Sky News: по данным следствия, найденные мёртвыми в Англии 39 человек были китайцами

Тела 39 человек, обнаруженные в прицепе-рефрижераторе грузовой фуры в промзоне в Эссексе, могут принадлежать выходцам из Китая, сообщает Sky News со ссылкой на собственные источники. Как подчёркивает корреспондент канала Мартин Брант, официально пока полиция эту информацию не подтвердила.

По новым данным, 39 тел, которые были обнаружены вчера в прицепе-рефрижераторе грузовой фуры в Эссексе, принадлежат выходцам из Китая. Об этом сообщают источники Sky News.

Бельгийские власти начали официальное расследование причин гибели этих людей.

С нами на связь в прямом эфире выходит наш корреспондент рубрики «Криминал» Мартин Брант. Он сейчас находится в городе Пурфлит. Здравствуйте, Мартин. Что вам известно на данный момент?

МАРТИН БРАНТ, корреспондент Sky News: Сейчас известно лишь, что следователи разрабатывают одну теорию — не могу объяснить, на чём именно она основывается, потому что этого мне самому никто не сказал. Теория заключается в том, что все 39 погибших являются гражданами Китая. Если так оно и есть, то это, конечно, поможет сузить масштабы всего расследования.

Я пока не знаю, была ли установлена личность кого-либо из этих 39 человек. Но следователи, вот, считают, что все они выходцы из Китая. Таким образом расследование продолжается. Я сейчас нахожусь в портовой части Пурфлита, куда тот самый прицеп прибыл вчера ранним утром, вскоре после полуночи. Там груз принял водитель из Северной Ирландии, он поставил прицеп на свою фуру и отвёз его в расположенный в нескольких километрах оттуда Грейс, в промзону, где немного погодя уже подняли тревогу и сотрудники скорой помощи обнаружили страшный груз в рефрижераторе — 39 мёртвых тел.

На данный момент полиция официально ещё не подтвердила информацию, которую мы сообщаем сейчас — что тела принадлежат выходцам из Китая. В течение следующего часа, как ожидается, полиция должна будет представить какую-то новую информацию. Это вполне может оказаться официальным подтверждением того, о чём мы только что рассказали.

Дата выхода в эфир 24 октября 2019 года.