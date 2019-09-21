FAZ: в Швеции резко возросла активность преступных группировок

За последние годы в Швеции резко усилилось противостояние между различными преступными группировками, пишет Frankfurter Allgemeine. За 2019 год жертвами инцидентов со стрельбой стали 29 человек: обеспокоенность ситуацией выразил даже король. Шведская оппозиция предложила ужесточить меры безопасности и увеличить штат полицейских, однако переговоры с правительством пока ни к чему не привели.
Убийство женщины в одном из оживлённых районов города Мальмё, случившееся в минувшем августе, потрясло Швецию, пишет Frankfurter Allgemeine. Вскоре после этого произошло ещё одно преступление — 18-летняя жительница Стокгольма была застрелена в собственном доме.
Обеспокоенность ситуацией высказал даже король Карл Густав XVI. Как сообщает издание, в последние годы в Швеции резко возрос градус противостояния между преступными группировками. В прошлом году жертвами инцидентов со стрельбой стали 45 человек, в 2019-м — 29. Кроме того, было зафиксировано 120 взрывов, вызванных подрывом ручных гранат. Оружие члены банд, как правило, получают из балканского региона.
Как отмечает Frankfurter Allgemeine, предупреждения об активности преступников в отдельных районах Стокгольма, Гётеборга и Мальмё содержатся даже в буклетах шведского МИД. Впрочем, маленькие города также затронуты насилием.
С каждым новым убийством призывы к действию, адресованные властям, становятся всё громче, пишет издание. В ходе прошлогодней предвыборной кампании проблема преступных группировок стала одной из центральных тем. После убийств в Мальмё и Стокгольме правительство созвало партии на переговоры, для того чтобы выработать общий пакет реформ. Однако переговоры не задались с самого начала: на них не была приглашена правопопулистская партия «Шведские демократы», что вызвало возмущение Умеренной коалиционной партии — крупнейшей оппозиционной силы в стране.
Умеренная коалиционная партия выдвинула список требований, среди которых — увеличение количества полицейских, расширение возможностей наблюдения и прослушивания, ужесточение наказаний. По словам министра внутренних дел Швеции Микаэля Дамберга, все предложения будут рассмотрены. Тем не менее в Умеренной коалиционной партии пока разочарованы, отмечает Frankfurter Allgemeine: по прошествии двух раундов переговоров сторонам не удалось достичь конкретных решений.
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