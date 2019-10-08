«Золушки» и «маги» — CGTN рассказал, как шифруются протестующие Гонконга

Несмотря на запрет на маски, протесты в Гонконге продолжают обостряться, однако людей в них участвует уже меньше, передаёт CGTN. Как отмечает корреспондент китайского канала Гэ Юньфэй, чтобы не попасться властям, антиправительственные активисты нередко используют кодовые слова и выражения. К примеру, «Золушка» означает, что пора расходиться и переодеваться в обычную одежду, а «магией огня» называются самодельные гранаты.

Итак, в Гонконге по-прежнему продолжаются масштабные беспорядки, которым не помешал даже новый закон, запрещающий носить маски. Как, на ваш взгляд, сейчас обстоит ситуация с протестами?

ГЭ ЮНЬФЭЙ, корреспондент CGTN: Да, многие говорят, что закон против масок не работает. Но, как мне кажется, хотя уровень насилия растёт, число протестующих всё-таки сокращается.

Жёсткие беспорядки практически полностью парализовали транспортную систему Гонконга. В выходные двух последних недель метро стояло по всему городу. Многие жители Гонконга жалуются. Как я уже сказал ранее, сегодня оператор железнодорожного транспорта MTR Corporation заявил, что он пытается поддерживать движение на некоторых ветках. Многие жалуются на эти перебои.

Ещё в эти протесты мы стали наблюдать за одним новым, любопытным явлением: с ростом насилия некоторые протестующие стали задаваться вопросом, стоит ли продолжать двигаться в столь опасном направлении.

Кроме того, я заметил ещё одну интересную вещь: многие протестующие проявляют немало изобретательности в создании кодовых имён — антиправительственные активисты довольно часто используют подобные зашифрованные названия. К примеру, слово «украсить» на самом деле означает написать слоганы или нецензурные выражения на стенах и дверях магазинов.

Себя они называют «магами», потому что, когда они бросают самодельные гранаты, они, согласно шифрованным названиям, используют «магию огня», когда они собирают камни и бросают их (в полицию. — ИноТВ), это «магия земли», а когда бросают стеклянные бутылки и пакеты с концентрированной кислотой, это называется «магией воды».

Обычно к середине ночи протестующие расходятся, снимают свои маски и чёрную одежду и одеваются, как обычные жители города. Так что когда пробивает нужный час, некоторые протестующие объявляют «Золушку» — значит, пора возвращаться домой, к онлайн-обсуждениям.

Вот что я здесь наблюдаю. Передаю вам слово, Цзоу Юэ.

Спасибо, Юньфэй.

Дата выхода в эфир 07 октября 2019 года.