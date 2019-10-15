ABC: в Техасе предъявили обвинения полицейскому, застрелившему женщину в её доме

На фоне растущего общественного недовольства власти города Форт-Уорт, штат Техас, поместили под стражу бывшего полицейского Аарона Дина. Экс-сотрудника правоохранительных органов обвиняют в том, что он прибыл по вызову к одному из местных домов и, не разобравшись в ситуации, застрелил живущую там молодую женщину на глазах её малолетнего племянника, сообщает ABC News.

Сегодня вечером в Техасе растёт недовольство. Полицейский убил женщину в её собственном доме.

Видео с портативной камеры показывает сотрудника полиции, находящегося перед домом. Он приехал на вызов обеспокоенного соседа, который сообщил о настежь раскрытой двери. После этого полицейский выстрелил в дом через окно.

Сегодня этот сотрудник полиции подал в отставку. Члены семьи погибшей обвиняют его в убийстве. С ними побеседовал корреспондент ABC News Маркус Мур.

Сегодня вечером власти заявили, что полицейский, оказавшийся в центре фатального происшествия этих выходных — убийства невинной женщины, отказывается сотрудничать со следствием. Шеф полиции в городе Форт-Уорт, изучивший видео, сказал, что он уволил бы Аарона Дина, если бы тот сам не подал в отставку.

ЭД КРАУС, глава отделения полиции в Форт-Уорт: Я бы уволил его за нарушение нескольких правил, в том числе правил, которые касаются применения силы, разрядки обстановки и профессионального поведения.

По словам членов семьи, субботним утром 28-летняя Ататьяна Джефферсон играла в видеоигры со своим восьмилетним племянником и оставила входную дверь открытой, чтобы проветрить помещение. Эта открытая дверь привлекла внимание соседа, который позвонил по неэкстренному номеру отделения полиции.

ДЖЕЙМС СМИТ, сосед Ататьяны Джефферсон: Дверь была открыта с десяти часов. И я не видел, чтобы кто-нибудь там ходил.

Полицейский припарковался за углом, чтобы проверить обстановку. На видео можно увидеть, как офицер Дин обходит дом с задней стороны и ни разу не представляется сотрудником полиции.

ААРОН ДИН, полицейский: Руки вверх! Покажите мне руки!

В считанные секунды Дин сделал этот смертоносный выстрел через окно, убив Джефферсон на глазах её племянника.

Этот инцидент произошёл спустя менее двух недель после того, как Эмбер Гайгер, бывшая сотрудница полиции в соседнем Далласе, была признана виновной в убийстве (своего соседа. — ИноТВ) Ботама Жана в его собственном доме.

ЭМБЕР ГАЙГЕР, сотрудница полиции: Я думала, что это моя квартира! Я думала, что это моя квартира!

УЧАСТНИЦА ПРОТЕСТА: Нет справедливости — нет мира!

В сообществе Форт-Уорт растёт недовольство. Городское руководство объявило о начале расследования, но при этом извинилось за утечку информации о том, что Джефферсон хранила дома оружие. Теперь они называют эту деталь «несущественной».

Сегодня вечером семья Джефферсон потребовала уголовного наказания.

АДАРИУС КАРР, брат Ататьяны Джефферсон: Она была застрелена через окно собственного дома. Меня поражает тот факт, что они как-то пытаются это оправдать.

ЭШЛИ КАРР, сестра Ататьяны Джефферсон: Меня злит то, что моей сестры больше нет. Она не прожила даже 30 лет.

И позже сегодняшним вечером полиция Далласа выдвинула обвинения против этого сотрудника полиции, поместив его под стражу за убийство. Шеф полиции дал понять, что он передал дело ФБР, так как речь идёт о возможном нарушении гражданских прав. Неизвестно, занялось ли ФБР этим делом.

С рассказом был Маркус Мур. Спасибо, Маркус.

Дата выхода в эфир 14 октября 2019 года.