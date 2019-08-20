«Япония сбросила на США ядерную бомбу»: The Times рассказала о вопиющих ошибках в индийских учебниках

Наличие явных ошибок — обыденность для индийских учебников, пишет The Times. Причина заключается в том, что за их содержание отвечают власти отдельных штатов, в результате чего школьникам часто преподносят религиозные и политические предрассудки. Издание отмечает, что дебаты вокруг образования сильно обострились при нынешнем премьере Нарендре Моди.

Любители музыки, считающие песню Under Pressure вершиной совместного творчества Дэвида Боуи и Фредди Меркьюри, могут удивиться, узнав что они ещё и изобрели технологию опреснения воды, пишет The Times. Это лишь одна из многих ошибок, обнаруженных в учебнике из индийского штата Телингана: он уже изъят из обращения.

Как отмечает издание, явные ошибки — обыденность для индийских учебников. В индийской образовательной системе нет чёткой программы, а зубрёжка предпочитается аналитическому мышлению. За содержание учебников отвечают власти штатов, ввиду чего школьникам зачастую преподносят религиозные и политические предрассудки. В качестве примера The Times приводит учебник биологии из штата Телингана, в котором говорилось, что «мы по-прежнему многого не знаем о процессе рождения детей и о зачатии», а также учебник истории из штата Гуджарат, утверждавший, что Япония сбросила на США ядерную бомбу в ходе Второй мировой войны.

Особенно отмечается вышедший в 2012 году учебник, где писалось о том, что «люди, употребляющие мясо, являются непорядочными, ругаются, воруют, дерутся и совершают преступления на сексуальной почве».

Другие ошибки ещё более опасны для индийского общества с невысоким уровнем грамотности и ярко выраженным социальным расслоением. К примеру, один из учебников из штата Раджастхан сравнивал домохозяек с ослами, отмечая, что ослы несколько лучше, ввиду своей преданности.

Как сообщает The Times, в годы правления нынешнего индийского премьера Нарендры Моди споры вокруг образования разгорелись с новой силой. Штаты, где правит возглавляемая им националистическая партия «Бхаратия джаната парти», обвиняются в вычёркивании первого индийского премьера Джавахарлала Неру из учебников истории — поскольку тот настаивал, что Индия является светской страной.