Guardian: как такое допустили — жители КНР возмущены гибелью 39 китайцев в Великобритании

Китайские СМИ считают, что Великобритания «должна нести ответственность» за смерть 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовой фуре в Эссексе и которых британская полиция считает гражданами КНР. Журналисты из Поднебесной уверены, что Лондон сделал недостаточно, чтобы предотвратить инцидент с гибелью мигрантов, подобные которому уже происходили раньше.

Жители Поднебесной возмутились новостями о найденных в прицепе грузовика в британском Эссексе телах 39 погибших людей, которые, по мнению следователей, могут быть китайцами, сообщает The Guardian. Эксперты полагают, что дело может быть связано с торговлей людьми и нелегальной иммиграцией.

Как заявило посольство КНР в Великобритании, оно сотрудничает с полицией, чтобы установить личности погибших, 8 женщин и 31 мужчины, чьи тела были найдены в рефрижераторном прицепе грузовой фуры в промзоне в среду 23 октября.

«Это ужасающая трагедия. Мы выражаем соболезнования семьям и друзьям жертв», — заявило китайское посольство и отметило, что ждёт от британской стороны «всесторонней и тщательной проверки».

Китайские же СМИ уже забежали вперёд и обвинили британские власти в том, что они допустили повторение уже произошедшей ранее жуткой истории, когда в 2000 году 58 граждан КНР задохнулись в контейнере и были обнаружены в портовом городе Довер.

К примеру, издание националистического толка Global Times, в китайской версии известное как Huanqiu Shibao, опубликовало редакционную статью под заголовком: «Соединённое Королевство должно нести ответственность». «Представьте, как бы засуетились европейские страны, если бы так погибли десятки европейцев? Позвольте спросить у Великобритании и властей ЕС, почему они не сумели избежать ещё одной трагедии после Довера? Были ли предприняты все необходимые меры?»

Главред газеты «Ху Сицзинь» отметил на своей странице в популярной китайской соцсети Weibo, что «такое происходит не впервые». Как объясняет The Guardian, журналист имел в виду как произошедшее в Довере, так и инцидент 2004 года, когда 21 мигрант из КНР утонул, собирая раковины моллюсков у британского побережья. Ху обратил внимание, что подобные «гуманитарные катастрофы» не происходят где-нибудь в США или Европе, но в Великобритании.

Как отмечает британская газета, пользователи китайских соцсетей активно обсуждают новость о страшной находке в прицепе в Эссексе и делятся своими переживаниями. «Просто слов нет. Сейчас пишу, и руки трясутся. Пожалуйста, узнайте правду», — написал один комментатор под публикацией с информацией о том, что жертвы могли замёрзнуть в рефрижераторе при температуре -25 °C.

«Зачем люди продолжают рисковать своими жизнями, когда в Китае жить становится лучше? Не могу поверить, что до сих пор в таких количествах они пытаются незаконным образом попасть из Китая в Великобританию. Жить в Китае сейчас вполне хорошо. Так зачем люди решаются на незаконную иммиграцию? Они что, думают, что в других странах им всё задаром дадут?» — рассуждает другой интернет-пользователь.

Однако не всё так безоблачно в КНР, настаивает научный сотрудник Утрехтского университета Тянь Ма, изучающий китайских жертв торговли людьми. Торговая война с США и сокращения бюджета в Поднебесной нанесли ощутимый удар по фермерам, рабочим и представителям малого и среднего бизнеса. По словам Ма, главная причина стремления найти лучшую жизнь в Соединённом Королевстве — экономическое неравенство. Если сравнить среднюю британскую зарплату с тем, сколько зарабатывают люди в маленьких китайских городах, разница выходит огромной. Некоторые настолько завязают в долгах, что единственным выходом остаётся бежать из страны.

The Guardian объясняет, что основные маршруты незаконной миграции из КНР были сформированы в 1980—2000-х годах. Весь процесс контролировали «змееголовы», китайские преступные группировки. В некоторых случаях людей заманивали в нелегальную схему обманом, предлагая законную работу за рубежом.

Однако с ужесточением контроля над традиционными путями ввоза мигрантов в страну организаторы, да и сами желающие любым путём уехать из Китая нередко идут на крайние меры. По данным Госдепартамента США, мужчины, женщины и дети из Поднебесной занимаются принудительным трудом или содержатся в сексуальном рабстве по меньшей мере в 60 странах мира — работают в ресторанах, на фермах, в магазинах, на заводах, в борделях и массажных салонах.

Тем не менее информации о том, как сегодня проходит нелегальная миграция из Китая в Европу, пока слишком мало. Критики утверждают, что власти КНР не слишком интересуются этой проблемой и не спешат менять действующее законодательство для более эффективной борьбы с торговлей людьми и незаконной иммиграцией.

«Вместо того чтобы показывать пальцем на британское правительство и утверждать, что оно недостаточно сделало для спасения 39 человек, китайские власти должны сами разобраться с вопросом, почему их граждане идут на такой огромный риск, чтобы сбежать из страны», — считает сотрудник Восточноазиатского отделения Amnesty International Патрик Пун.

Пользователи китайских соцсетей уверены, что на поиски новой жизни их соотечественников всё-таки толкает бедность. Несмотря на впечатляющие экономические показатели Поднебесной, разрыв между бедными и богатыми в Китае очень велик, и прилично оплачиваемую работу найти непросто, так что люди готовы идти на риск, чтобы заработать больше за границей.