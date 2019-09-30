24 heures: пока Вашингтон борется с Huawei, Москва открывает ему все двери

Пока США запрещают продукты Huawei, обвиняя компанию в шпионаже, и требуют того же от союзников, Москва заключает с китайским гигантом соглашение о развитии сетей 5G, пишет 24 heures. Как отмечает издание, сотрудничество России и Китая в сфере высоких технологий выглядит явной издёвкой над Вашингтоном, ведущим с Пекином торговую войну.

В то время как США запрещают продукты Huawei, обвиняя компанию в шпионаже, и требуют того же от союзников, Москва «расстилает перед китайским производителем цифрового оборудования красную ковровую дорожку», пишет 24 heures.

Как передаёт газета, в этом месяце Huawei совместно с российским оператором MTC создал первую тестовую зону технологии 5G в Москве. Тот факт, что соглашение о развитии сетей пятого поколения в России между Huawei и российской телекоммуникационной группой было приурочено к визиту китайского лидера Си Цзиньпина на Петербургский международный экономический форум, выглядел «прямой издёвкой над Вашингтоном», находящимся с китайской компанией в открытом конфликте.

По словам издания, для россиян — активных пользователей мобильного интернета — технология 5G, благодаря своей высокой пропускной способности, является настоящей находкой. Однако сети пятого поколения могут найти применение и в других сферах, так, при установке в автомобилях они помогут в борьбе с «легендарными московскими пробками», отмечает издание. По словам руководителя Департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуарда Лысенко, через несколько лет эта технология станет частью привычной инфрастуктуры и облегчит жизнь горожан.

И как подчёркивает газета, это только начало. Россия, часто выступающая в качестве «пионера» в области новых технологий по сравнению с западными странами, намерена установить общедоступные сети 5G во всех крупных российских городах к 2024 году.

По словам источника издания в кругах, близких к разработчикам российской сети 5G, компания Huawei — самый крупный инвестор в сфере инновационных мобильных технологий в России, «с самой большой исследовательской лабораторией среди всех производителей цифрового оборудования». По данным газеты «Ведомости», в сфере разработок и развития на китайского цифрового гиганта в Москве трудятся 400 сотрудников, а в Санкт-Петербурге — 150. К концу года Huawei намеревается привлечь к работе в России ещё 500 человек и увеличивать число работников на тысячу ежегодно.

Однако, по мнению независимых экспертов, Москва выбрала для развития сетей пятого поколения китайского производителя скорее по экономическим соображениям, и говорить о доминировании Huawei на российском рынке преждевременно. По их словам, российские мобильные операторы сотрудничают в сфере 5G с различными производителями, и явного лидера среди них нет. Такой подход позволяет российским компаниям избежать попадания в полную зависимость от одного из поставщиков и обеспечить надёжную защиту от киберугроз, поясняет аналитик компании Fitch Solutions Микела Ландони.

Как напоминает 24 heures, в контексте торговой войны и конкуренции США и Китая в сфере высоких технологий, США пригрозили лишить Huawei доступа к американским компонентам, таким как операционная система Android, однако Россия вскоре предложила китайскому концерну собственную ОС «Аврора».

На взгляд Ландони, даже если Android остаётся для Huawei предпочтительным выбором, «Аврора» может стать временным решением, а также «трамплином» к созданию китайцами своей операционной системы. По убеждению сотрудника бюро BearingPoint Сильвэна Шевалье, геополитическая задача состоит в том, чтобы «создать единый экономический фронт, направленный против США».

«Тот факт, что они выступают с инициативой в области операционных систем, действительно, представляет геополитическую угрозу», — отмечает аналитик. — Это означает: мы обеспечим нашу автономию по отношению к американской монополии на разработку ОС для смартфонов всего мира».

Что касается опасений Вашингтона по поводу шпионажа, Москву они не беспокоят. По словам заведующего Научно-учебной лабораторией телекоммуникационных систем Российской академии наук Евгения Хорова, использование оборудования, произведённого в другой стране действительно даёт возможность правительству этой страны получить доступ к данным, если их передача не защищена, однако для России в этом отношении нет большой разницей между китайскими и западными компаниями.

«Многие используют телефоны с Android — системой, разработанной компанией Google. Значит ли это, что у Google есть доступ ко всем данным? Разумеется. Какая тогда разница между Google и Huawei, в таком случае?», — недоумевает эксперт.