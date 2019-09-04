Indian Express: «важный друг и надёжный партнёр» — Моди оценил сотрудничество с Россией
В среду 4 сентября на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди, приехавший во Владивосток на Восточный экономический форум, заявил, что Дели и Москва выступают против «внешнего влияния на внутренние дела любого государства». По мнению The Indian Express, это был «скрытый намёк» на Пакистан, который выступает с критикой Дели по кашмирскому вопросу.
«Обе наши страны выступают против внешнего влияния на внутренние дела любого государства», — заявил индийский лидер, после того как Москва и Дели подписали 15 меморандумов о намерениях в таких областях сотрудничества, как энергетика, освоение космоса и многие другие.
Также Моди выдвинул предложение о развитии морского пути, который связал бы индийский порт Ченнаи и российский Владивосток. Это позволит доставлять грузы из Индии на Дальний Восток всего за 24 дня, что существенно меньше по сравнению с 40 днями, которые сегодня требуются индийским товарам, чтобы через Европу попасть в восточную часть России.
Моди обратил внимание и на новые сферы сотрудничества Москвы и Дели, вроде кораблестроения, которое поможет разнообразить экономические связи двух стран.
Как отмечает The Indian Express, индийский лидер назвал российского президента «хорошим другом». Моди заверил, что стратегическое партнёрство России и Индии не ограничивается столицами — «во главе этих отношений стоят люди». «Это историческая возможность подарить новое измерение сотрудничеству между нашими двумя странами», — подчеркнул премьер-министр, выступая на полях Восточного экономического форума.
Россия — «важный друг и надёжный партнёр», уверен Нарендра Моди. Обращаясь к президенту Путину, премьер-министр напомнил: «Много раз мы общались с вами по телефону и обсуждали различные проблемы, и я никогда не чувствовал никаких колебаний». А получив из рук главы Кремля высший орден Российской Федерации, орден Святого апостола Андрея Первозванного, Моди признал: «Орден, которым меня наградили, демонстрирует особую дружбу между народами наших стран. Это огромная честь для 1,3 миллиарда индийцев».
Как напоминает The Indian Express, во время своего двухдневного визита в Россию Моди уже успел вместе с президентом Путиным посетить российский государственный судостроительный комплекс «Звезда». Там индийский лидер пообщался с местным руководством и работниками.
В четверг 5 сентября Моди посетит Восточный экономический форум и проведёт несколько встреч с лидерами других стран. Также вместе с Владимиром Путиным индийский премьер отправится на международный турнир по дзюдо, в котором в этом году принимают участие и спортсмены из Индии.
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