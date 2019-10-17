NBC: инициатива конгресса США грозит Гонконгу экономическим ущербом

Конгресс США рассматривает законопроект согласно которому Гонконг может быть лишён особого торгового статуса, если американские чиновники усмотрят в этом городе нарушения демократических свобод, сообщает CBS News. Местное протестное движение надеется, что эта мера поможет «сдержать» Китай. Но при этом существует вероятность, что экономика Гонконга серьёзно пострадает, отмечает корреспондент телеканала.

КЕЛЛИ КОБИЕЛЛА, корреспондент NBCNews: Возможно, это выглядит как очередная вечерняя игра в баскетбол в Гонконге, но на самом деле это антиправительственный протест. Вы можете увидеть, что у протестующих специфический стиль одежды — чёрный верх и низ.

Они участвуют в акции «Поддержи Мори». Имеется в виду главный тренер команды Houston Rockets Дэрил Мори, который более двух недель назад выразил в Twitter солидарность с протестующими в Гонконге, после чего ему пришлось удалить этот твит.

Если взглянуть сюда, можно увидеть плакаты, которые они (протестующие. — ИноТВ) повесили на стене. На них говорится: «Поддержи Мори», «Борись за свободу», «Встань на сторону Гонконга». Здесь также наклеены изображения комиссара НБА Адама Сильвера с подписью: «Мы не будем извиняться».

Очевидно, что они очень рады позиции комиссара в вопросе свободы слова. Сильвер, разумеется, отказался приносить извинения за то, что Мори воспользовался своим правом на свободу слова. Он заявил, что не станет контролировать своих игроков и команды и не будет указывать, что им дозволено или не дозволено говорить.

Как вы можете увидеть, этот протест достаточно небольшой. Особенно по сравнению с тем, что происходило в Гонконге прошлым вечером. Десятки тысяч — по оценкам организаторов, 130 тысяч — человек вышли на первый санкционированный митинг за последние две недели. Они собрались в центре города и выразили свою поддержку законопроекту, который рассматривается в конгрессе.

Этот документ называется «Закон о правах человека и демократии в Гонконге». По сути, как считают протестующие, он берёт Китай на карандаш. Фактически в нём говорится: Госдепартаменту придётся пересматривать особый торговый статус Гонконга каждый год и подтверждать, что его власти соблюдают права человека и демократические принципы. А если они не будут их соблюдать, то могут лишиться особого статуса.

Демонстранты, такие как эти парни, скажут, что это хороший способ сдержать Китай. Но существует риск, что эта мера может нанести огромный экономический ущерб Гонконгу.

Этот законопроект поддерживают обе партии. Один из его сторонников, сенатор от штата Миссури Джош Хоули, пару дней назад побывал в Гонконге и сделал ряд заявлений, которые разгневали главу местной администрации Кэрри Лам. Он заявил, что город рискует стать полицейским государством.

Сегодня Кэрри Лам, глава Гонконга, выступила с заявлением, в котором назвала комментарии сенатора «безответственными». Кроме того, она и другие представители власти сказали, что законопроект, который обсуждают в конгрессе, является вмешательством во внутренние дела гонконгского правительства. То есть, очевидно, что она не в восторге от этого законопроекта.

Разумеется, этому документу ещё только предстоит пройти через конгресс и сенат, а затем отправиться на подпись к президенту.

Дата выхода в эфир 15 октября 2019 года.