Стокгольмский полицейский: Швеция проигрывает битву против преступности — но политиков как будто парализовало

Перестрелки применением автоматического оружия, взрывы и бандитизм стали достаточно обычным явлением в Швеции, однако политики так и не выполнили своих обещаний по усилению полиции, пишет в своей статье для Expressen начальник одного из полицейских участков Стокгольма инспектор Ларс Альваршё. В этой обстановке автор предлагает улучшить довольствие и условия работы в правоохранительных органах, а также ужесточить законы, отменив в том числе УДО и поблажки определённым группам населения, а также усилив институт свидетелей.

Перестрелки с применением автоматического оружия, взрывы, вымогательство, угрозы и атаки на служащих судебной системы — этот список можно продолжать. Такое легко представить в Чикаго 30-х годов или в стране, где всем заправляют наркокартели. Насилие пронизывает и ломает общественные структуры, а граждан принуждают к молчанию. С каждой смертью и с каждой пулей доверие к правовой системе и её способности защитить граждан неуклонно падает. Принадлежность к преступному миру обращается в героизм — не в последнюю очередь благодаря соцсетям.

«Подобное могло бы происходить где угодно в мире, но это происходит в Стокгольме, Гётеборге и Мальмё. Насилие и проблема бандитизма также распространилась по всей стране», — пишет в своей статье для Expressen начальник одного из полицейских участков Стокгольма инспектор Ларс Альваршё.

По имеющимся данным, в этом году в Стокгольме произошло почти 70 перестрелок. 15 человек погибло, по крайней мере, 20 — ранено. Тенденция имеет очевидный негативный характер, и цифры по Швеции, вероятно, выделяются по сравнению с прочими похожими странами. Ситуация с насилием обострилась, и обстановка с войной между бандами в Стокгольме оценивается как крайне серьёзная.

«Применение тяжёлого автоматического оружия и взрывчатки в общественных местах повышает риск для человеческих жизней. С каждым случаем насилия правоохранительной системе всё тяжелее переломить эту тенденцию», — считает инспектор.

Нехватка полицейских наблюдается уже давно, но политики не воспринимают эту проблему всерьёз. Отставка из правоохранительных органов по причинам, не связанным с пенсией, — это известная проблема. Недовольство, вызванное организационными вопросами и уровнем зарплаты вынуждает многих полицейские переходить на другую работу.

В результате, продолжает автор, нагрузка, которая пала на плечи оставшегося небольшого числа оперуполномоченных, лавинообразно растёт. Чувство неспособности выполнить все задачи витает на каждом рабочем месте. Налицо отсутствие возможности оказать помощь всем тем, кто в ней нуждается, нехватка ресурсов и постоянная необходимость работать сверхурочно, чтобы прокормить семью. При этом полицейский не может не видеть неспособность правовой системы правильно обойтись с преступниками, которых несмотря ни что всё же удалось поймать.

«Такова реальная обстановка в нашей полиции, и особо уязвимыми к ней оказались молодые кадры, которым приходится работать на самых тяжёлых участках на протяжении длительного времени», — констатирует Альваршё.

Ещё начиная с прошлой предвыборной кампании, политики кормили полицию обещаниями. «Однако мы, полицейские, до сих пор не увидели ни повышения зарплат, ни улучшения рабочих условий. Нехватка полицейских, судя по всему, будет ощущаться в обозримом будущем. Количеству тяжких преступлений дали вырасти до невиданного доселе уровня», — подчёркивает полицейский.

Простого решения всех этих проблем не существует. Наоборот, по мнению Альваршё, здесь требуется комплексная программа реформ и серьёзные средства. Кроме того, для восстановления доверия к правовой системе нужно внедрить в жизнь ряд мер и поправок в законы.

«Паралич политиков непонятен. Несмотря на то, что время утекает сквозь пальцы, и у них были возможности для выработки предложений при широкой парламентской поддержке, они стоят и топчутся на месте», — отмечает автор.

Вместе с тем, подчёркивает полицейский инспектор, Швеции следует пересмотреть ряд текущих законодательных норм и ужесточить наказания за некоторые виды преступлений.

По его мнению, необходимо упразднить условно-досрочное освобождение, которое означает, что правонарушитель отбывает только две трети своего срока. «Скидку» для молодёжи возрастом от 18 до 21 года также следует отменить. В результате принятия таких мер в заключении будет находиться больше активных преступных элементов, что приведёт к тому, что они не смогут совершать новые преступления — что и является главной целью. При этом отмена «скидки» для молодых преступников снизит риск их вовлечения в банды.

Кроме того, следует ввести обязательное задержание при рецидиве, а также правонарушениях, связанных с деятельностью банд. Отказ от дальнейшего судебного преследования должен происходить в исключительных случаях, а не как сейчас, когда правовым иммунитетом обладают некоторые группы. При этом необходимо расширение системы тюрем и следственных изоляторов.

Швеции также стоить усилить меры по защите свидетелей. По мнению автора, ситуация, при которой свидетелям можно угрожать или каким-либо иным образом принуждать к молчанию, неприемлема. Кроме того, следует проверить на практике предложение о введении института коронного свидетеля, чтобы больше людей осмеливались давать показания, в том числе и на своих подельников.

Вместе с тем необходимо повысить зарплаты полицейским и улучшить их условия работы. Деятельность полиции нужно направить в нужное русло, делегировав часть обязанностей другим структурам. В нынешних реалиях на транспортировку задержанных уходит значительная часть полицейских ресурсов. Некоторые другие задачи вроде реагирования на ЧП с участием животных могут успешно выполнять и другие ведомства. В то же время преступления против сотрудников всех правоохранительных органов должны влечь за собой более жёсткие наказания.

В коммунах, отмечает инспектор, полиции необходимо усилить свою деятельность на районном уровне, а также активно вести профилактическую работу. В то же время работу с пожелавшими завязать с преступным миром людьми нужно вести вместе с коммунами и другими структурами. Сюда же можно отнести сотрудничество полиции с ведомствами вроде Государственного налогового управления, Государственной исполнительной службы по имущественным взысканиям и Управления соцстрахования. Подрыв ресурсной базы правонарушителей — это эффективный метод борьбы с организованной преступностью.

Кроме того, Швеции следует пересмотреть правила применения секретных средств принуждения. Полиция также должна получить расширенные возможности для контроля электронных способов коммуникации.

«Мы не можем больше ждать. Всем парламентским партиям пора взять на себя ответственность, сесть и заняться правовыми вопросами. Необходимо заключение широкого парламентского соглашения. В этом матче уже объявили дополнительный тайм — а мы проигрываем», — подводит итог Ларс Альваршё.