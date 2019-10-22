France 24: протестующие в Гонконге не подчинились запрету на митинги

В Гонконге поднялась новая волна протестов, связанная, в том числе, с тем, что правительство намерено запретить ношение масок на лице, передаёт France 24. Однако митинги не были разрешены властями, и хотя они начались мирно, но закончились снова погромами.

В Гонконге это стало обычным делом. Что начинается с мирного протеста, закончится жестокими столкновениями со слезоточивым газом и водомётами. В воскресенье группа агрессивно настроенных протестующих откололась от большой толпы и стала забрасывать полицейский участок в районе Чимсачёй бутылками с зажигательной смесью.

Под предлогом обеспокоенности по поводу общественной безопасности марш в районе с популярными магазинами правительство не согласовало. Оно всё чаще запрещает демонстрации. Но, несмотря на это, тысячи людей вышли на улицы.

ЭВЕРИ ЭН, участник протеста за демократию: Теперь правительство отказывается согласовывать любые мирные протесты. Это значит, что любой, кто выйдет на протест, автоматически нарушает закон. Вот такую тактику взяло на вооружение правительство Гонконга.

Напряжённость снова возросла после того, как на прошедшей неделе на двух участников протеста за демократию напали с ножом и избили. На новую волну протестов также повлияло решение, принятое правительством ранее в октябре, о возрождении закона колониальной эпохи о запрете ношения масок на лице. Многие выступают против этого закона.

Эту полуавтономную китайскую территорию уже почти пять месяцев сотрясают массовые протесты, которые были вызваны тем, что власти собирались позволить экстрадицию в континентальный Китай. От этих планов уже отказались. Протестующие обещают оставаться на улицах до тех пор, пока все пять их требований не будут удовлетворены, включая независимое следствие по делу о применении насилия со стороны полиции, амнистию для задержанных протестующих и всеобщие выборы.

Дата выхода в эфир 21 октября 2019 года.