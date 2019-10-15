NBC News: «сначала стреляют, а потом задают вопросы» — в США активисты возмущены убийством женщины полицией

В США произошёл новый инцидент со стрельбой со стороны полицейских — сотрудник правоохранительных органов, приехавший с проверкой к семье, живущей на социальном обеспечении, убил женщину в её собственном доме. Полиция настаивает, что стрелявший «почувствовал угрозу», однако семья убитой и местные активисты считают, что это было просто убийство.

Сегодня вечером местные активисты, близкие люди и адвокат семьи Ататьяны Джеффесон требуют справедливости.

ЛИ МЕРРИТТ, адвокат семьи Джефферсон: Она выглянула из окна посмотреть. На улице был сотрудник полиции, он стал выкрикивать указания, но прежде чем она успела что-то ответить, он застрелил её. Это убийство.

Полиция обнародовала запись с портативной камеры, закреплённой на униформе полицейского. На видео можно наблюдать, как двое сотрудников правоохранительных органов приехали с проверкой к семье, живущей на социальном обеспечении. В какой-то момент один из полицейских кричит, чтобы кто-то поднял руки вверх.

(Запись с видеокамеры.)

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Руки вверх! Покажи мне руки.

Полицейское управление города Форт-Уорт настаивает, что его сотрудник «почувствовал угрозу»: «сотрудник полиции достал служебное оружие и сделал один выстрел, попав в человека, находящегося в доме». Местные активисты в эту версию не верят.

МАЙКЛ БЕЛЛ, представитель группы Unity in the Community: Она находилась в своём собственном доме, где в неё стреляли, её убили. Это не просто вопиющий акт, это убийство.

ДЖЕЙМС СМИТ, сосед Ататьяны Джефферсон: Она не должна быть мертва. В том доме не было никакого насилия, никакой неблагоприятной обстановки.

Даже мэр Форт-Уорта в своей реакции не поскупился на эмоции. «Это трагичное происшествие, которое не должно было происходить. Девушка лишилась жизни, и вся её семья безутешно скорбит».

На данный момент важным вопросом остаётся, угрожал ли кто-нибудь приехавшим полицейским пистолетом, обнаруженным в доме Ататьяны Джефферсон.

Это ещё один громкий инцидент со стрельбой со стороны полицейских. Он произошёл спустя всего несколько недель после того, как сотрудница полиции Эмбер Гайгер была осуждена за убийство мужчины в его же собственном доме.

Сходство обеих ситуаций не укрылось от жителей Форт-Уорта.

БИ АР ДЭНИЕЛЗ — МЛАДШИЙ, священник баптистской церкви Бет-Эден: Я призываю полицейское управлению Форт-Уорта положить конец практике сначала стрелять, а потом задавать вопросы. В особенности когда дело доходит до нашего сообщества.

Сэм, как комментирует ситуацию полицейское управление Форт-Уорта?

СЭМ БРОК, корреспондент NBC News: Что ж, Кейт, сначала мэр призвал немедленно и со всей прозрачностью провести расследование. Как мы только что узнали от полицейского управления Форт-Уорта, завтра они собираются допрашивать того самого, стрелявшего сотрудника. Но окончательное решение о том, будут ли выдвинуты обвинения, предстоит принять окружному прокурору Тарранта.

Дата выхода в эфир 13 октября 2019 года.