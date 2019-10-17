Canal 24 Horas TV

24 Horas: паника, горящие машины и стычки с полицией — в Каталонии продолжаются протесты

Материал представлен в переводе ИноТВ
В Каталонии уже третий день продолжаются протесты против приговора, вынесенного руководителям движения за отделения автономного сообщества от Испании, передаёт Canal 24 Horas. Как отмечает испанский канал, противостояние протестующих с полицией не только не ослабло, но наоборот — продолжает набирать обороты.
Третий день противостояния в Барселоне после оглашения приговора участникам движения за отделение Каталонии. И до сих пор нельзя сказать, что его активность пошла на спад. Напротив: десятки горящих машин, баррикады в огне, фасады зданий, которым угрожает пламя, сцены паники и приступы истерики среди населения, мастера потасовок, сеющие на улицах хаос и ужас, а также применение силы со стороны полиции.
 
Когда противостояние начало усугубляться, председатель правительства (Испании. — ИноТВ) потребовал от Кима Торры напрямую осудить эту вспышку насилия, поскольку ранее тот отказывался идти на этот шаг. Но в полночь он всё же сделал это.
 
ПЕДРО САНЧЕС, премьер-министр Испании: Я хочу выступить с чётким призывом к главе правительства Каталонии. Политический и моральный долг не только его самого, но и членов его правительства состоит в том, чтобы без оправданий и смягчений и с максимальной ясностью и решительностью осудить насилие в Каталонии.
 
КИМ ТОРРА, глава правительства Каталонии: Движение за независимость не носило и носит насильственный характер. Мы всегда осуждали и будем осуждать насилие.
 
Дата выхода в эфир 17 октября 2019 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Canal 24 Horas TV Испания Европа
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Испания Каталония независимость Педро Санчес приговор протест
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