Били только после предупреждения — CGTN нашёл протестующих Гонконга «избалованными» в сравнении с «жёлтыми жилетами»

По сравнению с французской полицией, которая очень жёстко разгоняла демонстрации «жёлтых жилетов», сотрудники органов правопорядка Гонконга вели себя «очень сдержанно и профессионально», пытаясь разобраться с протестами. Полицейские мегаполиса «давали отпор» только после вынесения предупреждений. «Какие же вы «избалованные», протестующие Гонконга!» — приходит к выводу CGTN.

«Жёлтые жилеты» вновь провели жёсткие акции протеста. В ответ сотрудники французской полиции прибегли к радикальным мерам: использовали слезоточивый газ и резиновые пули, пинали, жестоко избивали и разгоняли протестующих, валили их на землю и тащили. За один день были арестованы более 160 участников акций.

А теперь посмотрите на вот эти жёсткие протесты, которые прошли в тот же день в Гонконге. Сотрудники полиции города вели себя сдержанно и профессионально и дали отпор протестующим лишь после того, как вынесли им предупреждения о возможной угрозе их здоровью и жизни.

ДЖОРДЖ ГЭЛЛОУЭЙ, бывший член британского парламента: Гонконгская полиция разобралась с этими акциями с меньшей агрессией, меньшей жестокостью, чем это делали бы полицейские силы в любой другой стране мира.

Пока полицейские Гонконга вели себя сдержанно, протестующие не прекращали своих актов насилия, а, напротив, усиливали уровень жестокости. Активисты схватили одного из полицейских, который отделился от своих коллег, и даже попытались отобрать у него оружие. Также протестующие кидали в представителей органов правопорядка бутылки с зажигательной смесью.

Какие же вы «избалованные», протестующие Гонконга!

Дата публикации 25 сентября 2019 года.