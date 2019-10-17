CBS News: китайские системы слежения за гражданами уже установлены в 50 странах мира

Системы слежения, разрабатываемые китайской компанией Huawei, активно внедряются различными странами по всему миру, пишет CBS News. Отмечается, что эти технологии помогают повысить эффективность борьбы с преступностью. В свою очередь, критики говорят о том, что такие системы ограничивают личную свободу граждан, а также позволяют Китаю шпионить за населением других государств, поскольку Huawei предоставляет свои данные китайским властям.

После того, как на улицах Белгарда появились сотни видеокамер, способных отслеживать и вычислять людей, многие демонстранты начали сомневаться по поводу участия в антиправительственных выступлениях, пишет CBS News.

По словам местных властей, система слежения, разработанная компанией Huawei, помогает снизить уровень преступности. Критики, в свою очередь, говорят о том, что она наносит ущерб личной свободе, делает оппозицию уязвимой к ответным мерам и позволяет китайскому правительству шпионить за сербскими гражданами.

Как отмечает издание, камеры с технологией распознавания лиц активно внедряются в сотнях городах по всему миру: в свете столь активного распространения возникают опасения по поводу свободы частной жизни граждан, особенно в странах, недостаточно сильных для того, чтобы сопротивляться китайскому влиянию. «Эта система может быть использована для отслеживания политических противников и наблюдения за критиками властей, что совершенно незаконно», — приводит CBS News слова Радолюба Сабича, бывшего главы сербской комиссии по защите персональных данных.

В свою очередь, в Huawei заявили, что их система «соответствует всем законам и правилам». Согласно информации издания, в Белграде планируется довести число камер до 1000 в 800 разных точках города. Как отмечает CBS News, системы слежения Huawei привлекли особое внимание в свете подозрений в том, что компания предоставляет свои данные китайским властям. В связи с этим, многие страны отказываются от использования технологий Huawei. Несмотря на это, у компании нет проблем в поиске клиентов: помимо Сербии это Турция, Россия, Украина, Азербайджан, Германия, Франция и другие государства.

Влияние Китая в Сербии, которую Пекин рассматривает в качестве «ворот» в Европу, значительно выросло в последние годы за счёт проекта «Один пояс и один путь», пишет CBS News. В частности, китайские полицейские помогают патрулировать улицы Белграда: официально это объясняется помощью китайским туристам, посещающим Сербию. Примерно то же самое происходит в Уганде, где КНР вложила большие средства в местную инфраструктуру, а также в Кении: обе страны установили у себя китайские системы слежения, что привело к критике со стороны оппозиции.

Согласно данным фонда Карнеги, всё больше стран мира используют разработанные в Китае технологии для слежки за гражданами: минимум 75 государств используют технологии искусственного интеллекта, такие как систему распознавания лиц, и 50 из них пользуются разработками Huawei.

«Мы не хотим жить в неком подобии общества «Большого брата». Мы задаём вопрос: где спрятаны эти камеры, как много мы за них платим и что происходит с информацией, которую они собирают?», — приводит издание слова сербской правозащитницы Иваны Маркулич.