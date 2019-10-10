Fox News: американская элита не смеет сказать ни слова против Китая

Американские корпорации любят рассуждать о своих ценностях и приверженности социальной справедливости, однако готовы увольнять своих сотрудников за любую критику в адрес «авторитарного» Китая, отмечает Fox News. Доказательством этого служит недавний скандал вокруг Национальной баскетбольной ассоциации, полагает телеведущий Такер Карлсон.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Может быть, вы заметили, что мы живём в эпоху «социально ответственных» капиталистов. Они не просто продают продукцию, они продают нечто большее. Вы видите это повсюду: в каждом фильме, в каждом рекламном ролике, в каждом пресс-релизе менеджеров по кадровому разнообразию при вашем отделе кадров. Посыл всегда один и тот же: компании — это не бездушные искатели прибыли, они нечто большее, у них есть ценности, принципы, они неравнодушны! Наверное, в большей степени, чем вы!



Когда-то корпоративная Америка льстила своим потребителям. Теперь они спрашивают: а вам слабо́ быть такими же добродетельными, как мы?



Но правда ли это? Действительно ли они добродетельны? Или всё это — циничное позёрство? Решайте сами.



Подумайте вот над чем. В прошлую пятницу Дэрил Мори, генеральный менеджер баскетбольной команды «Хьюстон Рокетс», опубликовал твит, с которым, казалось бы, не поспоришь. Вот что он написал, цитирую: «Борись за свободу. Поддержи Гонконг». Конец цитаты. Вот и всё. Китай, как вы, может быть, видели по телевидению, сейчас пытается подавить Гонконг. И выбрать сторону нетрудно. Китай — расистское этническое государство, запрещающее инакомыслие и убивающее своих политических противников. Об этом много сказано, но это правда. Казалось бы, каждый американец должен, не задумываясь, принять сторону Гонконга. Но только не Национальная баскетбольная ассоциация! НБА на стороне Китая. Так что Мори принудили удалить твит. Из-за этой истории он может даже потерять работу.



НБА опубликовала заявление, в котором ясно дала понять, что ни при каких обстоятельствах она не поддержит Гонконг или человеческую свободу. Сегодня баскетбольный комиссар Адам Сильвер решил внести ясность. Он повторил известную присказку всех противников свободы слова: «Конечно, вы вольны говорить, что думаете, но вы не защищены от последствий».



АДАМ СИЛЬВЕР, комиссар НБА: Ценности, которых давно придерживается НБА, защищают свободу самовыражения. Дэрил Мори, генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» — один из наших сотрудников, и у него есть это право. Но я также хочу донести следующее. Я понимаю, что, когда он, по сути, пользуется своей свободой слова, у этого есть последствия. И нам придётся жить с этими последствиями.



Ого! Значит, сказать, что мы поддерживаем свободу, а не фашистское правительство Китая, настолько трудно? Должно быть, так.



Стив Кёрр — тренер «Голден Стейт Уорриорз». По вопросам американской политики Кёрр, как вы, наверное, заметили, запросто высказывает своё мнение. Он выступает за крайне левую социальную политику, которая внезапно стала такой модной в среде богатых. К примеру, он, не колеблясь, требует ужесточения законов об оружии для нас, остальных. По выражению одного из подхалимских СМИ, каких немало, Кёрр «говорит правду власть имущим». Ага. Итак, какие истины Кёрр готов был высказать Китаю? Оказывается, никаких. Ни одной истины правительству Китая. Оказывается, выбор между свободой и фашизмом такой неоднозначный! Кто знает, какой ответ правильный? Как отметил Кёрр, это не в его весовой категории.



СТИВЕН КЁРР, главный тренер «Голден Стейт Уорриорз»: Это очень странная международная история. Многие из нас не знают, как это понять. Я, как и все остальные, читаю об этом, но я не стану развивать эту тему.



Да уж. Не стану развивать эту тему. Это странная международная история. Другими словами, Стив Кёрр — лицемер. Он смелый, когда ему рукоплещет толпа; но когда на кону деньги, он затыкается и подчиняется, как трусливый мальчик на побегушках у корпораций. Кем он, впрочем, и является. Трудно себе представить, чтобы такой человек осмелился ночью посмотреть в зеркало.



Но он такой не один, далеко не один. В корпоративной Америке Стивам Кёррам нет числа. Все они с радостью продадут свою страну и будут лизать сапоги своих китайских хозяев за деньги. Activision Blizzard — крупная компания по производству компьютерных игр — недавно отстранила от одной из своих игр ведущего игрока, потому что тот дал интервью, в котором поддержал демонстрации в Гонконге.



Только в прошлом году недалеко от Вашингтона гостиничная компания Marriott уволила одного из своих сотрудников. За что? За то, что лайкнул твит, признающий Тайвань страной. Вот и всё. Этот твит оскорбил Китай, так что компания Marriott поступила по указке фашистов — уволила сотрудника. Это действительно произошло.



Кстати, это обычное дело. В Голливуде угождение Китаю настолько распространено и настолько вопиюще, что шоу «Южный парк» посвятило целый эпизод высмеиванию этого.



ФРАГМЕНТ ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА «ЮЖНЫЙ ПАРК»



ПРОДЮСЕР: Чтобы этот фильм собрал много денег, надо, чтобы его пропустила китайская цензура. Понимаете? Нам нужны китайские зрители.



СТЭН: Вы серьёзно?



ПРОДЮСЕР: Ничего страшного! В вашей истории можно рассказать о многом другом. Вот, например: чем вы увлекались в раннем детстве?



БАТТЕРС: Ну, мне нравился Винни-Пух.



ПРОДЮСЕР: Окей… О, нет-нет-нет! Об этом не может быть и речи. Винни-Пух запрещён в Китае, потому что какие-то китайские студенты сказали, что он похож на китайского президента.



СТЭН: Да ладно! Это же смешно!



Может, и смешно, но после эпизода, который вы только что видели, в Китае запретили «Южный парк». В любом случае создатели эпизода заслуживают уважения. Как и Comedy Central — за то, что пропустил это в эфир.



Печально, но большинство компаний в Америке никогда бы так не поступили. Почему? Вы знаете ответ. В Китае 1,4 миллиарда людей, компании хотят, чтобы их допустили на этот рынок. Если нужно выбирать: поддержать Соединённые Штаты, то есть нашу страну и наш народ, или разбогатеть благодаря Китаю — для многих компаний выбор очевиден.



Десятки лет неолибералы уверяли нас, что свободная торговля с Китаем — наш долг. Пока мы сидели сложа руки, они позволили Китаю украсть наши технологии, расхватать недвижимость в наших городах, что привело к повышению арендной платы и к снижению доли владельцев собственного жилья. И к уничтожению миллионов рабочих мест в нашем производственном секторе. Безмерное обогащение коммунистической страны того стоит, уверяли нас, потому что Китай неизбежно — такие вещи всегда «неизбежны» — станет гораздо свободнее и демократичнее. Это было неудержимо, потому что капитализм всегда ведёт к демократии. Помните? Они кивали, говоря это. Они лгали. Оказалось, это совсем не правда.



Вместо того чтобы экспортировать американские свободы в Китай, наш правящий класс импортировал сюда китайский авторитаризм. Тридцать лет спустя простые американцы стали беднее, зарплаты не повысились, и все мы менее свободны. Но Китай и наша неолиберальная элита стали гораздо богаче. Оказывается, фашизм, что бы вы о нём ни думали, очень хорош для бизнеса. Это должно вас беспокоить.



Дата выхода в эфир 08 октября 2019 года.