Telegraph: в день рождения Ганди неизвестные похитили его прах

В день, когда Махатме Ганди, могло бы исполниться 150 лет, кто-то похитил его прах из мемориального центра в городе Лакхнау и написал на стене с фотографиями «отца нации» слово «предатель», сообщает The Daily Telegraph. Есть предположение, что за актом вандализма могут стоять последователи убийцы Ганди, считавшего его предателем за желание примирить индусов и мусульман.

В день 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди 2 октября часть его останков была похищена из мемориального центра «Бапу Бхаван» в городе Лакхнау в центральной части Индии, где прах находился в течение 71 года, сообщает The Daily Telegraph. Кроме того, злоумышленники написали зелёной краской слово «предатель» на стене с фотографиями человека, которого называют «отцом нации».



Как рассказал журналистам смотритель мемориального центра Мангалдип Тивари, 2 октября он пораньше открыл «Бапу Бхаван», «потому что был день рождения Ганди». «Когда я вернулся где-то в 11 вечера, я обнаружил, что прах Ганди исчез, а его изображения осквернены. Стыд и позор тем, кто это сделал», — цитирует газета смотрителя.



The Daily Telegraph объясняет, что некоторые представители движения радикального индуизма считают Ганди предателем из-за того, что тот выступал за единство между индусами и мусульманами. Газета напоминает, что Ганди, рождённый в 1869 году, сыграл главную роль в борьбе Индии за независимость и был убит 30 января 1948 года индийским радикалом Натхурамой Годзе.



В соответствии с индуистскими традициями тело Ганди было кремировано, а его прах разделили между друзьями и родственниками, а ещё часть возили по стране для проведения церемоний в помощь индийцам пережить траур. Как подчёркивает издание, неизвестно, на сколько именно частей разделили прах «отца нации», потому что некоторые из них до сих пор обнаруживают в разных уголках страны, а то и мира — к примеру, в Храме Содружества самореализации в Калифорнии. Также известно, что правнучка Ганди Ниламбен Парикх развеяла его прах над Аравийским морем, а друг семьи — где-то на побережье в Южной Африке.



Представитель местных властей Гурмит Сингх уверен, что акт вандализма совершил кто-то их последователей убийцы Ганди, и призывает полицию как следует изучить записи с камер наблюдения, установленных внутри мемориального центра, и найти виновных.