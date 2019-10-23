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CBS News: обнаружение фуры с телами в Эссексе потрясло Джонсона — он пообещал выяснить всё о страшной находке

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В Британии в графстве Эссекс был обнаружен грузовик, в контейнере которого найдены тела 39 человек, сообщает CBS News. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что потрясён этим инцидентом. Он также пообещал, что власти точно установят обстоятельства трагедии.
CBS News: обнаружение фуры с телами в Эссексе потрясло Джонсона — он пообещал выяснить всё о страшной находке
Reuters
В британском графстве Эссекс обнаружили грузовик с телами 39 человек, сообщает CBS News.
 
Фура была найдена в городе Грейс, в промышленном парке Уотерглейд. Прибывшие на место медики констатировали смерть 38 взрослых и одного подростка.
 
Тела находились в контейнере грузовика, который был припаркован на обочине дороги. Полиция в настоящее время расследует обстоятельства этого дела.
 
На настоящий момент по подозрению в убийстве арестован водитель грузовика. Им оказался 25-летний житель Северной Ирландии.
 
По версии полиции, грузовик в субботу прибыл в Британию из Болгарии. И попал на британскую территорию через уэльский порт Холихед, который находится почти в 500 км от Эссекса.
 
Британский премьер Борис Джонсон написал в своём Twitter, что потрясён этим инцидентом.
 
«Я потрясён этим трагическим инцидентом в Эссексе. Я регулярно получаю свежую информацию. И Министерство внутренних дел будет тесно сотрудничать с полицией Эссекса, и мы точно установим, что произошло», — пообещал он.
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источник
CBS NEWS США Северная Америка
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