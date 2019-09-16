FAZ: после нас хоть потоп — похитители «Америки» из замка в Англии оказались никудышными сантехниками

В Англии воры умудрились украсть с выставки 18-каратный золотой унитаз — произведение искусства итальянского художника Маурицио Каттелана, получившее название «Америка», сообщает Frankfurter Allgemeine. Наглые же действия воров привели к прорыву канализации и затоплению Бленхеймского дворца, где, собственно, и выставлялся столь ценный экспонат, отмечается в сюжете на сайте немецкого издания.
В Англии воры умудрились украсть с выставки золотой унитаз. Похитили же 18-каратный унитаз из одного замка в графстве Оксфордшир.
На момент кражи произведение искусства итальянского художника Маурицио Каттелана, получившее название «Америка», находилось в рабочем состоянии.
Наглая же выходка воров привела к прорыву канализации и затоплению Бленхеймского дворца.
Раньше золотой унитаз выставлялся в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке.
Именно тогда музей и предложил президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу взять экспонат во временное пользование.
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