CBS: «подконтрольная авторитарному режиму организация» — Пенс обвинил НБА в лицемерии из-за Китая

03:00
Умерла поэтесса Карина Филиппова-Диодорова
В Москве на 86-м году жизни скончалась поэтесса и театральный педагог Карина Филиппова-Диодорова.
03:00
СМИ: Баскетболист ЦСКА Клайберн получил травму колена в матче Евролиги
У американского игрока московского ЦСКА Уилла Клайберна подозрение на разрыв крестообразных связок.
03:00
В Нижегородском кремле начались археологические раскопки
На историческом месте размещения утраченной колокольни Спасо-Преображенского собора в Нижегородском кремле начались археологические раскопки, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на управление делами правительства и развития кадрового потенциала области.
03:00
ЦСКА обыграл «Альбу» в матче баскетбольной Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА одержали выездную победу над берлинской «Альбой» в матче четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги.
03:00
Кшиштоф Занусси рассказал о своём новом фильме «Эфир»
Режиссёр, лауреат Венецианского кинофестиваля Кшиштоф Занусси в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о своём новом фильме «Эфир».
03:00
СК в Тюменской области проверит данные об аресте счёта ребёнка-инвалида
Следователи в Тюменской области проверят сообщения СМИ, согласно которым на социальный счёт ребёнка-инвалида был наложен арест.
03:00
Минэнерго России оценило ситуацию на рынке нефти
Министерство энергетики России оценивает ситуацию на мировом рынке нефти как стабильную, говорится в сообщении ведомства.
03:00
Комбаров назвал Аленичева строителем чемпионского «Спартака»
Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что Массимо Каррера привёл к чемпионству уже готовую команду.
03:00
Доходы консолидированного бюджета Башкирии достигли 169 млрд рублей
В Башкирии подвели промежуточные итоги исполнения бюджета за январь — сентябрь 2019 года, сообщает Mkset.ru со ссылкой на сайт республиканского правительства.
03:00
ЦПВС: Боевики намеревались заминировать дорогу для доставки гумпомощи в САР
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики планировали заминировать дорогу для доставки гуманитарной помощи в Сирию.
03:00
СМИ: В команде Альвареса не против провести бой с Бетербиевым
Мексиканский боксёр Сауль Альварес может провести поединок с обладателем титулов по версиям Всемирной боксёрской федерации (IBF) и Международного боксёрского совета (WBC) в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.
03:00
В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца водителя автомобиля, попавшего в ДТП на переходе на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в результате которого пострадали восемь человек.
03:00
Медведев назначил Акиньшина на должность замглавы Росприроднадзора
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Юрия Акиньшина на должность замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
03:00
Более 500 тысяч дистанционных ЭКГ сделали в Москве с начала года
Более 500 тыс. дистанционных электрокардиограмм сделали в столице врачи Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова с начала 2019 года, сообщает сайт «Москва 24».
03:00
Опрос: 55% россиян предпочитают самостоятельно планировать путешествия
Большинство россиян предпочитают самостоятельно планировать путешествия, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса UFS.Travel.
03:00
Тарасенко пропустит выездную серию «Сент-Луиса»
Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не поможет своей команде в ближайших матчах Национальной хоккейной лиги.
03:00
В Тюменской области рассказали о работе с трудными подростками
Первый заместитель губернатора Тюменской области, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Наталья Шевчик рассказала о работе с трудными подростками, сообщает Nashgorod.ru.
03:00
В Челябинске вынесли приговор экс-сотруднику ЧОП по делу об избиении пациентов в больнице
В Челябинске вынесли приговор бывшему сотруднику частного охранного предприятия по делу об избиении пациентов и их родственников в больнице, сообщает URA.RU со ссылкой на областную прокуратуру.
03:00
В Омске перед судом предстанет водитель такси, сбивший трёх пешеходов
В Омске перед судом предстанет 24-летний водитель такси, обвиняемый в совершении наезда на трёх пешеходов. Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
03:00
В Татарстане произошло более 3,2 тысячи ДТП с начала года
В Татарстане произошло более 3,2 тыс. ДТП с начала 2019 года. Погибли 238 человек, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.
03:00
В Ростовской области проиндексировали выплаты семьям, взявшим на воспитание детей-сирот
В Ростовской области проиндексировали выплаты семьям, которые взяли на воспитание детей-сирот. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное заксобрание.
03:00
Чемпионат Вооружённых сил России по пауэрлифтингу состоится 26 октября в Севастополе
Чемпионат Вооружённых сил России по пауэрлифтингу состоится 26 октября в спорткомплексе ЦСКА в Севастополе. Его участниками станут 117 спортсменов.
