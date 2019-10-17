24 Horas: паника, горящие машины и стычки с полицией — в Каталонии продолжаются протесты

Третий день противостояния в Барселоне после оглашения приговора участникам движения за отделение Каталонии. И до сих пор нельзя сказать, что его активность пошла на спад. Напротив: десятки горящих машин, баррикады в огне, фасады зданий, которым угрожает пламя, сцены паники и приступы истерики среди населения, мастера потасовок, сеющие на улицах хаос и ужас, а также применение силы со стороны полиции.

Когда противостояние начало усугубляться, председатель правительства (Испании. — ИноТВ) потребовал от Кима Торры напрямую осудить эту вспышку насилия, поскольку ранее тот отказывался идти на этот шаг. Но в полночь он всё же сделал это.

ПЕДРО САНЧЕС, премьер-министр Испании: Я хочу выступить с чётким призывом к главе правительства Каталонии. Политический и моральный долг не только его самого, но и членов его правительства состоит в том, чтобы без оправданий и смягчений и с максимальной ясностью и решительностью осудить насилие в Каталонии.

КИМ ТОРРА, глава правительства Каталонии: Движение за независимость не носило и носит насильственный характер. Мы всегда осуждали и будем осуждать насилие.

Дата выхода в эфир 17 октября 2019 года.