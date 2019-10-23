CBS News: обнаружение фуры с телами в Эссексе потрясло Джонсона — он пообещал выяснить всё о страшной находке

В британском графстве Эссекс обнаружили грузовик с телами 39 человек, сообщает CBS News.

Фура была найдена в городе Грейс, в промышленном парке Уотерглейд. Прибывшие на место медики констатировали смерть 38 взрослых и одного подростка.

Тела находились в контейнере грузовика, который был припаркован на обочине дороги. Полиция в настоящее время расследует обстоятельства этого дела.

На настоящий момент по подозрению в убийстве арестован водитель грузовика. Им оказался 25-летний житель Северной Ирландии.

По версии полиции, грузовик в субботу прибыл в Британию из Болгарии. И попал на британскую территорию через уэльский порт Холихед, который находится почти в 500 км от Эссекса.

Британский премьер Борис Джонсон написал в своём Twitter, что потрясён этим инцидентом.

«Я потрясён этим трагическим инцидентом в Эссексе. Я регулярно получаю свежую информацию. И Министерство внутренних дел будет тесно сотрудничать с полицией Эссекса, и мы точно установим, что произошло», — пообещал он.