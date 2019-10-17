24 Horas: паника, горящие машины и стычки с полицией — в Каталонии продолжаются протесты

В Каталонии уже третий день продолжаются протесты против приговора, вынесенного руководителям движения за отделения автономного сообщества от Испании, передаёт Canal 24 Horas. Как отмечает испанский канал, противостояние протестующих с полицией не только не ослабло, но наоборот — продолжает набирать обороты.
Третий день противостояния в Барселоне после оглашения приговора участникам движения за отделение Каталонии. И до сих пор нельзя сказать, что его активность пошла на спад. Напротив: десятки горящих машин, баррикады в огне, фасады зданий, которым угрожает пламя, сцены паники и приступы истерики среди населения, мастера потасовок, сеющие на улицах хаос и ужас, а также применение силы со стороны полиции.
Когда противостояние начало усугубляться, председатель правительства (Испании. — ИноТВ) потребовал от Кима Торры напрямую осудить эту вспышку насилия, поскольку ранее тот отказывался идти на этот шаг. Но в полночь он всё же сделал это.
ПЕДРО САНЧЕС, премьер-министр Испании: Я хочу выступить с чётким призывом к главе правительства Каталонии. Политический и моральный долг не только его самого, но и членов его правительства состоит в том, чтобы без оправданий и смягчений и с максимальной ясностью и решительностью осудить насилие в Каталонии.
КИМ ТОРРА, глава правительства Каталонии: Движение за независимость не носило и носит насильственный характер. Мы всегда осуждали и будем осуждать насилие.
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева начала свою речь на пресс-конференции на полях встречи Всемирного банка со стихотворения «Осень» русского поэта Александра Пушкина.
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что ФСБ намерена на законодательном уровне поднять вопрос о регламентировании использования беспилотных летательных аппаратов в России.
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Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал заявление главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о внесении изменений в базу данных московской лаборатории.
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