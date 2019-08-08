CNN: «жизнь в страхе» — из-за массовых убийств в США растёт спрос на пуленепробиваемые рюкзаки

Хотя у американцев есть право на хранение и ношение оружия, из-за недавних массовых убийств в США граждане этой страны по-настоящему начинают его бояться, передаёт CNN. Как отмечает канал, в свете этих инцидентов такая школьная принадлежность как пуленепробиваемый рюкзак стала пользоваться бешеным спросом, а Amnesty International выпустила памятку для туристов, призывающую их иметь запасной план во время путешествий по США.

Три года назад после очередного массового убийства в США британский поэт Брайан Билстон написал стихотворение «А в США есть ствол» (America is a gun. — ИноТВ)

Британия на чай нас приглашает,

Сырами Франция встречает,

Оливки нас в Афины манят,

А в США есть ствол.

Бразилия в футбол гоняет,

В Аргентине Марадона зажигает,

В Германии вам умпу на трубе сыграют,

А в США есть ствол.

Есть ещё две строфы, но суть вы уловили. По конституции у американцев есть право на хранение и ношение оружия, однако теперь люди по-настоящему начинают его бояться. Так выглядел нью-йоркский Таймс-сквер вечером во вторник.

Вспыхнула паника, после чего полицейский департамент Нью-Йорка сообщил в Twitter, что никакого действующего стрелка там не было, а причиной хлопка стал мотоцикл. На Таймс-сквер оказалось безопасно. Однако во время панического бегства пострадало девять человек, на Бродвее приостановили постановку «Убить пересмешника», а окрестные театры закрылись. В торговом комплексе Valley Fair в Юте громкого звука, который издал упавший знак, хватило для того, чтобы вызвать давку на выходе.

По сравнению с любой развитой страной у американцев больше всего шансов получить пулю от незнакомца, вооружённые автоматическим оружием. В торговом комплексе. На концерте. В кино. В школе. В университете. В церкви. В мечети. В синагоге. В баре. В ресторане. В парке. На фестивале еды. На работе. Где угодно.

В нашей стране пуленепробиваемые рюкзаки рекламируют наряду с остальными школьными принадлежностями. При этом объёмы продаж стремительно растут. Поэтому совсем неудивительно, что Amnesty International недавно выпустила туристическую брошюру о США. «Люди cо всего мира должны соблюдать осторожность и во время поездок по США иметь запасной план действий на случай чрезвычайной ситуации». Подобную памятку организация выпустила в свете высокого уровня насилия с применением огнестрельного оружия в стране.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 августа 2019 года.