03:00
Адвокат Бутиной рассказал подробности её освобождения из тюрьмы
Роберт Дрисколл, адвокат осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, в эфире RT рассказал подробности её освобождения из тюрьмы.
03:00
Церемония вручения театральной премии «Золотой софит» пройдёт 28 октября в Петербурге
Церемония вручения театральной премии «Золотой софит» состоится 28 октября в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов.
03:00
В Удмуртии рассказали о ходе реализации нацпроекта о безопасных дорогах в 2019 году
Завершены все ремонтные работы на дорогах Удмуртии, запланированные в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
03:00
Макгрегор заявил о желании жить в Москве
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что хотел бы жить и тренироваться в Москве.
03:00
В Чили эвакуировали здание национального конгресса из-за беспорядков
Здание национального конгресса Чили эвакуировали из-за попыток протестующих взять его штурмом.
03:00
В Петербурге открылась выставка картин из национальных музеев Осетии
В Санкт-Петербурге открылась выставка картин и других экспонатов из национальных музеев Осетии, сообщает Пятый канал.
03:00
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 впервые с 25 сентября
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 впервые с 25 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.
03:00
Красильников и Стояновский названы лучшими пляжными волейболистами года
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский признаны лучшими пляжными волейболистами года по версии Европейской конфедерации волейбола (CEV).
03:00
Адвокат Бутиной прокомментировал секретность вокруг её освобождения
Роберт Дрисколл, адвокат осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, в эфире RT прокомментировал секретность вокруг её освобождения.
03:00
Рабочие протестировали подсветку Крымского моста
Рабочие протестировали подсветку арочного участка Крымского моста, включив на один час светильники с белыми и красными светодиодами.
03:00
«Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в 14-м туре РПЛ
Казанский «Рубин» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью в стартовом матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Трое обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» освобождены из СИЗО
Трое фигурантов уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» освобождены из СИЗО в Кемерове.
03:00
Россия и Дания обсудили негативные тенденции в двусторонних связях
Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов провёл переговоры с главой МИД Дании Йеппе Кофодом, в рамках которых стороны обсудили негативные тенденции в двусторонних связях.
03:00
Роналду не сыграет против «Лечче»
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч девятого тура Серии А с «Лечче».
03:00
В Британии задержали ещё двоих человек по делу о 39 трупах в грузовике
Британские правоохранительные органы задержали ещё двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
03:00
Объявлен состав олимпийской сборной России на Кубок Карьяла
Тренерский штаб сборной России огласил состав олимпийской национальной команды на хоккейный Кубок Карьяла, который пройдёт в Германии.
03:00
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Петербурге
В субботу, 26 октября, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по городу.
03:00
В Ижевске признали памятником здание бывшего военкомата XIX века
В Ижевске признали памятником здание бывшего военкомата 1888 года, сообщает Udm-info.ru.
03:00
В Нижнем Новгороде завели дело по факту гибели подростка
В Нижнем Новгороде завели уголовное дело по факту гибели подростка, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
03:00
На Украине сообщили о договорённостях с НАТО по перезапуску отношений
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о договорённостях страны с НАТО по созданию нового формата сотрудничества. По его словам, соответствующие документы должны быть подписаны в 2019 году.
03:00
Медведчук заявил об отсутствии у Зеленского политической воли
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет политической воли мирно урегулировать ситуацию в Донбассе.
03:00
В Москве появится памятник физику-ядерщику Доллежалю
В столице появится памятник академику Российской академии наук Николаю Доллежалю, сообщает сайт «Москва 24».
03:00
Хачанов уступил Шварцману в четвертьфинале турнира АТР в Вене
Россиянин Карен Хачанов уступил аргентинцу Диего Шварцману в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
03:00
В ООН констатировали отсутствие новых столкновений на севере Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация не зафиксировала новых столкновений после завершения военной операции Турции «Источник мира» в Сирии.
03:00
Хоккеист Кравцов продолжит карьеру в «Тракторе»
Форвард Виталий Кравцов, начинавший сезон в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», перешёл в челябинский «Трактор».
03:00
Эксперт предложил запустить в России двухконтейнерную систему по переработке отходов
Лидер общественного экологического движения «Альянс зелёных» Александр Закондырин в беседе с НСН предложил запустить в России двухконтейнерную систему по переработке отходов.
03:00
Военнослужащие ЗВО примут участие в Географическом диктанте
Военнослужащие Западного военного округа примут участие в Географическом диктанте в воскресенье, 27 октября, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
03:00
Более 20 человек погибли в результате беспорядков в Ираке
По меньшей мере 21 человек погиб в ходе беспорядков в Багдаде и других провинциях Ирака 25 октября.