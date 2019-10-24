Sky News: по данным следствия, найденные мёртвыми в Англии 39 человек были китайцами
По новым данным, 39 тел, которые были обнаружены вчера в прицепе-рефрижераторе грузовой фуры в Эссексе, принадлежат выходцам из Китая. Об этом сообщают источники Sky News.
Бельгийские власти начали официальное расследование причин гибели этих людей.
С нами на связь в прямом эфире выходит наш корреспондент рубрики «Криминал» Мартин Брант. Он сейчас находится в городе Пурфлит. Здравствуйте, Мартин. Что вам известно на данный момент?
МАРТИН БРАНТ, корреспондент Sky News: Сейчас известно лишь, что следователи разрабатывают одну теорию — не могу объяснить, на чём именно она основывается, потому что этого мне самому никто не сказал. Теория заключается в том, что все 39 погибших являются гражданами Китая. Если так оно и есть, то это, конечно, поможет сузить масштабы всего расследования.
Я пока не знаю, была ли установлена личность кого-либо из этих 39 человек. Но следователи, вот, считают, что все они выходцы из Китая. Таким образом расследование продолжается. Я сейчас нахожусь в портовой части Пурфлита, куда тот самый прицеп прибыл вчера ранним утром, вскоре после полуночи. Там груз принял водитель из Северной Ирландии, он поставил прицеп на свою фуру и отвёз его в расположенный в нескольких километрах оттуда Грейс, в промзону, где немного погодя уже подняли тревогу и сотрудники скорой помощи обнаружили страшный груз в рефрижераторе — 39 мёртвых тел.
На данный момент полиция официально ещё не подтвердила информацию, которую мы сообщаем сейчас — что тела принадлежат выходцам из Китая. В течение следующего часа, как ожидается, полиция должна будет представить какую-то новую информацию. Это вполне может оказаться официальным подтверждением того, о чём мы только что рассказали.
Дата выхода в эфир 24 октября 2019 года.
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