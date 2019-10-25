CBS: «подконтрольная авторитарному режиму организация» — Пенс обвинил НБА в лицемерии из-за Китая

Многие видные игроки и прочие лица Национальной баскетбольной ассоциации не стесняются пользоваться свободой слова, чтобы покритиковать Америку, но когда дело касается Китая, они «теряют голос», обратил внимание вице-президент США Майк Пенс. По его мнению, становясь на сторону Пекина, НБА ведёт себя как «полностью подконтрольная авторитарному режиму организация».

Сегодня Майк Пенс раскритиковал Nike и НБА и обвинил их в том, что они не отстаивают свободу слова.

Пенс припомнил вот этот твит генерального менеджера (команды Национальной баскетбольной ассоциации, НБА. — ИноТВ) «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, в котором были слова: «Боритесь за свободу, плечом к плечу с Гонконгом».

В своей речи в Международном центре имени Вудро Вильсона вице-президент обвинил НБА в лицемерии касательно вопросов социальной справедливости.

МАЙК ПЕНС, вице-президент США: Некоторые из наиболее выдающихся игроков НБА и владельцев команд, которые на регулярной основе пользуются своей свободой слова и критикуют нашу страну, теряют голос, когда дело касается прав и свобод китайского народа. Становясь на сторону Коммунистической партии Китая и подавляя свободу слова, НБА ведёт себя как полностью подконтрольная авторитарному режиму организация.

Прогрессивная корпоративная культура, осознанно пренебрегающая нарушениями прав человека, не является прогрессивной — она репрессивна.

Затем Пенс добавил, что администрация Трампа не стремится «разорвать отношения» с Китаем. По словам вице-президента, США хотят строить взаимодействие с Китаем на основе «объективности, взаимоуважения и международных норм торговли».

Дата выхода в эфир 24 октября 2019 года.