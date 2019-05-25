Британский писатель: прекратив сотрудничество с Huawei, Google предал принципы свободного интернета

Подчинение Google указу Дональда Трампа о прекращении сотрудничества американских фирм с Huawei является предательством принципов свободного киберпространства, считает писатель Эндрю Кин. В своей статье для Focus Online он пишет, что теперь Google стал инструментом в торговой войне США против Китая. При этом Кин считает, что китайские технологические фирмы сумеют преодолеть последствия разрыва сотрудничества с Google, в частности — сумеют создать свою операционную систему, которая превзойдёт все нынешние аналоги.

Когда молодые студенты из Стэнфорда Ларри Пейдж и Сергей Брин основывали Google, они заявили, что их фирма будет принципиально отличаться от остальных, напоминает писатель Эндрю Кин в своей статье для Focus Online. В частности, Google принял лозунг «не будь злом», означавший отказ компании от сотрудничества с правительством и следовании принципам свободного интернета.

Однако, считает Кин, заявления основателей Google о независимости киберпространства и их лозунг оказались ложными, также, как, к примеру, вера Марка Цукерберга в конец власти. Интернет, который должен был объединить человечество, превратился в фрагментированное пространство, разделяющее людей.

Автор приводит слова американо-китайского предпринимателя Кай Фу Ли, писавшего о том, что сейчас происходит создание «двух интернетов»: американского и китайского. Кин отмечает, что в 2019 году Интернет отражает глобальную геополитическую расстановку сил, а также цементирует политическую и экономическую мощь.

Главным страхом для США и, в частности, для Дональда Трампа является Huawei — крупнейший китайский производитель смартфонов и средств телекоммуникации. Американский президент, без предъявления реальных доказательств, обвиняет Huawei в том, что компания, вместе с китайским правительством, занимается сбором военных и экономических секретов, пишет автор. На этой неделе Трамп запретил американским фирмам заключать сделки с Huawei, тем самым обозначив, что киберпространство зависимо от государства.

И Google, несмотря на своё продуктивное сотрудничество с Huawei, объявил о том, что подчинится требованию президента и прекратит партнёрство с китайской компанией. Таким образом, Google поддержал то, что журнал The Economist назвал новой холодной войной Китая и США, и стал инструментом в торговой войне Вашингтона против Пекина.

Как пишет Кин, теперь Huawei не сможет использовать разработанную Google операционную систему Android: предполагалось, что это ослабит китайскую корпорацию, однако на самом деле всё может обернуться по другому. По мнению автора, китайские технологические фирмы способны создать альтернативу Android, которая превзойдёт все существующие сейчас аналоги.