Guardian: строго по этикету — китайцам объяснили, как правильно петь гимн и воспитывать детей

Накануне 4-го пленума ЦК Коммунистической партии в Пекине китайские власти опубликовали новый свод правил, в котором изложены «принципы морального воспитания граждан в новую эпоху». Как отмечает The Guardian, документ является своего рода «национальной системой этикета» и охватывает многие сферы жизни китайцев: как вести себя за рубежом, при поднятии государственного флага или чему учить детей.

Китайские власти опубликовали комплекс норм этикета и правил поведения на все случаи жизни — от гражданского воспитания и процедуры поднятия государственного флага вплоть до того, как родителям следует учить детей сортировать мусор, сообщает The Guardian.

Так, документ под названием «Основы принципов морального воспитания граждан в новую эпоху» призывает жителей КНР быть честными и вежливыми, а также вести себя «культурно» во время приёмов пищи, путешествий и просмотра спортивных соревнований. Кроме того, китайские власти считают, что их соотечественники должны «отстаивать честь» своей страны за рубежом.

Как отмечает издание, главная цель такого кодекса — воспитание патриотизма у граждан, а также создание своего рода «национальной системы этикета», которая подскажет, как вести себя во время исполнения государственного гимна или церемоний с участием Коммунистической партии. Как указано в самом документе, выработанные правила призваны «улучшить отношение народа к партии и стране, а также сформировать коллективное чувство идентичности и принадлежности». Также, подчёркивает The Guardian, власти напомнили китайцам о любимом герое коммунистической пропаганды 60-х годов — сироте, солдате и тимуровце по духу Лэй Фэне, дело которого, по мнению Пекина, должны продолжать граждане страны.

Специалист по Китаю и профессор юриспруденции в Правовой школе Фордхемского университета в Нью-Йорке Карл Минцнер уверен, что в новом своде правил власти КНР хотели «дать определение «хорошему поведению», которое бы включало в себя очень многие аспекты жизни китайцев — от уроков, которые следует усвоить детям, и пользы чтения книжек о Свинке Пеппе до того, как граждане должны относиться к своим лидерам.

И здесь, конечно, главным морально-нравственным ориентиром должна служить идеология председателя КПК КНР Си Цзиньпина. Газета обращает внимание, что в отличие от предыдущей версии такого документа, опубликованной в 2001 году, в новой редакции в качестве примеров подражания предшественники китайского лидера, включая Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, не упоминаются.

The Guardian объясняет, что документ был опубликован в воскресенье 27 октября, накануне начала 4-го пленума ЦК КПК 19-го созыва в Пекине. Это ещё один инструмент в попытке властей укрепить своё положение на фоне протестов в Гонконге, замедляющегося экономического роста и торговой войны с США.

По мнению экспертов, появление новой версии «национального этикета» свидетельствует о том, что Пекин активизирует пропагандистскую деятельность с упором на «китайские традиции в видении Коммунистической партии».

«Хотя номинально Пекин всё ещё следует революционным марксистским заветам, постепенно он начинает обращаться к собственной истории в поисках идеологической опоры для своего правления и того, чем можно воодушевить граждан», — комментирует Минцнер.