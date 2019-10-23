CNN: взяли числом — китайцы впервые обошли американцев в 10% самых богатых людей мира

Как указано в новом докладе банка Credit Suisse, в 10% самых богатых людей мира китайцев впервые оказалось больше, чем американцев, сообщает CNN. Тем не менее миллионеров в США по-прежнему намного больше, чем в Поднебесной, да и в среднем американцы живут куда более зажиточно простых граждан КНР, подчёркивает канал.

Впервые в истории среди 10% самых богатых людей мира китайцев оказалось больше, чем американцев, сообщает CNN.

Как демонстрирует новая версия ежегодного доклада Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse, в Поднебесной становится всё больше по-настоящему обеспеченных людей. На 10% самых богатых людей мира теперь приходится 100 млн китайцев, в то время как американцев в этой категории 99 млн.

При этом, как отмечает канал, в целом миллионеров в США по-прежнему намного больше — 18,6 млн, что составляет 40% от общего числа в мире. В Китае проживает 4,4 млн миллионеров, но их ряды стремительно пополняются.

Если смотреть по обычным гражданам, в среднем американцы всё ещё живут намного зажиточнее, чем китайцы, обращает внимание CNN. Так, благосостояние совершеннолетнего американца составляет порядка $432 365, а в Китае этот показатель равен $58 544.

Судя по докладу, Поднебесная вот-вот заменит Европу на позиции главной движущей силы роста мирового богатства, объясняет CNN. И это — несмотря на торговую войну с США, которая оказывает негативное влияние на китайскую экономику. По наблюдениям Credit Suisse, в случае КНР «торговые условия и уровень задолженности вызывают опасения, но в остальном прогноз на предстоящие годы выглядит довольно позитивным».

Также, как отмечает канал, по докладу Credit Suisse можно судить, насколько сильно мировое богатство сконцентрировано в руках узкой прослойки людей в самом начале рейтинга. На 50% людей в нижней части рейтинга в общей сложности приходится менее 1% глобального благосостояния — 10% «верхушки» рейтинга владеют 82% мировых богатств. Почти половина богатств на планете принадлежит 1% людей в самом начале списка.

Чтобы попасть в заветные 10%, нужно располагать состоянием порядка $109 400 в чистых активах. Место в 1% самых богатых людей мира может обеспечить состояние более $936 400.