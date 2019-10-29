SCMP: пленум ЦК КПК покажет, сможет ли Си ослабить хватку ради экономического процветания

Торговая война и другие факторы поставили китайскую экономику в трудное положение, существенно замедлили её рост и поставили под угрозу подъём Поднебесной. Теперь, как утверждает South China Morning Post, на 4-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва будет решаться судьба экономической модели КНР — дадут ли место и свободу рынку или Си Цзиньпин продолжит закручивать гайки и укреплять государственный контроль.

В последнее время Пекин столкнулся с серьёзными экономическими трудностями. Как полагает South China Morning Post, на 4-м пленуме ЦК КПК (Коммунистической партии Китая) 19-го созыва, который стартует в понедельник 28 октября, самые высокопоставленные лица в Поднебесной могут одобрить столь необходимые структурные реформы. Правда, вряд ли председатель Си Цзиньпин готов ослабить свой контроль.



Как объясняет издание, для китайского руководства сейчас не самые простые времена. Неуёмный экономический рост КНР натолкнулся на ряд препятствий, включая торговую войну с США и повышение стоимости рабочей силы. А проблемы такого рода несут в себе потенциальную угрозу для основы правления КПК — экономического процветания страны.



За четыре дня, в течение которых будет проходить пленум, станет ясно, намерен ли Си свернуть прагматический подход к управлению, который достался ему в наследство от основоположника рыночных элементов в китайской экономике Дэна Сяопина. На заседании, в котором примут участие порядка 400 делегатов — высокопоставленные чиновники, лидеры провинциальных правительств и военная верхушка, — лидер КНР покажет, собирается ли вести страну по пути регулируемой государством экономики или выберет более открытую модель, при которой могут развиваться частный и иностранный бизнес.



В сентябре один из самых влиятельных экономистов Поднебесной У Цзинлянь, среди прочих экспертов стоящий за идеей, что рыночная экономика не повредит власти Коммунистической партии, опубликовал внушительную статью. В ней 89-летний аналитик и государственный советник призвал Пекин придерживаться линии, закреплённой в 2013 году, когда правительство обещало позволить рынку играть «решающую роль» в экономической жизни страны.



«Правильное решение или даже правильный план действий — лишь первый шаг в продвижении реформ. На пути внедрения рыночно-ориентированных изменений и принципа верховенства права будут встречаться различные виды сопротивления и препятствий со стороны людей со старым складом ума, а также групп, которым такие перемены невыгодны», — цитирует South China Morning Post У Цзинляня.



В документе 2013 года было постановлено, что одной из главных целей реформ должно быть «улучшение системы социализма с китайской спецификой, продвижение новой системы управления государством, а также модернизация государственных полномочий». Этим и будет заниматься пленум.



Главная задача Си в сфере модернизации системы государственного управления в Китае — сделать так, чтобы масштабная централизованная авторитарная машина не отставала от стремительных общественных и экономических изменений. Судя по показателям, в сложивших обстоятельствах действующая экономическая модель Поднебесной «потеряла свои магические силы», значит, нужно подстраивать механизмы управления под новую ситуацию, комментирует газета.



Некоторые эксперты даже считают, что торговая война с США вынуждает Пекин идти на реформы, к которым «в обычных обстоятельствах» прибегать бы не стали. Так, ведущий специалист по развивающимся азиатским рынкам в AXA Investment Managers Эйден Яо объясняет, что под давлением торговой войны Китай осознал, что существующие пути ведения торговли и механизмы взаимодействия в технологической сфере с США «приносят больше конфликтов, чем выгоды», поэтому нужны перемены. Если ничего не делать, это может привести к замедлению экономического развития и снижению уровня доверия инвесторов к Поднебесной, а значит, Пекину будет сложнее продолжать процесс интеграции своего фондового рынка с международным и продвижения собственной валюты, юаня.



Однако экономист из аналитической компании TS Lombard Рори Грин уверен, что Пекин не собирается идти на крупные уступки. По его словам, Пекин чувствует «фальшь» в переговорах с США, и в особенности когда конфликт коснулся IT и финансового секторов, сторонники жёсткой политики в КПК получили рычаги, с помощью которых смогли противостоять тем, кто поддерживает реформы. «Как мы понимаем, высшее руководство в Пекине сходится на том, что ожидается длительный период стратегической конкуренции с США», — рассказывает Грин. Так что, по мнению эксперта, Китай готов лишь на минимальные уступки, которые будут соответствовать его долгосрочным интересам.



На сегодня, как показывает статистика, государственный сектор китайской экономики растёт и составляет 96% ВВП — на 5% больше, чем в 2017 году. Торговая война, по мнению специалиста по Китаю консалтинговой компании Capital Economics Джулиана Эванса-Притчарда, толкает Китай на то, чтобы задействовать ещё больше ресурсов для самообеспечения и меньше полагаться на импорт.



При этом, как считает директор Азиатского института глобальных процессов (Asia Global Institute ) при Гонконгском университете Чэнь Чжиу, на фоне того, как Вашингтон упорно пытается изобразить Китай конкурентом и даже «угрозой западным ценностям и институтам», Си Цзиньпин в любом случае должен транслировать партнёрам, что Китай поддерживает рынок.



Несмотря на то что Пекин и Вашингтон планируют подписать временное торговое соглашение, Чэнь полагает, что в ближайшие несколько лет соперничество между двумя странами будет лишь обостряться. Так что, делая упор на рынок сейчас, Си смог бы заручиться доверием предпринимателей дома. Потому что пока растущий государственный сектор Поднебесной и упор на партийное руководство лишь заставили многих китайских «нуворишей» задуматься о том, что пора эмигрировать.



Также можно отметить, что бегут из Китая и крупные инвесторы — труд, земля и ресурсы стали дороже стоить. Но, как видно, Пекин стремится заверить иностранных партнёров, что двери для них будут открываться всё шире, подстраивая под это законодательство и обеспечивая им контрольные доли в совместных проектах и крупные — в китайских предприятиях.



Профессор государственного управления Народного университета Китая в Пекине Мао Шоулун уверен, что, хотя на пленуме не будут приниматься конкретные экономические решения, там может быть сформирован «политический консенсус», как партия должна руководить страной и её социальными и экономическими делами. В отличие от прошлых лет, когда с реформами могли экспериментировать на местах или даже в отдельно взятых предприятиях, сейчас власть что-то менять есть лишь у верхушки партии во главе с Си.



И, как утверждает руководитель китайского направления Eurasia Group Майкл Хирсон, лидер КНР ослаблять свою хватку не планирует, ведь это мощный инструмент, с помощью которого Поднебесная сможет продолжить экономический и военный подъём.