органов открыли огонь. Фанни Юштен о протесте на гонконгских улицах, который просто не желает заканчиваться.

В качестве протеста они продолжают носить маски. С сегодняшнего дня тюремный срок грозит любому, кто в ходе демонстраций на улицах Гонконга прикроет лицо маской. Сегодня глава гонконгского правительства в очередной раз оправдала спорный запрет на ношение масок во время демонстраций.

КЕРРИ ЛЭМ, глава администрации Гонконга: Насилие достигло невиданных масштабов. В Гонконге возникла угроза безопасности. Именно поэтому мы вчера и ввели запрет на ношение масок во время демонстраций.

Подобные заявления, однако, привели только к новым погромам. Протестующие нападали на китайские банки, устраивали поджоги, громили станции метро. Есть пострадавшие среди полицейских и протестующих. Например, вот этот сотрудник полиции вызвал подкрепление после того, как на него напали демонстранты.

Сегодня жители города не смогли попасть в метро, так как компания-оператор временно приостановила работу метрополитена. Ещё вечером Верховный суд отклонил ходатайство активистов о временном приостановлении действия запрета на ношение масок во время демонстраций. Несмотря на это, протестующие, распевая гимн «Слава Гонконгу», продолжают шествие по улицам города. Тем самым они демонстрируют, что запрет на ношение масок им не помеха.

Дата выхода в эфир 05 октября 2019 года.