CBS News: обнаружение фуры с телами в Эссексе потрясло Джонсона — он пообещал выяснить всё о страшной находке

В Британии в графстве Эссекс был обнаружен грузовик, в контейнере которого найдены тела 39 человек, сообщает CBS News. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что потрясён этим инцидентом. Он также пообещал, что власти точно установят обстоятельства трагедии.
В британском графстве Эссекс обнаружили грузовик с телами 39 человек, сообщает CBS News.
Фура была найдена в городе Грейс, в промышленном парке Уотерглейд. Прибывшие на место медики констатировали смерть 38 взрослых и одного подростка.
Тела находились в контейнере грузовика, который был припаркован на обочине дороги. Полиция в настоящее время расследует обстоятельства этого дела.
На настоящий момент по подозрению в убийстве арестован водитель грузовика. Им оказался 25-летний житель Северной Ирландии.
По версии полиции, грузовик в субботу прибыл в Британию из Болгарии. И попал на британскую территорию через уэльский порт Холихед, который находится почти в 500 км от Эссекса.
Британский премьер Борис Джонсон написал в своём Twitter, что потрясён этим инцидентом.
«Я потрясён этим трагическим инцидентом в Эссексе. Я регулярно получаю свежую информацию. И Министерство внутренних дел будет тесно сотрудничать с полицией Эссекса, и мы точно установим, что произошло», — пообещал он.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала избрание бывшего министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Бывший министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов, вошедший в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил о намерении продолжить борьбу за отлучение России от мирового спорта.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера самарских «Крыльев Советов» Миодрага Божовича по итогам матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
Глава Пентагона Марк Эспер во время необъявленного визита в Багдад обсуждает с иранскими властями вопрос размещения в Ираке американских военных, выведенных из Сирии. Как пишет CBS, в настоящее время Пентагон не располагает разрешением иракских властей на такое перемещение.
Россия не навязывает свои услуги странам Африки и не пытается что-то «впарить», вместо этого Москва работает над реализацией совместных проектов, направленных на развитие качества жизни в регионе. Об этом в интервью RT на полях экономического форума Россия — Африка рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Китай сильно продвинулся в создании вооружений, в том числе противокорабельных ракет и дронов, поэтому Пекину пора стать участником соглашений о контроле за вооружениями, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT заявление президента США Дональда Трампа о готовности республиканцев к серьёзному противостоянию демократам с целью «отвоевать» Белый дом.
Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен сообщил, что мероприятия в Киркенесе, посвящённые 75-й годовщине освобождения восточного Финнмарка советской армией, являются в том числе выражением благодарности Норвегии солдатам СССР.